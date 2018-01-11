Проект «С любимыми не расставайтесь» открывает ретроархив

Телевизионный проект «С любимыми не расставайтесь» готовится отпраздновать большой юбилей – в марте 2019 года ему исполнится 20 лет. В преддверии праздника автор программ Сергей Логвинов решил приоткрыть для зрителей архив и показать в эфире «Альфа-канала» интервью 20-летней давности.

Свой путь к зрителю программа амурских журналистов Сергея Логвинова и Александра Ярошенко проложила еще в далеком 1999 году на ART-видео. Называлась она тогда «Театральные откровения». Затем, когда свой эфир для неё предоставило амурское телевидение, передачу переименовали в проект «За кулисами». С переходом в 2002 году творческого объединения «ЛИК» в структуру «Альфа-канала» появилось название «С любимыми не расставайтесь», ставшее уже брендом амурской журналистики.

«В связи с будущим юбилеем проекта я решил приоткрыть свой ретроархив для зрителя "Альфы", – делится с корреспондентом Амур.инфо руководитель ТО "ЛИК" Сергей Логвинов. – Ведь часть шедевральных, не побоюсь этого слова, программ выходили еще на ГТРК "Амур". До определенного времени у сайта Амур.инфо не было видеоресурса. И этих программ нет в Интернете. А их безумно хочется оставить в мировой паутине, как говорится, для потомков. И зрителю "Альфы" напомнить, чем жила страна 20 лет назад, кто были её кумиры, как изменило их время и как сама жизнь изменилась. Смотрю некоторые передачи – того уже нет, другого уже нет, третьего не стало… Остались они лишь на пленке».

Зрителям интересно будет пересмотреть, к примеру, программу 1999 года «Благовещенские гастроли с харбинским акцентом» – о визите в Приамурье Лии Ахеджаковой и Михаила Жигалова, продолжает автор. Те давние гастроли делились на два этапа. Вначале артисты вместе с Логвиновым и Ярошенко побывали в Харбине, посетили русское кладбище и побывали в гостях у двух харбинских стариков – Михаила Михайловича Мятова и Владимира Алексеевича Зинченко. От этого душевного чаепития с московскими знаменитостями осталось щемящее впечатление, говорит Сергей Логвинов. Ахеджакова настолько была растрогана этой встречей, что по возвращении в Благовещенск передала через авторов проекта некоторую сумму.

«Я знала, что там, в Харбине, им было бы неловко принять мою скромную помощь, – говорила Ахеджакова. – А вы увезете им, и они с благодарностью примут… Ведь им там так одиноко…» – вспоминает Сергей Логвинов.

А затем был спектакль об одиночестве в Амурском театре драмы. Московские актеры «Современника» представили «Персидскую сирень» Николая Коляды и в закулисье театра делились впечатлениями о самом спектакле и поездке в Харбин. Сергей Логвинов уверен, сегодня, по прошествии 20 лет, интересно послушать рассуждения великой клоунессы Лии Ахеджаковой о китайском социализме, челноках с баулами и намоленной сцене амурского театра.

Особо запомнился автору проекта февраль 2004 года. Это была большая командировка в Санкт-Петербург, жизнь в квартире народной артистки России Светланы Крючковой в доме на Фонтанке рядом с БДТ и съёмки с питерской интеллигенцией. Героями программ из Питера стали певцы Людмила Сенчина, Сергей Захаров и Эдуард Хиль, композитор Андрей Петров, актеры Михаил Светин и Лариса Малеванная, комики знаменитого «Городка» Илья Олейников и Юрий Стоянов. А еще в памяти осталось шестичасовое пребывание в Мариинском театре – съемки репетиции и большое интервью с примой – балериной Ульяной Лопаткиной.

«Так много наших героев сегодня уже нет с нами. Но как не вспомнить трогательные гастроли в Благовещенск слепой певицы из Китая Чжоу Цийхуа, или просто Лизы. Её концерт мы тогда назвали "Вижу Россию сердцем…" Это было так давно, в 98-м. Нет уже и самой Лизы, нет и дирижера нашего театрального оркестра Анатолия Степановича Кочерги, с которым репетировала Лиза, – рассказывает Сергей Логвинов. – А какие душевные были встречи в Москве с Натальей Гундаревой, Риммой Марковой, Любовью Полищук, Татьяной Окуневской, Нонной Мордюковой, Михаилом Ульяновым, Татьяной Самойловой, Лидией Смирновой, Валентиной Толкуновой, Юрием Яковлевым, Кларой Лучко. И в Благовещенске – с Людмилой Гурченко, Барбарой Брыльской, Светланой Дружининой. А какая была дружба с Аллой Баяновой! И два её героических прилета в столицу Приамурья».

С 13 января в эфире «ТНТ-Благовещенск» (начало в 18:00) и с 14 января в эфире кабельного «Альфа-канала» (начало в 18:50) ретроархив проекта «С любимыми не расставайтесь» откроют воспоминания народных артистов России Лии Ахеджаковой и Михаила Жигалова.