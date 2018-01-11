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11 января 2018, 20:18 10

Коллектив Свободненской больницы ремонтирует ее, но износ здания – почти 65 %

Коллектив Свободненской больницы ремонтирует ее, но износ здания – почти 65 %

Руководство Свободненской больницы прислало официальный ответ на публикацию фотографий с изображением инфекционного отделения. Авторы фотографий считают, что пациенты содержатся в ужасных условиях. Администрация учреждения сообщила, что износ здания составляет 64,92 %.

Главврач больницы Нина Лесик написала в ответе, что здание инфекционного отделения построено в 1991 году. Его построили хозспособом, оно не имеет подвала и цокольного этажа.

«Структура существующего инфекционного отделения не соответствует санитарным нормам, палаты многоместные, отсутствует приточно-вытяжная вентиляция, отсутствует система кислородопровода, электропроводка выполнена из алюминиевого провода, что не соответствует нормам противопожарной безопасности. Система отопления расположена непосредственно в полах и нет возможности ее промыть, из-за длительной эксплуатации система забита ржавчиной и окалинами от котельной, что ведет к понижению теплового режима в помещениях. Помещение несет большие теплопотери.

Чтобы достичь необходимой температуры для пребывания пациентов, учреждением дополнительно устанавливаются нагревательные электроприборы, утепляются окна, двери и стены, устроена завалинка вокруг здания. Система водопровода и канализации требует замены, расположена непосредственно под полом на земле, так как приямки и подвал отсутствуют, что затрудняет обслуживание и ремонт сетей», – сообщается в ответе.

На проведение ремонта инфекционного отделения предварительно требуется 7 миллионов 852 тысячи рублей, в том числе на капитальный ремонт кровли – 2 миллиона 665 тысяч рублей.

В течение 2016 и 2017 годов больница проводила ремонтные работы за счет собственных средств, а также на основании заключенных договоров со сторонними организациями на конкурсной основе.

В 2016 году на ремонт направили 2 128 090 рублей: 1 409 440 – за счет средств ОМС, 718 650 – за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. В 2017-м – уже 4 775 400 рублей. Из них более трех миллионов – из областного бюджета. Благодаря этим средствам было выполнено немало необходимых работ.

Свободненская больница неоднократно направляла обращения в адрес министерства здравоохранения Амурской области с просьбой о выделении денежных средств на проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы, в том числе на проведение капитального ремонта инфекционного отделения.

Министр здравоохранения Амурской области поручил в 2018 году выделить средства на капремонт крыши инфекционного отделения – 2 665 360 рублей. После того как эти деньги поступят в распоряжение больницы, во втором квартале будет выполнен капремонт крыши инфекционного отделения, а в третьем и четвертом кварталах – его помещений.

Также в ответе руководства больницы сообщается, что «не представляется возможным достоверно установить: действительно ли данные фотографии сделаны в инфекционном отделении ГБУЗ АО "Свободненская больница", а также невозможно определить время и период создания фотоснимков».

Министр здравоохранения области Андрей Субботин сообщил редакции ИА «Амур.инфо», что 12 января комиссия министерства во главе с первым заместителем Еленой Николаевой выезжает в Свободный, чтобы ознакомиться с положением дел в инфекционном отделении горбольницы на месте. Все выводы комиссии будут тщательнейшим образом проанализированы в выходные, и в понедельник, 15 января, будет дан ответ.

«Пока могу сказать одно: мы предпримем всё от нас зависящее, чтобы жители города Свободного, как и любого другого населенного пункта Амурской области, имели возможность получать качественные медицинские услуги в условиях, соответствующих требованиям 21 века. Этой цели подчинена вся деятельность регионального минздрава. Эту задачу перед нами ставит губернатор Александр Козлов, и мы будем ее решать», – сказал министр.

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#ЖКХ #здоровье

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Комментарии
Показать все (10) Обсудить на форуме
  • 55

    55
    4 часа назад

    Зря так переживаете, теперь все можно списать на Тезикова. Он же проводил оптимизацию здравоохранения приамурья, вот и оптимизирован, что куча ФАП ликвидирована, а остальные лечебные учреждения работают почти без ничего. Лучшее, что врач может предложить пациенту, это сбегать в аптеку.

  • Сергей Васильев

    Сергей Васильев
    4 часа назад

    «Структура существующего инфекционного отделения не соответствует санитарным нормам,...

    здание не соответствует санитарным нормам прежде всего, отсюда и разруха? но контролирующие органы разрешили эксплуатацию здания под больничное учреждение, с них и спрос.

  • Сергей Васильев

    Сергей Васильев
    4 часа назад

    55

    Зря так переживаете, теперь все можно списать на Тезикова. Он же проводил оптимизацию здравоохранения приамурья, вот и оптимизирован, что куча ФАП ликвидирована, а остальные лечебные учреждения работают почти без ничего. Лучшее, что врач может предложить пациенту, это сбегать в аптеку.



    здание в 1991 году без фундамента и подвального помещения тоже строил Тезиков? наш пострел всюду поспел... Подозреваю, что в том злополучном 1991 году он не подозревал, что удостоится быть министром.

  • тортик53

    тортик53
    4 часа назад

    "«Пока могу сказать одно: мы предпримем всё от нас зависящее, чтобы жители города Свободного, как и любого другого населенного пункта Амурской области" , которые способны проголосовать за прежнего....

  • Желе за бетон

    Желе за бетон
    4 часа назад

    Вообще главврач просто расписалась в своей беспомощности!

    Как будто даже чистота таких сумасшедших денег стоит,!

    А ведь Лесик и будучи начальником облздрава имела 100500 возможностей хоть как то помочь больнице, и когда ею начала руководить - тоже можно было стратегически вопросы решать, а не сидеть и канючить.

    Нафига, спрашивается, тратились деньги на бесконечные ремонты, если все ветшало и гнило изнутри? Макияж на грязную морду - вот как это называется. Странный подход, очень не по хозяйски.

    Там грибок махровым цветом, ржавчина колосится, а они замазюкивают эту красоту....

  • Хончо

    Хончо
    4 часа назад

    Лесик ничего не может сделать? Зачем тогда она занимает должность главврача, если не может элементарный порядок во вверенном ей учреждении навести! Или хочет как всегда - все кругом виноваты, одна я в белом!

  • СКР

    СКР
    4 часа назад

    Лесик совсем без головы что ли, кто должен за больницей смотреть, дядя или главный врач? На кой черт она тогда там нужна? Зарплату получать и своей подружке зампредше в рот преданно смотреть...

  • Господин Ведущий

    Господин Ведущий
    3 часа назад

    Орнул с подливой конечно

    Этож какой удобный способ сливать тонны бабла ежегодно и придраться никто не сможет, здание же АЖ(!) в 91-ом построено. Не удивлюсь если по факту там даже пластиковые окна не везде стоят.

    В общем, либо глупость руководства, либо циничный расчет.

    Ну и разумеется нам нужно еще пару тройку мультов, а то раковина сама себя не вычистит забесплатно, онаж с 91-го года стоит в таком виде.

  • Желе за бетон

    Желе за бетон
    3 часа назад

    Господин Ведущий

    Ну и разумеется нам нужно еще пару тройку мультов, а то раковина сама себя не вычистит забесплатно, онаж с 91-го года стоит в таком виде.



    Да боооольше, больше!

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    8 минут назад

    Из одного из сообщений в личном обращении через инстаграмм

    "Здравствуйте! Видимо вы единственный кто заинтересовался проблемой Свободненской больницы. Дело в том, что на самом деле зарплаты у мед. персонала очень маленькие. На деле у врача на ставку 13-18 тысяч, а у некоторых и того меньше Заставляют брать кучу ставок и дежурства, что бы хоть как-то выжить. Ведь уйти работать некуда, больница у нас одна. Что происходит на деле работает у нас 100 врачей, ну допустим каждый на 2 ставки. Зарплата грубо говоря на 2 ставки 36 тысяч, плюс зарплата "особо приближенных", плюс заведующих отделений в итоге средний, который подают в министерство 50 тысяч! И количество врачей подают не в "головах", а занятыми ставками т.е. в отчете врачей 200, средняя зарплата 50 тысяч!!! Так же у среднего и младшего мед.персонала. Все хорошо, у министерства вопросов не возникает. Что в итоге в детской поликлинике, женской консультации вечные очереди, врачи не роботы принимать такое количество человек, в приемный покой врач может спуститься с задержкой. Ведь никого не волнует что он работает по 36 часов! Жалобы наши все "рубят на корню" , пишут допустим губернатору, он спускает на министерство здравоохранения по Амурской области, те в свою очередь на госпожу Лесик. После чего она лично приезжает и начинается!!!! В плоть до увольнения и что еще хуже "раздувания жалоб". "А помните жалобу в министерство на вас". И фамилии там медицинского персонала. Врач не назначил нужное лечение, а потому что лекарства в стационаре есть не всегда. Врач дал талончик на УЗИ через 2 недели, а потому что талонов нет, не выгодно им брать лишний персонал на работу. А ведь можно все "перефразировать" - врач не назначил нужное лечение, потому что он не знает схем лечения. Не дал талон на УЗИ, а потому что не знает протокол. И что в итоге. Все запуганы, работы в городе больше нет. Кто может увольняется, переезжает. На наши жалобы ответ один- средняя зарплата у среднего мед.персонала 27 тыс.рублей, у врачей -50! И в расчетах никто не смотрит, на сколько люди ставок работают.

    А в итоге у врача около 15 тысяч, мед.сестры-11, санитарок -8. Вот и вся арифметика! (цифры не со 100% точностью, плюс-минус)."

    вот ТАК у нас выполняются МАЙСКИЕ УКАЗЫ

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