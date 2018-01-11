Коллектив Свободненской больницы ремонтирует ее, но износ здания – почти 65 %

Главврач больницы Нина Лесик написала в ответе, что здание инфекционного отделения построено в 1991 году. Его построили хозспособом, оно не имеет подвала и цокольного этажа.

«Структура существующего инфекционного отделения не соответствует санитарным нормам, палаты многоместные, отсутствует приточно-вытяжная вентиляция, отсутствует система кислородопровода, электропроводка выполнена из алюминиевого провода, что не соответствует нормам противопожарной безопасности. Система отопления расположена непосредственно в полах и нет возможности ее промыть, из-за длительной эксплуатации система забита ржавчиной и окалинами от котельной, что ведет к понижению теплового режима в помещениях. Помещение несет большие теплопотери.

Чтобы достичь необходимой температуры для пребывания пациентов, учреждением дополнительно устанавливаются нагревательные электроприборы, утепляются окна, двери и стены, устроена завалинка вокруг здания. Система водопровода и канализации требует замены, расположена непосредственно под полом на земле, так как приямки и подвал отсутствуют, что затрудняет обслуживание и ремонт сетей», – сообщается в ответе.

На проведение ремонта инфекционного отделения предварительно требуется 7 миллионов 852 тысячи рублей, в том числе на капитальный ремонт кровли – 2 миллиона 665 тысяч рублей.

В течение 2016 и 2017 годов больница проводила ремонтные работы за счет собственных средств, а также на основании заключенных договоров со сторонними организациями на конкурсной основе.

В 2016 году на ремонт направили 2 128 090 рублей: 1 409 440 – за счет средств ОМС, 718 650 – за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. В 2017-м – уже 4 775 400 рублей. Из них более трех миллионов – из областного бюджета. Благодаря этим средствам было выполнено немало необходимых работ.

Свободненская больница неоднократно направляла обращения в адрес министерства здравоохранения Амурской области с просьбой о выделении денежных средств на проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы, в том числе на проведение капитального ремонта инфекционного отделения.

Министр здравоохранения Амурской области поручил в 2018 году выделить средства на капремонт крыши инфекционного отделения – 2 665 360 рублей. После того как эти деньги поступят в распоряжение больницы, во втором квартале будет выполнен капремонт крыши инфекционного отделения, а в третьем и четвертом кварталах – его помещений.

Также в ответе руководства больницы сообщается, что «не представляется возможным достоверно установить: действительно ли данные фотографии сделаны в инфекционном отделении ГБУЗ АО "Свободненская больница", а также невозможно определить время и период создания фотоснимков».

Министр здравоохранения области Андрей Субботин сообщил редакции ИА «Амур.инфо», что 12 января комиссия министерства во главе с первым заместителем Еленой Николаевой выезжает в Свободный, чтобы ознакомиться с положением дел в инфекционном отделении горбольницы на месте. Все выводы комиссии будут тщательнейшим образом проанализированы в выходные, и в понедельник, 15 января, будет дан ответ.

«Пока могу сказать одно: мы предпримем всё от нас зависящее, чтобы жители города Свободного, как и любого другого населенного пункта Амурской области, имели возможность получать качественные медицинские услуги в условиях, соответствующих требованиям 21 века. Этой цели подчинена вся деятельность регионального минздрава. Эту задачу перед нами ставит губернатор Александр Козлов, и мы будем ее решать», – сказал министр.