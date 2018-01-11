Дмитрий Медведев подписал постановление об ипотечной ставке 6 %

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Правила предполагают субсидирование ставки до уровня 6 % в течение трёх или пяти лет при рождении с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года соответственно второго или третьего ребёнка. Семьи смогут не только взять кредит на жилье, но и рефинансировать уже имеющиеся кредиты. В правилах прописано, что квартира должна быть куплена на первичном рынке.

Ожидается, что нововведение позволит выдать семьям, родившим второго и третьего ребёнка, до 600 миллиардов рублей жилищных кредитов с пониженной процентной ставкой. «Обеспеченность жильём – один из ключевых факторов для принятия семьей решения о рождении детей. Повышение доступности и качества жилья, в том числе за счёт повышения доступности жилищных (ипотечных) кредитов, является стимулом для рождения детей.

В целях стимулирования выдачи кредитов по ставке ниже рыночного уровня подписанным постановлением утверждены Правила предоставления субсидий российским кредитным организациям и АО "Агентство ипотечного жилищного кредитования" на возмещение недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам, которые предоставлены гражданам, имеющим детей», – говорится на сайте правительства.

Ранее подсчитывалось, что данная мера поддержки позволит семье с детьми экономить около 100 тысяч рублей в год. Если в семье двое детей – экономия составит 300 тысяч рублей. По расчетам экспертов, ипотеку в ближайшие пять лет в России возьмут 8 миллионов человек.