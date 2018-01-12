Производители российских продуктов прощаются с трансжирами

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Изменения начали действовать на территории Таможенного союза. Так, в маргаринах и всевозможных заменителях молочного жира должно содержаться не более 2 % трансжиров. Под ограничения попали такие продукты, как маргарины, растительно-сливочные и растительно-жировые спреды, растительно-сливочные и растительно-жировые топленые смеси, жиры специального назначения (кулинарные, кондитерские, хлебопекарные жиры), заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители и заменители масла какао. Во всех этих продуктах содержатся транс-изомеры.

«Организм животных, в частности коров, вырабатывает такие изомеры. Поэтому трансжиры присутствуют и в молоке, и в сливочном масле, и в сыре, и в сметане, и в говядине. Но это – природные животные транс-изомеры. А есть еще транс-изомеры промышленного производства, которые считаются наиболее опасными для здоровья человека», – рассказал начальник лаборатории химии пищевых продуктов Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Владимир Бессонов.

Получают промышленные трансжиры при гидрировании растительных масел. Такой принцип используется в пищевом производстве при приготовлении печенья, тортов, пирогов, всевозможных чипсов и фаст-фуда.

Опасная для человека доза – 3 грамма трансжиров в день, а россиянин в день употребляет 3-4 грамма трансжиров. Такие данные приводит Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии.

«Долю трансжиров однозначно необходимо уменьшать, но не только в маргарине и кулинарных и кондитерских жирах. Мы выступаем за то, чтобы ввести нормирование всех видов переработанных жиров. С таким предложением обратились в Минздрав и Роспотребнадзор. Кроме этого, по нашему мнению, необходимо законодательно обязать производителей указывать на всех без исключения продуктах питания наличие присутствия в них трансжиров и их непосредственное количество. Тогда покупатель сможет сам просчитать, сколько он съедает в день таких жиров», – подчеркивает Владимир Бессонов.

Глава исследовательского центра уверен, что с уменьшением доли трансжиров никакие продукты с прилавков не исчезнут, а производители перейдут на другие технологии производства.