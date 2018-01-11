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11 января 2018, 16:39 3

На Восточном начали готовить к февральскому запуску космические аппараты

На Восточном начали готовить к февральскому запуску космические аппараты
Фото: roscosmos.ru

На Восточном приступили к подготовке запуска космических аппаратов «Канопус-В» № 3 и № 4. Специалисты ракетно-космической отрасли готовят источники питания и проводят электрические испытания спутников. Они предназначены для дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций.

Помимо подготовки спутников, разгонный блок «Фрегат» заправили компонентами ракетного топлива, он уже находится на хранении в зале заправочно-нейтрализационной станции. После проведения необходимых операций с космическими аппаратами специалисты приступят к сборке космической головной части, сообщает Роскосмос.

На стартовом комплексе сотрудники филиала ФГУП «ЦЭНКИ» – КЦ «Восточный» начали подготовку компонентов ракетного топлива. Идёт формирование совместного расчета. Ранее все необходимые пневмовакуумные и электрические испытания прошли первая и вторая ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а». В настоящее время они находятся на хранении в монтажно-испытательном корпусе ракеты-носителя.

Как сообщает Роскосмос, запущенные спутники будут передавать панхроматические и многозональные изображения поверхности Земли в интересах как самой госкорпорации, так и в интересах множества российских ведомств: МЧС России, Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды России, Российской академии наук, а также других ведомств и коммерческих потребителей оперативной информации.

Кроме того, рассматривается вопрос о попутной нагрузке иностранных спутников – это в телефонном разговоре подтвердил директор филиала госкорпорации «Роскосмос» на космодроме Восточный Константин Чмаров. О каких именно спутниках идет речь, Чмаров не уточнил. Ранее была информация, что в качестве полезной нагрузки при выведении на орбиту российских аппаратов также будут запущены пять немецких и четыре американских спутника.

Пуск намечен на 1 февраля. Третий по счету запуск с Восточного должен закрыть планы Роскосмоса на амурский космодром за 2017 год. Это тот самый отложенный пуск, который должен был состояться в конце декабря 2017 года. Планы были скорректированы после нештатной ситуации 28 ноября, когда запущенная с Восточного ракета вместе с 19 спутниками упала в океан.

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#космодром #космос

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Комментарии
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  • тортик53

    тортик53
    4 часа назад

    "что в качестве полезной нагрузки при выведении на орбиту российских аппаратов также будут запущены пять немецких и четыре американских спутника." Предлагаю пригласить для освящения запуска католиков и бабтистов... Может хоть они помогут нашему роскосмасу....

  • Касандра

    Касандра
    3 часа назад

    кр ракеты ,здания...но зайдите в наши больницы ,поликлиники

  • Касандра

    Касандра
    3 часа назад

    даже комп завис от негодования

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