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12января
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сегодня, 09:56 9

В Благовещенске таксиста избили пассажиры

В Благовещенске таксиста избили пассажиры
Фото: rosgvard_amurobl

Полиция разбирается в конфликте между таксистом и пассажирами, который произошел в ночь на 9 января в Благовещенске. Молодые люди избили водителя, ему понадобилась помощь врачей.

Во втором часу ночи таксист подвозил молодых людей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, сообщается в официальном Инстаграме Росгвардии по Амурской области. По предварительным данным, в салоне между пассажирами возник конфликт, они не стеснялись в выражениях. Водитель сделал им замечание и пригрозил высадить. Тогда агрессия молодых людей перекинулась на таксиста. Случайные очевидцы заметили драку и позвонили в полицию.

В 01:40 экипажу вневедомственной охраны поступила информация, что около морга на улице Кузнечной происходит драка между таксистом и группой молодых людей. К прибывшим на место сотрудникам обратился мужчина 1985 года рождения, который рассказал, что его избили и разбили на машине такси два зеркала. Кроме того, потерпевший пожаловался на боль в области грудной клетки.

Сотрудники вневедомственной охраны вызвали мужчине скорую помощь. Четверых подозреваемых задержали недалеко от места происшествия. Для дальнейшего разбирательства их доставили в отдел полиции.

Просмотров всего: 2779

#происшествия #транспорт

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • opa56

    opa56
    3 часа назад

    "кампанию молодых людей"? Пишется через "о", если речь не идет о военных операциях.

  • ValeriaMarley

    ValeriaMarley
    2 часа назад

    А сертификаты для молодых пар на обследование..да смех! Пришли в консультацию мои, оправили на УЗИ в той же консультации - платно!!! анализы: это мы не делаем, такие лучше сдать в Спектре и так далее. Никому они там не нужны со своими сертификатами.

  • postal

    postal
    2 часа назад

    ValeriaMarleyА сертификаты для молодых пар на обследование..да смех! Пришли в консультацию мои, оправили на УЗИ в той же консультации - платно!!! анализы: это мы не делаем, такие лучше сдать в Спектре и так далее. Никому они там не нужны со своими сертификатами.


    Шта???

  • Александр II

    Александр II
    2 часа назад

    Грамотность страдает, а на редактор, судя по всему, денег жалко. Увы.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    2 часа назад

    postal
    ValeriaMarleyА сертификаты для молодых пар на обследование..да смех! Пришли в консультацию мои, оправили на УЗИ в той же консультации - платно!!! анализы: это мы не делаем, такие лучше сдать в Спектре и так далее. Никому они там не нужны со своими сертификатами.


    Шта???


    Пятница же, в самом деле.

  • Кайзер

    Кайзер
    2 часа назад

    )))))))))))))))

  • ВалерияЯ

    ВалерияЯ
    2 часа назад

    MbIcли вcлyx

    postal

    ValeriaMarleyА сертификаты для молодых пар на обследование..да смех! Пришли в консультацию мои, оправили на УЗИ в той же консультации - платно!!! анализы: это мы не делаем, такие лучше сдать в Спектре и так далее. Никому они там не нужны со своими сертификатами.


    Шта???


    Пятница же, в самом деле.



    Скорее всего, комментарий был написан к теме "Демография–2017 в Приамурье: браков больше, детей меньше". У меня тоже такая ситуёвина случилась, когда несколько вкладок АИ открыто. Пишешь в одной, улетает в другую. Глюк какой-то...

  • Агамемнон

    Агамемнон
    2 часа назад

    А почему на асн24 и амуринфо некоторые новости один в один практически написаны? Кто у кого переписывает?

  • ValeriaMarley

    ValeriaMarley
    36 минут назад

    ValeriaMarley

    А сертификаты для молодых пар на обследование..да смех! Пришли в консультацию мои, оправили на УЗИ в той же консультации - платно!!! анализы: это мы не делаем, такие лучше сдать в Спектре и так далее. Никому они там не нужны со своими сертификатами.



    О! точно! улетел коммент не в ту тему.

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