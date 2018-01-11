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11 января 2018, 18:55 16

Амурским общественникам не хватает средств на установку крещенской проруби

Амурским общественникам не хватает средств на установку крещенской проруби

Для установки крещенской проруби в Благовещенске нужно около 150 тысяч рублей. Раньше подготовкой проруби и иордани на реке Зее занималась спортивная организация «Аквайс-спорт». Но в этом году у нее нет возможности вкладывать собственные деньги. А спонсоры становятся менее активны.

Крещенские купания оказались под вопросом. Подготовку к ним на Зее начали несколько месяцев назад. Уже 15 лет этим занимается общественная организация «Аквайс-спорт». Ежегодно они тратили около 150 тысяч рублей на обустройство двух прорубей – маленькой и большой, а также купели, в которой амурчане набирали воду во время праздника. До 2018 года общественникам, которые не имеют отношения к религиозным организациям, помогали спонсоры. В этот раз желающих помочь оказалось немного.

«Когда была финансовая составляющая лучше, то проще было обращаться к спонсорам и получать денежные средства на эти нужды. Поэтому, по большому счёту, к администрации сильно не обращались, справлялись своими силами. Пока есть три спонсора, но этих средств недостаточно, чтобы всё дальше подготовить. Если, конечно, администрация не выделит трактор, пиломатериалы, горячий пищеблок», – пояснил президент областной федерации «Аквайс-спорт» Александр Брылин.

Несмотря на финансовые трудности, в общественной организации всё-таки решились организовать мероприятие. Активисты почти достроили теплое помещение. На него потратили около 25 тысяч рублей. Но на крышу денег и стройматериалов не хватило. А еще предстоит доделать прорубь и выпилить иордань, в которой амурчане будут набирать воду. Освящают ее священники. В полномочия церкви не входит организация купелей для массовых купаний.

«Не будет проруби – воду будут освящать только в храмах. Купание не является неотъемлемой частью богослужебной традиции. Если люди, по традиции, купаются, может быть, они как-то соорганизуются, силы объединят. Церковь этим заниматься не будет», – рассказал священник, председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии Святослав Шевченко.

Федерация «Аквайс-спорт» обратилась в городскую администрацию с просьбой помочь трактором и стройматериалами, но ответа пока не получила. Поэтому на празднике пришлось экономить – отказались от музыкального сопровождения и горячего питания. Хотя, по данным организации, ежегодно в прорубь окунается около 20 тысяч жителей и гостей города. Но организация такого массового мероприятия пока нужна только общественникам.

В администрации города пояснили, что они занимаются обеспечением порядка во время массовых купаний. У купелей дежурят сотрудники ГО и ЧС, которые следят за безопасностью. В этом году в области планируется открыть 11 прорубей. Столько заявок поступило спасателям. Они проверят, оборудовано ли место купания ограждениями и поручнями, есть ли деревянный трап с настилом. В открытых водоемах должны обследовать дно.

В Благовещенске планируют открыть купели в районе улицы Амурской, 1, на турбазе «Мухинка», на реке Амур в районе переулка Уралова. Также места купания организуют в Талакане, Константиновке, Февральске, Сковородине. Заявки на открытие купелей еще принимаются. Окончательный список проверенных мест спасатели опубликуют накануне Крещения.

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#природа #религия

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Комментарии
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  • borer

    borer
    6 часов назад

    Ох уж заботушка! Православных не стало?

  • тортик53

    тортик53
    6 часов назад

    "Но в этом году у нее нет возможности вкладывать собственные деньги. А спонсоры становятся менее активны."

    А по ящику говорят, что почти в коммунизьме живем....

  • YRKAGRA

    YRKAGRA
    5 часов назад

    Часики Гундяева,вот и прорубь

  • Сергей Гуранов

    Сергей Гуранов
    5 часов назад

    Ряженые всегда на Руси, в самые лютые морозы купались в прорубях с целью вернуть одолженные на момент колядов души предков в Реку вечности, в полном соответствии с वेद. Поэтому официально Церковь не может поддержать эту традицию.

  • тандем

    тандем
    5 часов назад

    Почему за проезд в автобусе оплачивает пассажир сам, а не спонсор? Абонемент в спорт зал, бассейн и т.п.? Инициативки добавить общественникам и на Мальту. С Праздником вас!

  • rediska

    rediska
    5 часов назад

    Нормально так попы к чужой попе с ложкой пристроились

  • Кирил

    Кирил
    5 часов назад

    Жопожники Вы все! Александру Б. Денег дайте!

    Только Аквайс. Они ежегодно. Только они!

    Не судьба этих бесогонов разогнать.?

    С помощью МЧС проруби организовать.

  • Вицли

    Вицли
    5 часов назад

    Кирил

    Жопожники Вы все! Александру Б. Денег дайте!



    так дай, в чём проблема

  • DimonS

    DimonS
    5 часов назад

    А в Талакане купальня круглый год открыта. На роднике. Освященном. Обустроенная. В бревенчатом домике и с лесенкой в воду. И ничего организовывать не надо.

  • Советский

    Советский
    4 часа назад

    У церковников надо спросить у них же Бог. А он подаст.

  • Хмык

    Хмык
    4 часа назад

    Вицли

    Кирил

    Жопожники Вы все! Александру Б. Денег дайте!



    так дай, в чём проблема



    Чтобы взять деньги, нужно что-нибудь продать. А что бы что-то продать, нужно это купить. А на купить денег нет. (с)



  • Rusantik

    Rusantik
    4 часа назад

    Организовать продажу билетов для тех кто будет окунаться И вопрос решен

  • Чхишвабрашван

    Чхишвабрашван
    4 часа назад

    Бог подаст

  • Абра

    Абра
    4 часа назад

    ну раньше то Брылин на спонсорсике очень хорошо жил, катался по миру, а теперь видимо доверие подорвано. Не верится, что аквайс для города прорубь делал.

  • full

    full
    4 часа назад

    До 2018 года общественникам, которые не имеют отношения к религиозным организациям, помогали спонсоры. - Про отсутствие связи с РПЦ - ложь. Наглая и баспардонная.

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    А чего так дорого прорубь сделать стоит?

    Кто калькуляцию делал?

    А вообще, заинтересованные в этом сумасшествии могут взять кредит, а деньги отбить, продавая билеты страждущим окунуться в чистейшие воды наших замороженных рек.

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