В Благовещенске здание старинной гостиницы освободили от лесов

Старинное здание Благовещенска – бывшую Кондрашовскую гостиницу – освободили от строительных лесов. Теперь оно украшает улицу Ленина обновленным фасадом. Но работы по реставрации здания, которые организует областной суд, продолжаются.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в 2012 году областному суду безвозмездно передали здание бывшей гостиницы «Амур». От областного министерства культуры суд получил охранное обязательство, согласно которому необходимо было отреставрировать фасад – его внешний вид должен соответствовать изначальному. Реставрация велась за счет средств федерального бюджета.

Работы на фасаде почти закончены. В областном суде добавили, что кое-какие незначительные изменения привнесут ближе к лету.

Начальник госинспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области Виталий Ребизант рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо», что сдача объекта намечена на лето 2018 года. В бывшей Кондрашовской гостинице еще ведутся внутренние работы. К лету здесь появятся интересные детали – например, отреставрированная лестница. Также будут выполнены работы по благоустройству территории.