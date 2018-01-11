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11 января 2018, 16:07 3

Следователи начали проверку по факту удара током электромонтера в Волкове

Благовещенский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку по факту происшествия, случившегося в селе Волково. Как сообщалось ранее, 10 января на сельской котельной электромонтер пятого разряда получил травмы – мужчину ударило током во время ремонтных работ.

По информации амурского следственного управления, по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Работника, получившего ожоги лица и руки, увезли в Амурскую областную клиническую больницу. Как рассказала корреспонденту Амур.инфо заместитель главного врача, мужчина находится в сознании, но в стабильно тяжелом состоянии.

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#жизнь #здоровье #происшествия #энергетика

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Комментарии
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  • krasnova

    krasnova
    5 часов назад

    ироды когда же вы поймете, что Сковородино, Серышево, Мазаново, Волково и кино не склоняется

  • Ольга 258

    Ольга 258
    5 часов назад

    Всё правильно написано, в первом случае склоняется, а во втором - нет.

  • Модератор

    Модератор
    36 минут назад

    krasnova

    ироды когда же вы поймете, что Сковородино, Серышево, Мазаново, Волково и кино не склоняется



    Какие Ваши доказательства? Бородино тоже не склоняется?

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