В Благовещенске таксиста избили пассажиры

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Полиция разбирается в конфликте между таксистом и пассажирами, который произошел в ночь на 9 января в Благовещенске. Молодые люди избили водителя, ему понадобилась помощь врачей.

Во втором часу ночи таксист подвозил молодых людей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, сообщается в официальном Инстаграме Росгвардии по Амурской области. По предварительным данным, в салоне между пассажирами возник конфликт, они не стеснялись в выражениях. Водитель сделал им замечание и пригрозил высадить. Тогда агрессия молодых людей перекинулась на таксиста. Случайные очевидцы заметили драку и позвонили в полицию.

В 01:40 экипажу вневедомственной охраны поступила информация, что около морга на улице Кузнечной происходит драка между таксистом и группой молодых людей. К прибывшим на место сотрудникам обратился мужчина 1985 года рождения, который рассказал, что его избили и разбили на машине такси два зеркала. Кроме того, потерпевший пожаловался на боль в области грудной клетки.

Сотрудники вневедомственной охраны вызвали мужчине скорую помощь. Четверых подозреваемых задержали недалеко от места происшествия. Для дальнейшего разбирательства их доставили в отдел полиции.