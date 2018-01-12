Константин Чмаров: предприняты все меры, чтобы ситуация с «Фрегатом» не повторилась

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Целый комплекс организационно-технических мероприятий проведен на космодроме Восточный, чтобы нештатная ситуация с разгонным блоком «Фрегат» при новом запуске не повторилась. Об этом рассказал директор филиала госкорпорации «Роскосмос» на космодроме Константин Чмаров.

«Во-первых, была выяснена причина. Во-вторых, проанализированы меры, которые необходимо принять, начиная с документации, заканчивая изменением программного продукта. И третье – это проверочные меры, где и как на каких стендах проверять – целая система мероприятий была предусмотрена для того, чтобы это не произошло в дальнейшем.

Ошибка-то сложная, это программный продукт прежде всего, и ее выявить было очень тяжело. Был набор неблагоприятных факторов, который позволили высветить эту ошибку. Она могла еще долго блуждать по программе, и никто не обратил бы внимания. Есть такие высокотехнологичные моменты, которые просто так легко не проверяются», – рассказал Константин Чмаров.

По информации директора филиала Роскосмоса, при запуске с Восточного 1 февраля вместе с космическими аппаратами «Канопус-В» № 3 и № 4 на орбиту попутно выведут 9 коммерческих космических аппаратов трех стран: США, Швеции и Германии. На космодром их привезли до нового года. Они уже подготовлены и испытаны, сейчас будут проводиться дополнительные проверки.

«На этой неделе на космодром приедут специалисты Главкосмоса – это организация, которая имеет контрактные отношения со странами, которые заказали нам вывод спутников. На следующей неделе начнут подъезжать иностранные специалисты. Сами аппараты уже подготовлены, необходимости готовить их нет. Специалисты проведут проверочные включения, и уже непосредственно в 20-х числах состоится их состыковка с космической головной частью перед вывозом на стартовый комплекс», – объяснил Константин Чмаров.

Активно готовят к предстоящему запуску и космические аппараты «Канопус-В» № 3 и «Канопус-В» № 4. Ранее была информация, что в качестве попутной нагрузки с отечественными спутниками в космос должны отправиться 5 немецких и 4 американских космических аппарата.

Как сообщало Амур.инфо, декабрьский запуск с Восточного перенесли на 1 февраля. Это пришлось сделать из-за нештатной ситуации, возникшей во время пуска 28 ноября, когда ракета с 19 спутниками, 17 из которых были коммерческими, долетела только до промежуточной орбиты, а затем упала в океан. Аварийная комиссия, которая расследовала причины неудачи, пришла к выводу, что система управления разгонного блока «Фрегат» рассчитала вращение не в ту сторону.