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11 января 2018, 16:31 0

В краеведческом музее откроется выставка, посвященная картине «Айгунский договор»

В краеведческом музее откроется выставка, посвященная картине «Айгунский договор»
Фото: cravel.ru

В 2018 году Амурская область отмечает 160-летие. Краеведческий музей в честь юбилея начинает работу над созданием выставки, посвященной одной картине. Это известное историческое полотно художника Василия Романова «Айгуньский договор».

Сейчас подлинник картины хранится в Хабаровском краеведческом музее. Само полотно было создано в Благовещенске в 1947 году. Это будет выставка, рассказывающая об историческом событии, изображенном на полотне, и о создании самой картины – насколько она исторически достоверна и как художник работал над образами.

Картину в Благовещенск не привезут, но создадут его большую объемную репродукцию. При оборудовании выставки планируется также использовать интерактивный стол с изображением события.

Выставка откроется в конце мая – в день заключения Айгунского договора. Организаторам важно рассказать посетителям о тех, кто участвовал в историческом событии, и дать пошаговое описание переговорного процесса.

«Прямо по дням – что происходило в эти дни. И самое главное – как добивался Муравьев-Амурский подписания Айгунского договора. Я считаю, что это событие стало смыслообразующим для всей истории Дальнего Востока», – отметила директор Амурского областного краеведческого музея Елена Пастухова.

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#жизнь #история

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