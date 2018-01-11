Следователи начали проверку по факту удара током электромонтера в Волкове
Благовещенский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку по факту происшествия, случившегося в селе Волково. Как сообщалось ранее, 10 января на сельской котельной электромонтер пятого разряда получил травмы – мужчину ударило током во время ремонтных работ.
По информации амурского следственного управления, по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Работника, получившего ожоги лица и руки, увезли в Амурскую областную клиническую больницу. Как рассказала корреспонденту Амур.инфо заместитель главного врача, мужчина находится в сознании, но в стабильно тяжелом состоянии.
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