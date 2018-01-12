Почти полмиллиарда получит на реконструкцию аэропорт Экимчана

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Единственным амурским аэропортом, который в 2018 году получит федеральное финансирование на реконструкцию, стал аэропорт Экимчана. В федеральном бюджете для него предусмотрели 470 миллионов рублей. Также деньги выделили на реконструкцию воздушной гавани Хабаровска – около 600 миллионов, Якутска – 480 миллионов, Магадана – 100 миллионов рублей.

В планах на следующий год – развитие аэропортов Якутска и Благовещенска. В 2019 году общая сумма средств федерального бюджета на аэропорты Дальнего Востока составит 5,5 миллиарда рублей. В 2020 году на воздушные гавани региона в рамках госпрограммы развития транспортной системы заложено 6,8 миллиарда рублей.