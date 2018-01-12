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Константин Чмаров: предприняты все меры, чтобы ситуация с «Фрегатом» не повторилась

Константин Чмаров: предприняты все меры, чтобы ситуация с «Фрегатом» не повторилась
Фото: Известия

Целый комплекс организационно-технических мероприятий проведен на космодроме Восточный, чтобы нештатная ситуация с разгонным блоком «Фрегат» при новом запуске не повторилась. Об этом рассказал директор филиала госкорпорации «Роскосмос» на космодроме Константин Чмаров.

«Во-первых, была выяснена причина. Во-вторых, проанализированы меры, которые необходимо принять, начиная с документации, заканчивая изменением программного продукта. И третье – это проверочные меры, где и как на каких стендах проверять – целая система мероприятий была предусмотрена для того, чтобы это не произошло в дальнейшем.

Ошибка-то сложная, это программный продукт прежде всего, и ее выявить было очень тяжело. Был набор неблагоприятных факторов, который позволили высветить эту ошибку. Она могла еще долго блуждать по программе, и никто не обратил бы внимания. Есть такие высокотехнологичные моменты, которые просто так легко не проверяются», – рассказал Константин Чмаров.

По информации директора филиала Роскосмоса, при запуске с Восточного 1 февраля вместе с космическими аппаратами «Канопус-В» № 3 и № 4 на орбиту попутно выведут 9 коммерческих космических аппаратов трех стран: США, Швеции и Германии. На космодром их привезли до нового года. Они уже подготовлены и испытаны, сейчас будут проводиться дополнительные проверки.

«На этой неделе на космодром приедут специалисты Главкосмоса – это организация, которая имеет контрактные отношения со странами, которые заказали нам вывод спутников. На следующей неделе начнут подъезжать иностранные специалисты. Сами аппараты уже подготовлены, необходимости готовить их нет. Специалисты проведут проверочные включения, и уже непосредственно в 20-х числах состоится их состыковка с космической головной частью перед вывозом на стартовый комплекс», – объяснил Константин Чмаров.

Активно готовят к предстоящему запуску и космические аппараты «Канопус-В» № 3 и «Канопус-В» № 4. Ранее была информация, что в качестве попутной нагрузки с отечественными спутниками в космос должны отправиться 5 немецких и 4 американских космических аппарата.

Как сообщало Амур.инфо, декабрьский запуск с Восточного перенесли на 1 февраля. Это пришлось сделать из-за нештатной ситуации, возникшей во время пуска 28 ноября, когда ракета с 19 спутниками, 17 из которых были коммерческими, долетела только до промежуточной орбиты, а затем упала в океан. Аварийная комиссия, которая расследовала причины неудачи, пришла к выводу, что система управления разгонного блока «Фрегат» рассчитала вращение не в ту сторону.

Просмотров всего: 433

#космодром #космос

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Комментарии
Показать все (19) Обсудить на форуме
  • Nikodim

    Nikodim
    3 часа назад

    про Лукиана не забудьте, чтобы он освятил православную ракету с католическими спутниками, а то будут вам изменения в программном продукте

  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    3 часа назад

    шамана с бубном позовите)

  • Nabivachev

    Nabivachev
    2 часа назад

    Nikodim

    про Лукиана не забудьте, чтобы он освятил православную ракету с католическими спутниками, а то будут вам изменения в программном продукте



    почему же, американские спутники, наверное, протестантские. Надо звать пастора протестантского с хором.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    за предыдущее падение кто понёс наказание? выговор и премии лишили?

  • Nikodim

    Nikodim
    2 часа назад

    Сергей Труш

    за предыдущее падение кто понёс наказание? выговор и премии лишили?



    слышал только, что Лукиана повысили. видимо за то, что санкционные продукты, попавшие на территорию страны, уничтожил )



  • Nikodim

    Nikodim
    2 часа назад

    Nabivachev

    Nikodim

    про Лукиана не забудьте, чтобы он освятил православную ракету с католическими спутниками, а то будут вам изменения в программном продукте



    почему же, американские спутники, наверное, протестантские. Надо звать пастора протестантского с хором.



    а вот для сравнения, интересно, когда эти спутники к нам отправляли, как на голгофу после 2-х неудач, их местные католические или протестантские служители освятили или отпели? ну так.. а то наши уже даже ГИБДД научили крестным ходом по неосвященным перекресткам ходить.



  • fmulsu

    fmulsu
    2 часа назад



    Был набор неблагоприятных факторов, который позволили высветить эту ошибку. Она могла еще долго блуждать по программе, и никто не обратил бы внимания.



    Покрытие кода юнит-тестами? Не, не слышали!

  • Nabivachev

    Nabivachev
    2 часа назад

    Nikodim
    Nabivachev

    Nikodim

    про Лукиана не забудьте, чтобы он освятил православную ракету с католическими спутниками, а то будут вам изменения в программном продукте



    почему же, американские спутники, наверное, протестантские. Надо звать пастора протестантского с хором.



    а вот для сравнения, интересно, когда эти спутники к нам отправляли, как на голгофу после 2-х неудач, их местные католические или протестантские служители освятили или отпели? ну так.. а то наши уже даже ГИБДД научили крестным ходом по неосвященным перекресткам ходить.





    каких двух неудач?

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Nabivachev

    Nikodim

    Nabivachev

    Nikodim

    про Лукиана не забудьте, чтобы он освятил православную ракету с католическими спутниками, а то будут вам изменения в программном продукте



    почему же, американские спутники, наверное, протестантские. Надо звать пастора протестантского с хором.



    а вот для сравнения, интересно, когда эти спутники к нам отправляли, как на голгофу после 2-х неудач, их местные католические или протестантские служители освятили или отпели? ну так.. а то наши уже даже ГИБДД научили крестным ходом по неосвященным перекресткам ходить.



    каких двух неудач?


    Очевидно, что из-за потерянного при первом запуске "студенческого" спутника пуск засчитан как неудачный. Товарищу одно невдомёк - спутники для 2-го и 3-го запуска уже были здесь до 28 ноября. Не?

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    "«Во-первых, была выяснена причина. Во-вторых, проанализированы меры, которые необходимо принять, начиная с документации, заканчивая изменением программного продукта. И третье – это проверочные меры, где и как на каких стендах проверять – целая система мероприятий была предусмотрена для того, чтобы это не произошло в дальнейшем."

    а я считаю, что нужно потребовать подробный отчет от Лукиана! Что было не так сделано, по каким "документам" была прочитана молитва, из каких источников брали святую воду? Как готовятся к будущему пуску и на каких стендах испытывают обряд?

  • Allgemeine

    Allgemeine
    1 час назад

    /зевнул/ хомячье до сих пор радостно верещит и повизгивает от неудачной работы Фрегата?

    А что они могут чирикнуть про то, как на днях Илюша Маск с своим понторезным "Фальконом" отправил почти по такой же схеме булькаться дорогущий и сверхсекретный спутник без всяких там попов? )

  • full

    full
    1 час назад

    Ставки делать будем?

  • Nikodim

    Nikodim
    1 час назад

    ay

    Nabivachev

    Nikodim

    Nabivachev

    Nikodim

    про Лукиана не забудьте, чтобы он освятил православную ракету с католическими спутниками, а то будут вам изменения в программном продукте



    почему же, американские спутники, наверное, протестантские. Надо звать пастора протестантского с хором.



    а вот для сравнения, интересно, когда эти спутники к нам отправляли, как на голгофу после 2-х неудач, их местные католические или протестантские служители освятили или отпели? ну так.. а то наши уже даже ГИБДД научили крестным ходом по неосвященным перекресткам ходить.



    каких двух неудач?


    Очевидно, что из-за потерянного при первом запуске "студенческого" спутника пуск засчитан как неудачный. Товарищу одно невдомёк - спутники для 2-го и 3-го запуска уже были здесь до 28 ноября. Не?



    вопрос по сути не в дате прибытия спутников, а в формате их отправки в части соблюдения религиозных обрядов. у нас уже до сумасбродства дошли с продвижением РПЦ. или этот вопрос не видим, не?



  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    full

    Ставки делать будем?



    На что именно?))



    - Взлетит или нет?



    - Освятят или нет?



    - Отложат или нет?



    - Лукиан или другой?



    - Накажут или повысят Лукиана в следующий раз?



    - Накажут или повысят виновных?



    ...



  • Nikodim

    Nikodim
    1 час назад

    Allgemeine

    /зевнул/ хомячье до сих пор радостно верещит и повизгивает от неудачной работы Фрегата?

    А что они могут чирикнуть про то, как на днях Илюша Маск с своим понторезным "Фальконом" отправил почти по такой же схеме булькаться дорогущий и сверхсекретный спутник без всяких там попов? )



    это техника. не получилось и не получилось. при всем при этом, технология понтореза Маска работает и скорее всего и наши к этому прийдут. ну по крайней мере пару сотен миллиардов на это "освоят". но не суть. зачем у нас к таким мероприятиям попов привлекают, вот вопрос?



  • Allgemeine

    Allgemeine
    1 час назад

    Nikodimпри всем при этом, технология понтореза Маска работает и скорее всего и наши к этому прийдут


    Работает, да. Булькнули несколько дней назад дорогущий и сверхсекретный спутник от Northrop Grumman по своим "супертехнологиям".

    Про взрыв прямо на стартовой площадке - это уже тем кретинам из SpaceX надо думать про идиотизм затеи с возвращаемыми ступенями. Иначе скоро свой космодром разнесут уже окончательно...

    Nikodimзачем у нас к таким мероприятиям попов привлекают, вот вопрос?


    Религии попонтоваться надо в мирских делах. А власти нужна религия, чтобы хомячье возносило требы батюшкам и не смело иметь своего мнения. Все просто... )

  • Nikodim

    Nikodim
    54 минуты назад

    Allgemeine

    Работает, да. Булькнули несколько дней назад дорогущий и сверхсекретный спутник от Northrop Grumman по своим "супертехнологиям".

    Про взрыв прямо на стартовой площадке - это уже тем кретинам из SpaceX надо думать про идиотизм затеи с возвращаемыми ступенями. Иначе скоро свой космодром разнесут уже окончательно...



    сама ракета отработала то без нареканий. там косяк был как у наших в связке ракеты и спутника. а вообще, и у наших взрывы были в 50-е и 60-е, когда только космические технологии внедряли. от этого никто не застрахован. Маск тоже свою отработает и лет через 10 или 20 всем будет казаться глупостью использовать дорогой двигатель только один раз.



    а вот в части хомячья.. проблема у нас в России: у нас каждый считает себя не хомячьем. отсюда и все проблемы.



  • Nabivachev

    Nabivachev
    51 минута назад

    Nikodim

    Allgemeine

    Работает, да. Булькнули несколько дней назад дорогущий и сверхсекретный спутник от Northrop Grumman по своим "супертехнологиям".

    Про взрыв прямо на стартовой площадке - это уже тем кретинам из SpaceX надо думать про идиотизм затеи с возвращаемыми ступенями. Иначе скоро свой космодром разнесут уже окончательно...


    сама ракета отработала то без нареканий. там косяк был как у наших в связке ракеты и спутника. а вообще, и у наших взрывы были в 50-е и 60-е, когда только космические технологии внедряли. от этого никто не застрахован. Маск тоже свою отработает и лет через 10 или 20 всем будет казаться глупостью использовать дорогой двигатель только один раз.

    а вот в части хомячья.. проблема у нас в России: у нас каждый считает себя не хомячьем. отсюда и все проблемы.



    И при пусках с Восточного ракеты и космодром отработали без нареканий.

  • Allgemeine

    Allgemeine
    36 минут назад

    Nikodimсама ракета отработала то без нареканий. там косяк был как у наших в связке ракеты и спутника. а вообще, и у наших взрывы были в 50-е и 60-е, когда только космические технологии внедряли. от этого никто не застрахован. Маск тоже свою отработает и лет через 10 или 20 всем будет казаться глупостью использовать дорогой двигатель только один раз.



    а вот в части хомячья.. проблема у нас в России: у нас каждый считает себя не хомячьем. отсюда и все проблемы.


    В том и дело, что взрывы у наших были в гонке вооружений. Такое малопростительно уже не новичкам, но специалистам в области ракетостроения. У которых достаточно опыта и срока, чтобы обследовать по 10 раз свое детище.

    Через 10-20 лет будет как раз глупостью использовать повторно ступень и двигатель. Ибо ракета и сам движок испытывают очень некислые экстремальные температуры и перегрузки. А происшествие с Фальконом и гибель "Колумбии" лишь подтверждают, что достаточно малейшей трещины или повреждения обшивки, чтобы корабль либо взорвался на старте, либо твердотопливные ускорители шли красивыми свечками в небо, а капсула с астронавтами - в воду. С перегрузками под 200G.

    ЗЫ а как еще называть публику, у которой мозг переклинило на алгоритах "космодром=попы=хи-хи" да "космодром=гептил=РАДИАЦЫЯ!11" уже не первый месяц... )

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