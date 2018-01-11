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11 января 2018, 15:37 12

Названа средняя зарплата амурских педагогов в 2018 году

Названа средняя зарплата амурских педагогов в 2018 году
Фото: obramur.ru

Региональное министерство образования и науки отчиталось перед губернатором Приамурья Александром Козловым об итогах работы в 2017 году и рассказало о намеченных задачах на 2018-й. Было озвучено, как в области обстоят дела с исполнением «майских указов» президента в части повышения зарплаты педагогам.

В 2018 году у педагогических работников детских садов Приамурья ожидается увеличение средней заработной платы до 30 506 рублей. Для педагогов школ и организаций профессионального образования – до 35 170 рублей.

Было подчеркнуто, что это не гарантированная зарплата, которую будет получать педагог. Речь о средней заработной плате по всем образовательным организациям Амурской области. Размер выплат, как и прежде, будет зависеть от нагрузки и качественных параметров.

Рассмотрели и вопрос обеспечения местами в детских садах региона. Отмечается, что доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет с 2015 года обеспечена в Приамурье на 100 %. Что касается самых маленьких амурчан, в возрасте до 3 лет, то в настоящий момент мест в детский сад ждут 1 015 детей, из них 70 % – благовещенцы.

В рамках «Десятилетия детства», в которое Россия по указу президента РФ вступила с 1 января, ликвидация очередей в детские сады – одна из приоритетных задач. Для ее решения министерством образования и науки Амурской области разрабатывается специальная программа.

«Благодаря реконструкции дошкольных образовательных организаций, пристрою и строительству, а также при наличии необходимого финансирования достижение 100 % доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в Приамурье планируется к 2021 году», – пишет пресс-служба минобрнауки региона.

Согласно очередному «майскому указу» президента РФ в сфере образования до 2020 года число детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, должно быть доведено до 70-75 %. В 2017 году в Приамурье этот показатель составил 72 %, или 89,4 тысячи человек. В 2018 году его хотят довести до 74 %.

Увеличить количество детей, охваченных дополнительным образованием, планируют «посредством расширения спортивно-массовой, военно-патриотической и научно-исследовательской работы». В частности, речь о создании детского технопарка «Кванториум», увеличении количества отделений таких организаций, как «Юнармия».

Перевод школьников в односменный режим обучения – еще одно важное направление работы министерства образования и науки области. В настоящее время вторые смены ликвидированы в 10 муниципалитетах. Наибольший процент обучающихся во вторую смену отмечается в Благовещенске, Белогорске и Свободном.

«С этого года в белогорской школе № 200 начало функционировать здание по улице Садовой, 9, где в первую смену планируется обучать 300 детей. Кроме того, в настоящее время ведется работа по пристройке второго корпуса на 528 мест к школе № 22 города Благовещенска. В планах строительство в амурской столице школы на 1 500 мест, а также школ в городе Свободный», – сообщили представители регионального минобрнауки.

Таким образом, к 2020 году планируется перевести в односменный режим обучающихся начальных классов, остальных школьников – к 2025 году.

Также в рамках совещания были озвучены задачи на 2018 год в сфере профессионального образования, молодежной политики, затронуты вопросы организации и проведения ГИА-2018, летней оздоровительной кампании и другие.

В ходе рабочей встречи главой региона дан ряд поручений и определены сроки их выполнения.

Просмотров всего: 2894

#образование #работа #финансы

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Комментарии
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  • Elza Pathfinder

    Elza Pathfinder
    9 часов назад

    Преподавателям СПО индксировать з/п будут на 4%?

  • Iilit

    Iilit
    9 часов назад

    В Благовещенске могли бы отдать здание центра занятости населения по ул.Амурской под школу, и тогда дети 11 лицея все учились бы в первую смену. А центру занятости хватило бы здания и по-меньше!

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    9 часов назад

    КОГДА Амурское правительство начнёт говорить об индексации в ПРОШЕДШЕМ времени, а?!.. Сколько можно уже людей вокруг пальца водить?Они получат индексацию НАВЕРНОЕ, по тому как ваша метода исчислении заработных плат СОВЕРШЕННО не означает, повышение уровня жизни при той же интенсивности труда. При этом уровень цен растёт с 1го января а зарплата БЫТЬ МОЖЕТ к декабрю проиндексируется. А почему?.. Да по тому, что наше правительство НЕ УМЕЕТ заниматься развитием.

  • Oldlord

    Oldlord
    8 часов назад



    ~~Было подчеркнуто, что это не гарантированная зарплата, которую будет получать педагог. Речь о средней заработной плате по всем образовательным организациям Амурской области. Размер выплат, как и прежде, будет зависеть от нагрузки и качественных параметров.



    Вот нравится мне эта фраза!

    Будете хорошо работать на две ставки - получите в два раза больше и даже до 35 тыр сможете добраться!

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    8 часов назад

    Oldlord



    ~~Было подчеркнуто, что это не гарантированная зарплата, которую будет получать педагог. Речь о средней заработной плате по всем образовательным организациям Амурской области. Размер выплат, как и прежде, будет зависеть от нагрузки и качественных параметров.



    Вот нравится мне эта фраза!

    Будете хорошо работать на две ставки - получите в два раза больше и даже до 35 тыр сможете добраться!



    Нет, это означает, что в профкомах усажены нужные люди котоыре будут оценивать качественность работы у НУЖНЫХ людей, и выплачивать им премии, те потом будут обналичивать и заносить в конвертиках услужливо. Бухта спалился.. прочие иные - сидят молча. Те же, кто рот разивают ВЫЛЕТАЮТ с места работы, им просто часы сокращают, например. Можно, например, установить график в расписании так, что одно занятие будет утром рано, второе через полтора, два часа, третье занятие вечером в числе последних, и так межевать их, мол, план пересмотрели же мы, вот и получилось, что первые чуть больше полугода у вас так мало занятий. А потом ещё в профкоме сидят удобные и услужливые поддакиватели, которые будут срезать все стимулирующие подчистую так, что заработная плата будет чуть не чистым окладом в 12-15 тысяч в месяц.

  • Лаконика

    Лаконика
    8 часов назад

    Сергей Труш

    Нет, это означает, что в профкомах усажены нужные люди котоыре будут оценивать качественность работы у НУЖНЫХ людей, и выплачивать им премии, те потом будут обналичивать и заносить в конвертиках услужливо. Бухта спалился.. прочие иные - сидят молча. Те же, кто рот разивают ВЫЛЕТАЮТ с места работы, им просто часы сокращают, например. Можно, например, установить график в расписании так, что одно занятие будет утром рано, второе через полтора, два часа, третье занятие вечером в числе последних, и так межевать их, мол, план пересмотрели же мы, вот и получилось, что первые чуть больше полугода у вас так мало занятий. А потом ещё в профкоме сидят удобные и услужливые поддакиватели, которые будут срезать все стимулирующие подчистую так, что заработная плата будет чуть не чистым окладом в 12-15 тысяч в месяц.



  • mm_Анастасия Милова

    mm_Анастасия Милова
    8 часов назад

    Сергей Труш

    Нет, это означает, что в профкомах усажены нужные люди котоыре будут оценивать качественность работы у НУЖНЫХ людей, и выплачивать им премии, те потом будут обналичивать и заносить в конвертиках услужливо. Бухта спалился.. прочие иные - сидят молча. Те же, кто рот разивают ВЫЛЕТАЮТ с места работы, им просто часы сокращают, например. Можно, например, установить график в расписании так, что одно занятие будет утром рано, второе через полтора, два часа, третье занятие вечером в числе последних, и так межевать их, мол, план пересмотрели же мы, вот и получилось, что первые чуть больше полугода у вас так мало занятий. А потом ещё в профкоме сидят удобные и услужливые поддакиватели, которые будут срезать все стимулирующие подчистую так, что заработная плата будет чуть не чистым окладом в 12-15 тысяч в месяц.



    Губернатор Приамурья Александр Козлов поручил руководству Минобрнауки области разработать систему контроля, которая исключит проявления самоуправства руководителей в отдельных учреждениях, а также проанализировать показатели, по которым начисляются стимулирующие выплаты, на соответствие современным реалиям.

  • Ксаныч

    Ксаныч
    8 часов назад

    Да когда это все закончится, одна болтология, прощаседавшиеся, реальной работы ноль, по заседаниями шастают, один вид работы. Вам самим не тошно господа?

  • mm_Анастасия Милова

    mm_Анастасия Милова
    8 часов назад

    Elza Pathfinder

    Преподавателям СПО индксировать з/п будут на 4%?



    Повышение заработной платы на 4 % коснется только охранников, уборщиц и остального НЕ педагогического персонала образовательных организаций.

  • Братеев

    Братеев
    3 часа назад

    совсем загнобили школу-учителей не хватает-никто за копейки работать не хочет

  • Best@

    Best@
    3 часа назад

    mm_Анастасия Милова

    Сергей Труш

    Нет, это означает, что в профкомах усажены нужные люди котоыре будут оценивать качественность работы у НУЖНЫХ людей, и выплачивать им премии, те потом будут обналичивать и заносить в конвертиках услужливо. Бухта спалился.. прочие иные - сидят молча. Те же, кто рот разивают ВЫЛЕТАЮТ с места работы, им просто часы сокращают, например. Можно, например, установить график в расписании так, что одно занятие будет утром рано, второе через полтора, два часа, третье занятие вечером в числе последних, и так межевать их, мол, план пересмотрели же мы, вот и получилось, что первые чуть больше полугода у вас так мало занятий. А потом ещё в профкоме сидят удобные и услужливые поддакиватели, которые будут срезать все стимулирующие подчистую так, что заработная плата будет чуть не чистым окладом в 12-15 тысяч в месяц.



    Губернатор Приамурья Александр Козлов поручил руководству Минобрнауки области разработать систему контроля, которая исключит проявления самоуправства руководителей в отдельных учреждениях, а также проанализировать показатели, по которым начисляются стимулирующие выплаты, на соответствие современным реалиям.



    Ну и что? Что от этого поручения измениться? В школах и СПО самоуправство налицо и жалобы писали, и обращались в иные инстанции - всем всё равно, воз и ныне там. Директора распоясались, беспредельщики настоящие. Нарушают федеральные законы и считают, что это в порядке вещей. И никто их обуздать даже не пытается. Это система такая, где отдали всё на откуп директорам, которые что хотят, то и творят. Со стимулирующими вообще коллапс! Правильно Труш пишет, что издеваются в прямом смысле над теми,кто хоть немного пытается призвать к порядку админов. Снижают нагрузку, увольняют без основательных причин, унижают открыто, не дают качественно работать тем,кто хоть немного пошел против этого беспредела. А в профкомы выбирают угодных, у которых-то и никогда не было собственного мнения, которые только и могут, что поддакивать, да подлизывать.

    На самом деле было бы не плохо, чтобы проверили показатели, по которым начисляются стимулирующие выплаты, на соответствие современным реалиям. То, что творится сейчас со стимулирующими, не поддается никакому анализу. Такая система позволяет только администрации наживаться на этой части оплаты труда учителей и преподавателей. А тем,кому она (стимулирующая часть) предназначается либо шиш, либо унизительная подачка. КОГДА только и КТО наведет наконец-то порядок в образовании АО?

  • БлондинкаСмозгами

    БлондинкаСмозгами
    2 часа назад

    О чем пишет этот человек, чуть вывих мозга не произошёл, можно понятней немного, плиззззз, а то вообще капец :) за ранее спасибо






    Сергей Труш

    КОГДА Амурское правительство начнёт говорить об индексации в ПРОШЕДШЕМ времени, а?!.. Сколько можно уже людей вокруг пальца водить?Они получат индексацию НАВЕРНОЕ, по тому как ваша метода исчислении заработных плат СОВЕРШЕННО не означает, повышение уровня жизни при той же интенсивности труда. При этом уровень цен растёт с 1го января а зарплата БЫТЬ МОЖЕТ к декабрю проиндексируется. А почему?.. Да по тому, что наше правительство НЕ УМЕЕТ заниматься развитием.

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