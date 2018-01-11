Полиция разыскивает амурчанина, неоднократно садившегося за руль пьяным

Амурские полицейские разыскивают Максима Коваля 1987 года рождения. Молодой человек совершил преступление, предусмотренное статьей 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Статья подразумевает «управление автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения либо имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного частями второй, четвертой или шестой статьи 264 настоящего Кодекса либо настоящей статьей».

Всех, кто владеет какой-либо информацией о разыскиваемом, полиция просит позвонить по телефонам: 8(4162) 59-41-07, 8(41642) 59-41-05, сообщает пресс-служба областного управления МВД.