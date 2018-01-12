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12января
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Белогорец топором убил трех щенков на глазах детей

Белогорец топором убил трех щенков на глазах детей
Фото: traflabys-go.ru

В Белогорске местный житель жестоко убил трех щенков. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он топором перерубил им шеи в присутствии детей. В четверг, 11 января, мировой судья Белогорского городского судебного участка признал его виновным.

Неоднократно судимого мужчину 1989 года рождения признали виновным по статье «Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель, совершенное из хулиганских побуждений в присутствии малолетних».

Судом установлено, что в мае 2017 года осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения и в присутствии двоих малолетних детей, с силой нанес троим щенкам лезвием топора удары в область шеи. Он сделал это умышленно, из хулиганских побуждений, осознавая, что его действия носят противоправный характер. При нанесении ударов щенки громко визжали от боли.

Суд учел признание подсудимым вины в совершении преступления и назначил ему наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10 % заработка в доход государства, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

Как сообщало Амур.инфо, в декабре 2017 года Госдума приняла законопроект, ужесточающий наказание за жестокое обращение с животными. Теперь за издевательства над ними можно лишиться свободы на три года. Также предусмотрен штраф до 80 тысяч рублей или исправительные работы. По новому закону, за решетку можно отправиться на пять лет за истязания животных группой лиц или по предварительному сговору.

За издевательства над животными в присутствии несовершеннолетних, а также применение садистских методов наказание ужесточается до пяти лет лишения свободы.

Просмотров всего: 1667

#Белогорск #животные #происшествия

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Комментарии
Показать все (26) Обсудить на форуме
  • Кайзер

    Кайзер
    3 часа назад

    На глазах его матери отрубить ему его пустую, безмозглую башку...

  • Кайзер

    Кайзер
    3 часа назад

    И что его ещё в щенячьем возрасте не утопили мудака дырявого....

  • Artem89

    Artem89
    3 часа назад

    Тварь одним словом

  • Artem89

    Artem89
    3 часа назад

    Тварь одним словом

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    3 часа назад

    КайзерНа глазах его матери отрубить ему его пустую, безмозглую башку...


    С языка снял.

  • Artem89

    Artem89
    3 часа назад

    Тварь одним словом

  • mm_Анастасия Милова

    mm_Анастасия Милова
    3 часа назад

    В тюрьму его.

  • Братеев

    Братеев
    3 часа назад

    ну есть же закон о вивисекции

  • Yany

    Yany
    3 часа назад

    А что не пять лет дали?

  • zakon-zakon

    zakon-zakon
    2 часа назад

    Анастасия за что в тюрьму, за то что у нас некуда деть бесхозных животных, вы бы больным детям так помогали, а не по тюрьмам народ рассаживали,а то как цены приподнимут,все им Путин виноват,животное ликвидировали трагедия,дети голодают, наплевать на них,с кого вам государство пенсию будет выплачивать,если дети гибнут с животных что ли?

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    2 часа назад

    YanyА что не пять лет дали?


    Преступление было совершено раньше, чем закон приняли. Поэтому и санкции мягче.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    2 часа назад

    zakon-zakonАнастасия за что в тюрьму, за то что у нас некуда деть бесхозных животных, вы бы больным детям так помогали, а не по тюрьмам народ рассаживали,а то как цены приподнимут,все им Путин виноват,животное ликвидировали трагедия,дети голодают, наплевать на них,с кого вам государство пенсию будет выплачивать,если дети гибнут с животных что ли?


    И Путин, и тюрьмы, и больные дети, и голодающие дети, и гибнущие дети, и бесхозные животные, и государство, и пенсии, и цены приподнимут - и всё в одном предложении. И всё это в комментах под новостью о том, как один ублюдок решил на глазах у детей щенят покромсать. Вот все таки вредно отдыхать так долго, на некотрых экземпляров это очень плохо влияет.

  • Max412

    Max412
    2 часа назад

    А психиатрическую экспертизу провели? Может его просто в дурик надо навечно... пока до детей не дошел. Они ведь для него, скорее всего, как те щенята... Я понимаю он ТАК детей поучить хотел. В назидание им за что-то, в присутствии то.

  • Gangstarr

    Gangstarr
    1 час назад

    Что тут не одного адекватного комментария, что в инсте... Как людей сбивают насмерть и дают за это пару лет, большинству пофиг, как случись что с животинкой, так сразу вышку требуют. Кто из Вас готов самосуд устроить, отрубив пустую бошку?

  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    1 час назад

    Братеев

    ну есть же закон о вивисекции



    дядя с топором - ученый? во дела

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    1 час назад

    GangstarrЧто тут не одного адекватного комментария, что в инсте... Как людей сбивают насмерть и дают за это пару лет, большинству пофиг, как случись что с животинкой, так сразу вышку требуют. Кто из Вас готов самосуд устроить, отрубив пустую бошку?


    Что-то случилось с животинкой? Ну то есть когда ублюдок начинает херачить топором собачек, как заправский мясник, да еще и демонстрируя весь этот дивный процесс детишкам - это для вас "что-то случилось с животинкой"? Нууу, батенька, вам тогда к врачу надо срочно, пока не поздно. А про то, что всем пофиг, когда людей сбивают - вы почитайте ветку про сбившего двух человек возле ОКЦ, удивитесь.

  • Циник

    Циник
    1 час назад

    На глазах у детей съели коня

    Злые татары в шапках киргизских,

    Средь сучьев из леса сиротливо стучит

    По стволам деревянным птица тупая.

    Имя ей Дятл и стуки его

    Заглушают рыдания детских глаз.

    Дети хоронят останки коня,

    Там лишь кишки и шкура его...

  • Gangstarr

    Gangstarr
    1 час назад

    MbIcли вcлyx
    GangstarrЧто тут не одного адекватного комментария, что в инсте... Как людей сбивают насмерть и дают за это пару лет, большинству пофиг, как случись что с животинкой, так сразу вышку требуют. Кто из Вас готов самосуд устроить, отрубив пустую бошку?


    Что-то случилось с животинкой? Ну то есть когда ублюдок начинает херачить топором собачек, как заправский мясник, да еще и демонстрируя весь этот дивный процесс детишкам - это для вас "что-то случилось с животинкой"? Нууу, батенька, вам тогда к врачу надо срочно, пока не поздно. А про то, что всем пофиг, когда людей сбивают - вы почитайте ветку про сбившего двух человек возле ОКЦ, удивитесь.


    Дети не испугались и не убежали? Или им интересно было? Курбан Байрам знаете? Там дети тоже многое видят. И где Вы узрели что я отнесся к этой ситуации нормально? А за животинку я в общем написал ибо у нас люди стали каким-то идиотами ставя животных и людей на одно место.

  • Кайзер

    Кайзер
    1 час назад

    МУДАGangstarr Что тут не одного адекватного комментария, что в инсте... Как людей сбивают насмерть и дают за это пару лет, большинству пофиг, как случись что с животинкой, так сразу вышку требуют. Кто из Вас готов самосуд устроить, отрубив пустую бошку?

    -------------------------------------------------------------------

    Рассуждения безмозглого человека....

  • Gangstarr

    Gangstarr
    1 час назад

    КайзерМУДАGangstarr Что тут не одного адекватного комментария, что в инсте... Как людей сбивают насмерть и дают за это пару лет, большинству пофиг, как случись что с животинкой, так сразу вышку требуют. Кто из Вас готов самосуд устроить, отрубив пустую бошку?

    -------------------------------------------------------------------

    Рассуждения безмозглого человека....


    В лицо мне это скажи

  • Lady G

    Lady G
    59 минут назад

    "Государство, которое плохо относится к животным - всегда будет нищим и преступным". Л. Н. Толстой

    "Тот, кто жесток к животным, также ведет себя с людьми. Мы можем судить о характере человека по его отношению к животным". И. Кант

  • Cuba

    Cuba
    55 минут назад

    Странно как то слышать от людей такое. Когда в деревнях курам головы рубят в присутствии детей, а потом этих детей учат кур общипывать, в суп кидать, варить и это считается нормальным и ничего странного в этом другие не видят, ни кто не кричит что животинку убили, это же касается кроликов, свиней, коров, гусей и т.д.

    Когда человек идет на охоту он тоже убивает животных, когда соболей, шиншилок и песцов убивают ради шубок Вы ничего не говорите, а одобряете это покупая себе шубы, почти каждая девушка мечтает себе шубку и подороже. А когда тоже хотели сделать с собачкой вой подняли до небес абсолютно непонятный мне парадокс, хотя собак у нас тоже некоторые едят, а в других странах их так же выращивают для еды и это считается нормально ...

    Я против того что бы животных мучили, но если человек захотел сделать из собачки суп и это его собака, то имеет право ...

    Люди Вы чего?

  • Cuba

    Cuba
    54 минуты назад

    Странно как то слышать от людей такое. Когда в деревнях курам головы рубят в присутствии детей, а потом этих детей учат кур общипывать, в суп кидать, варить и это считается нормальным и ничего странного в этом другие не видят, ни кто не кричит что животинку убили, это же касается кроликов, свиней, коров, гусей и т.д.

    Когда человек идет на охоту он тоже убивает животных, когда соболей, шиншилок и песцов убивают ради шубок Вы ничего не говорите, а одобряете это покупая себе шубы, почти каждая девушка мечтает себе шубку и подороже. А когда тоже хотели сделать с собачкой вой подняли до небес абсолютно непонятный мне парадокс, хотя собак у нас тоже некоторые едят, а в других странах их так же выращивают для еды и это считается нормально ...

    Я против того что бы животных мучили, но если человек захотел сделать из собачки суп и это его собака, то имеет право ...

    Люди Вы чего?

  • Gangstarr

    Gangstarr
    41 минута назад

    Куба, а кого это волнует? Главное истерику устроить. А вечерком мяса поесть и про собачек забудут. За Амурских тигров не хотят топить, зато шубу норковую или еще какую нацепят в два счета. И с охоты трофеи привозят и кормят семью еще и хвастаясь эьим и ничего.

  • Oldlord

    Oldlord
    32 минуты назад

    Как это симпоматично символично, что первые комменты с садистским уклоном и призывом к самосуду оказались именно от зоошизанутых!

    Действия мужика не одобряю никак, но степень его вины и тяжесть наказания за это определил суд и больше никто не имеет права вершить свой суд над ним.

  • Gangstarr

    Gangstarr
    28 минут назад

    OldlordКак это симпоматично символично, что первые комменты с садистским уклоном и призывом к самосуду оказались именно от зоошизанутых!

    Действия мужика не одобряю никак, но степень его вины и тяжесть наказания за это определил суд и больше никто не имеет права вершить свой суд над ним.


    Игорь, ты бы видел комменты в инстаграм, там вообще жесть. Причем ржачно читать комментарий тети которая торгует шубами как надо наказывать тех кто убивает животных

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