Белогорец топором убил трех щенков на глазах детей

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В Белогорске местный житель жестоко убил трех щенков. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он топором перерубил им шеи в присутствии детей. В четверг, 11 января, мировой судья Белогорского городского судебного участка признал его виновным.

Неоднократно судимого мужчину 1989 года рождения признали виновным по статье «Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель, совершенное из хулиганских побуждений в присутствии малолетних».

Судом установлено, что в мае 2017 года осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения и в присутствии двоих малолетних детей, с силой нанес троим щенкам лезвием топора удары в область шеи. Он сделал это умышленно, из хулиганских побуждений, осознавая, что его действия носят противоправный характер. При нанесении ударов щенки громко визжали от боли.

Суд учел признание подсудимым вины в совершении преступления и назначил ему наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10 % заработка в доход государства, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

Как сообщало Амур.инфо, в декабре 2017 года Госдума приняла законопроект, ужесточающий наказание за жестокое обращение с животными. Теперь за издевательства над ними можно лишиться свободы на три года. Также предусмотрен штраф до 80 тысяч рублей или исправительные работы. По новому закону, за решетку можно отправиться на пять лет за истязания животных группой лиц или по предварительному сговору.

За издевательства над животными в присутствии несовершеннолетних, а также применение садистских методов наказание ужесточается до пяти лет лишения свободы.