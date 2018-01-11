Амурским общественникам не хватает средств на установку крещенской проруби

Для установки крещенской проруби в Благовещенске нужно около 150 тысяч рублей. Раньше подготовкой проруби и иордани на реке Зее занималась спортивная организация «Аквайс-спорт». Но в этом году у нее нет возможности вкладывать собственные деньги. А спонсоры становятся менее активны.

Крещенские купания оказались под вопросом. Подготовку к ним на Зее начали несколько месяцев назад. Уже 15 лет этим занимается общественная организация «Аквайс-спорт». Ежегодно они тратили около 150 тысяч рублей на обустройство двух прорубей – маленькой и большой, а также купели, в которой амурчане набирали воду во время праздника. До 2018 года общественникам, которые не имеют отношения к религиозным организациям, помогали спонсоры. В этот раз желающих помочь оказалось немного.

«Когда была финансовая составляющая лучше, то проще было обращаться к спонсорам и получать денежные средства на эти нужды. Поэтому, по большому счёту, к администрации сильно не обращались, справлялись своими силами. Пока есть три спонсора, но этих средств недостаточно, чтобы всё дальше подготовить. Если, конечно, администрация не выделит трактор, пиломатериалы, горячий пищеблок», – пояснил президент областной федерации «Аквайс-спорт» Александр Брылин.

Несмотря на финансовые трудности, в общественной организации всё-таки решились организовать мероприятие. Активисты почти достроили теплое помещение. На него потратили около 25 тысяч рублей. Но на крышу денег и стройматериалов не хватило. А еще предстоит доделать прорубь и выпилить иордань, в которой амурчане будут набирать воду. Освящают ее священники. В полномочия церкви не входит организация купелей для массовых купаний.

«Не будет проруби – воду будут освящать только в храмах. Купание не является неотъемлемой частью богослужебной традиции. Если люди, по традиции, купаются, может быть, они как-то соорганизуются, силы объединят. Церковь этим заниматься не будет», – рассказал священник, председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии Святослав Шевченко.

Федерация «Аквайс-спорт» обратилась в городскую администрацию с просьбой помочь трактором и стройматериалами, но ответа пока не получила. Поэтому на празднике пришлось экономить – отказались от музыкального сопровождения и горячего питания. Хотя, по данным организации, ежегодно в прорубь окунается около 20 тысяч жителей и гостей города. Но организация такого массового мероприятия пока нужна только общественникам.

В администрации города пояснили, что они занимаются обеспечением порядка во время массовых купаний. У купелей дежурят сотрудники ГО и ЧС, которые следят за безопасностью. В этом году в области планируется открыть 11 прорубей. Столько заявок поступило спасателям. Они проверят, оборудовано ли место купания ограждениями и поручнями, есть ли деревянный трап с настилом. В открытых водоемах должны обследовать дно.

В Благовещенске планируют открыть купели в районе улицы Амурской, 1, на турбазе «Мухинка», на реке Амур в районе переулка Уралова. Также места купания организуют в Талакане, Константиновке, Февральске, Сковородине. Заявки на открытие купелей еще принимаются. Окончательный список проверенных мест спасатели опубликуют накануне Крещения.