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11 января 2018, 15:39 3

В Благовещенске здание старинной гостиницы освободили от лесов

В Благовещенске здание старинной гостиницы освободили от лесов

Старинное здание Благовещенска – бывшую Кондрашовскую гостиницу – освободили от строительных лесов. Теперь оно украшает улицу Ленина обновленным фасадом. Но работы по реставрации здания, которые организует областной суд, продолжаются.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в 2012 году областному суду безвозмездно передали здание бывшей гостиницы «Амур». От областного министерства культуры суд получил охранное обязательство, согласно которому необходимо было отреставрировать фасад – его внешний вид должен соответствовать изначальному. Реставрация велась за счет средств федерального бюджета.

Работы на фасаде почти закончены. В областном суде добавили, что кое-какие незначительные изменения привнесут ближе к лету.

Начальник госинспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области Виталий Ребизант рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо», что сдача объекта намечена на лето 2018 года. В бывшей Кондрашовской гостинице еще ведутся внутренние работы. К лету здесь появятся интересные детали – например, отреставрированная лестница. Также будут выполнены работы по благоустройству территории.

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#история #память #строительство #суды

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Комментарии
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  • Сергей Васильев

    Сергей Васильев
    9 часов назад

    надзирающим органам должно быть удобно. А всякие там больнички и прочие объекты соцкультбыта уж как нибудь...

  • Кварц

    Кварц
    8 часов назад

    Какая разница кто восстанавливает памятник архитектуры. Красиво будет в городе для всех. И не надо скулеж устраивать про больнички и прочие объекты. Перинатальный центр видели? Хирургический корпус АОДКБ? Новый детский сад в микрорайоне? Почему восторженных дифирамбов по этому поводу не слышно? Лишь бы ругать!

  • Сергей Васильев

    Сергей Васильев
    8 часов назад

    тут рядом фото инфекционки в Свободном. А ещё можно навестить аналогичную больничку инфекционную в Благовещенске. Там немного получше, но далеко не ушли от Свободного.

    Говорят, финансирование у этих служб якобы разное. Уж не знаю, правда ли это...

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