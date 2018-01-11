В месте проведения международного хоккейного турнира проверили толщину льда

11 января спасатели поисково-спасательного отряда Благовещенска под контролем государственных инспекторов ГИМС МЧС России провели контрольные замеры толщины льда на Амуре, где состоится международный товарищеский хоккейный матч «Содружество-2018». Для этого спасатели бурили лунки по периметру ледовой площадки.

По словам специалистов, лед в этом месте сможет выдержать до 30 тонн веса.

«На сегодняшний день минимальная толщина льда составляет 55 сантиметров, максимальная – 110 сантиметров. Допустимая максимальная нагрузка на ледовый покров при толщине льда 55 сантиметров – 20 тонн, а при толщине 110 сантиметров – 30 тонн. Все вопросы обеспечения безопасности проведения международного спортивного мероприятия решены», – прокомментировал государственный инспектор Центра ГИМС МЧС России по Амурской области Артем Козлов.

Обеспечивать безопасность проведения мероприятия, которое состоится 14 января, будут спасатели, пожарные, государственные инспекторы ГИМС, водолазы-спасатели. На месте проведения хоккейного турнира будут выставлены квадроциклы, снегоходы, пожарные и спасательные автомобили для оперативного реагирования в случае необходимости, сообщает амурское управление МЧС.