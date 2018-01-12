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12января
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В селе Чигири сгорел жилой дом (видео)

В селе Чигири сгорел жилой дом (видео)

Вечером 11 января в селе Чигири горел частный двухэтажный коттедж по улице Березовой. Пожар принял угрожающие размеры. Очевидцы сняли видео на месте происшествия.

Сообщение о пожаре поступило в 19:10, когда огонь уже бушевал. Первое пожарное подразделение прибыло на место ЧП через 7 минут и сразу приступило к тушению пламени. К тому моменту оно уже охватило крышу и второй этаж дома, рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области.

В 19:33 пожар был локализован, в 21:00 ликвидировано открытое горение. Однако работы на месте ЧП продолжались еще долго – велись проливка и разбор конструкций.

Погибших и пострадавших при пожаре нет. По факту происшествия сейчас проводится разбирательство.

Пожар активно обсуждают в социальных сетях. Как пишут очевидцы ЧП, было страшно. «Это Березовая, 15. Мои соседи. Было жутко! Сидели с ребенком у себя дома и дрожали, думали, что первое хватать и куда бежать. Но спасибо огромное пожарным и @mchs28region. Не дали другим загореться», – написала одна из пользователей. Позже она уточнила, что номер дома не 15, а 19.

«Как же страшно... Сил людям пережить такую утрату», – отметил еще один комментатор.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, между тем, добавили, что тушение пламени осложнялось сильным ветром. Решающую роль в том, что пожар разросся до угрожающих размеров, сыграло позднее поступление сообщения о происшествии. Но пожарным удалось не дать огню перекинуться на соседние дома.

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#пожары #происшествия

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Комментарии
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  • Татьяна90

    Татьяна90
    1 час назад

    Какой ужас!Полыхает как картонный домик(

  • OT

    OT
    1 час назад

    А в г. Уфе житель частного дома вернувшись из командировки дома своего не обнаружил. Его просто снесли. Вот так по всей стране путинский бардак

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