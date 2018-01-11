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11 января 2018, 15:48 6

В месте проведения международного хоккейного турнира проверили толщину льда

В месте проведения международного хоккейного турнира проверили толщину льда

11 января спасатели поисково-спасательного отряда Благовещенска под контролем государственных инспекторов ГИМС МЧС России провели контрольные замеры толщины льда на Амуре, где состоится международный товарищеский хоккейный матч «Содружество-2018». Для этого спасатели бурили лунки по периметру ледовой площадки.

По словам специалистов, лед в этом месте сможет выдержать до 30 тонн веса.

«На сегодняшний день минимальная толщина льда составляет 55 сантиметров, максимальная – 110 сантиметров. Допустимая максимальная нагрузка на ледовый покров при толщине льда 55 сантиметров – 20 тонн, а при толщине 110 сантиметров – 30 тонн. Все вопросы обеспечения безопасности проведения международного спортивного мероприятия решены», – прокомментировал государственный инспектор Центра ГИМС МЧС России по Амурской области Артем Козлов.

Обеспечивать безопасность проведения мероприятия, которое состоится 14 января, будут спасатели, пожарные, государственные инспекторы ГИМС, водолазы-спасатели. На месте проведения хоккейного турнира будут выставлены квадроциклы, снегоходы, пожарные и спасательные автомобили для оперативного реагирования в случае необходимости, сообщает амурское управление МЧС.

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#Китай #природа #спорт

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    9 часов назад



    Допустимая максимальная нагрузка на ледовый покров при толщине льда 55 сантиметров – 20 тонн, а при толщине 10 сантиметров – 30 тонн.



    Даешь везде толщину льда 10 см! Остальные 45 см срочно счистить!

  • inoy

    inoy
    9 часов назад

    )))) тоже не понял что за нано лед)))

  • inoy

    inoy
    9 часов назад

    остальной лед на вискикола))) пустить

  • Nikodim

    Nikodim
    6 часов назад

    30 тонн.. можно было бы еще трибуну сделать, тогда от продажи биллетов часть расходов бы перекрыли. но главное, чтобы игра интересная получилась.

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    6 часов назад

    А прокуратура проверит законность данного мероприятия?

  • tankist btb

    tankist btb
    4 часа назад

    коробка куда уедет в этот раз.

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