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12января
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От 17 до 33 градусов мороза: прогноз погоды в Приамурье на 12 января

От 17 до 33 градусов мороза: прогноз погоды в Приамурье на 12 января
Фото: mag.relax.ua

В Амурской области 12 января установится небольшая облачность, осадков не ожидается. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду. Температура составит 18…23 градуса мороза, местами на севере – минус 28…33. Местами на дорогах – снежный накат.

В Благовещенске в этот день установится небольшая облачность, без осадков. Будет дуть слабый ветер переменных направлений. Термометры покажут 17…19 градусов ниже нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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