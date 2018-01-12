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Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: перспектива социального развития региона в 2018 году

Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: перспектива социального развития региона в 2018 году

12 января в полуденном эфире радиостанции «Эхо Москвы в Благовещенске» поговорят об итогах 2017 года и перспективах социального развития региона в 2018 году. Гость студии – заместитель председателя правительства Амурской области Ольга Лысенко.

Ведущие дневного эфира – Алексей Воскобойников и Михаил Митрофанов. Начало в 12:00.

В вечернем эфире Екатерина Кузьмина проведет программу «Без ансамбля…». Начало в 17:00.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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#СМИ

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    перспектив нет-не надо здесь ля ля

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