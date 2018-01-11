В Благовещенске жители дома по улице Кольцевой не могут выйти в коридор без зимней одежды

В Благовещенске жильцы дома № 64 по улице Кольцевой жалуются на холод в квартирах. С проблемой семьи благовещенского общежития обратились к губернатору в конце 2018 года. Комиссия ЖКХ дважды приезжала на проверку, но никаких нарушений не выявила. Но жильцы продолжают мерзнуть.

Из-за постоянной сырости в комнате семьи Красниковых появляется плесень. Тепло здесь поддерживает обогреватель. Прибор работает постоянно, без перерыва. На момент съемки в помещении был 21 градус тепла. При такой температуре хозяйка квартиры Юлия Красникова разрешает своим сыновьям играть на полу.

«Дети болеют. Мы уже неоднократно переболели бронхитом, муж пневмонией переболел. потому что полы ледяные, из всех щелей дует. Если дверь открывают, то сквозняк. Ребенка нужно сразу поднять на диван. Сказали: для того чтобы было теплее, ставьте ковчеги. Так мы сгорим! А если сгорит этот дом, нам просто некуда деться. У нас, во-первых, старая проводка, а во-вторых, тоже финансы требуются. А чтобы сходить в туалет, нам нужно каждый раз надеть куртку, потому что в коридоре очень холодно», – рассказала Юлия Красникова.

Туалет в общежитии находится не на улице, а в коридоре. Там термометр показывает чуть больше десяти градусов тепла.

Жители этого дома мерзнут уже 17 лет. В 2000 году здание отключили от отопления, так как обанкротилась компания, которой принадлежало общежитие. Тогда в квартирах жильцов установили электрические ковчеги. Плата за отопление выросла в разы. Такой нагрузки не выдерживает электропроводка. В доме трижды случались пожары.

«У меня стоит шесть обогревателей: три – в одной комнате и три – в другой. И так всю жизнь. У меня 25 квадратов, я заплатила за ноябрь около пяти тысяч. Это я только заплатила за свет. А у меня еще перед управляющей компанией есть обязательства, водоотведение, вода и всё прочее», – рассказала жительница дома Светлана Лысенкова.

В общежитии живут 27 семей. В некоторых комнатах на стенах появляется влага. О своих проблемах жители написали в инстаграм губернатора Амурской области. После этого комиссия дважды замеряла температуру в помещениях. Специалисты заверили, что температура в норме. В комнатах – не ниже необходимых 20 градусов. В коридоре – не ниже 14.

«Когда управляющая компания приходит производить замеры, в квартире не должны работать дополнительные приборы. Управляющая компания должна уведомить собственника еще до прихода комиссии, чтобы эти приборы не включались. Если человек не согласен, то собственник или наниматель жилого помещения вправе обратиться в органы муниципального жилищного контроля, который создан на территории каждого муниципального образования. Если и с этим актом он не согласен, тогда он имеет право обратиться в жилищную инспекцию, где инспектор выйдет и произведет замеры», – рассказала начальник государственной жилищной инспекции Амурской области Светлана Федорченко.

Жилищная инспекция пришла к выводу: управляющая компания не исполняет обязанности должным образом. Организация должна привести в порядок стены, входную дверь, крыльцо. Срок – до мая. До весны условия проживания в доме, скорее всего, не изменятся, как и ситуация с отоплением. По словам министра ЖКХ, на решение этой проблемы нужно порядка 30 миллионов рублей. Таких денег нет ни в городском, ни в областном бюджетах. Когда в доме появится нормальное отопление, неизвестно.