Названа средняя зарплата амурских педагогов в 2018 году

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Региональное министерство образования и науки отчиталось перед губернатором Приамурья Александром Козловым об итогах работы в 2017 году и рассказало о намеченных задачах на 2018-й. Было озвучено, как в области обстоят дела с исполнением «майских указов» президента в части повышения зарплаты педагогам.

В 2018 году у педагогических работников детских садов Приамурья ожидается увеличение средней заработной платы до 30 506 рублей. Для педагогов школ и организаций профессионального образования – до 35 170 рублей.

Было подчеркнуто, что это не гарантированная зарплата, которую будет получать педагог. Речь о средней заработной плате по всем образовательным организациям Амурской области. Размер выплат, как и прежде, будет зависеть от нагрузки и качественных параметров.

Рассмотрели и вопрос обеспечения местами в детских садах региона. Отмечается, что доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет с 2015 года обеспечена в Приамурье на 100 %. Что касается самых маленьких амурчан, в возрасте до 3 лет, то в настоящий момент мест в детский сад ждут 1 015 детей, из них 70 % – благовещенцы.

В рамках «Десятилетия детства», в которое Россия по указу президента РФ вступила с 1 января, ликвидация очередей в детские сады – одна из приоритетных задач. Для ее решения министерством образования и науки Амурской области разрабатывается специальная программа.

«Благодаря реконструкции дошкольных образовательных организаций, пристрою и строительству, а также при наличии необходимого финансирования достижение 100 % доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в Приамурье планируется к 2021 году», – пишет пресс-служба минобрнауки региона.

Согласно очередному «майскому указу» президента РФ в сфере образования до 2020 года число детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, должно быть доведено до 70-75 %. В 2017 году в Приамурье этот показатель составил 72 %, или 89,4 тысячи человек. В 2018 году его хотят довести до 74 %.

Увеличить количество детей, охваченных дополнительным образованием, планируют «посредством расширения спортивно-массовой, военно-патриотической и научно-исследовательской работы». В частности, речь о создании детского технопарка «Кванториум», увеличении количества отделений таких организаций, как «Юнармия».

Перевод школьников в односменный режим обучения – еще одно важное направление работы министерства образования и науки области. В настоящее время вторые смены ликвидированы в 10 муниципалитетах. Наибольший процент обучающихся во вторую смену отмечается в Благовещенске, Белогорске и Свободном.

«С этого года в белогорской школе № 200 начало функционировать здание по улице Садовой, 9, где в первую смену планируется обучать 300 детей. Кроме того, в настоящее время ведется работа по пристройке второго корпуса на 528 мест к школе № 22 города Благовещенска. В планах строительство в амурской столице школы на 1 500 мест, а также школ в городе Свободный», – сообщили представители регионального минобрнауки.

Таким образом, к 2020 году планируется перевести в односменный режим обучающихся начальных классов, остальных школьников – к 2025 году.

Также в рамках совещания были озвучены задачи на 2018 год в сфере профессионального образования, молодежной политики, затронуты вопросы организации и проведения ГИА-2018, летней оздоровительной кампании и другие.

В ходе рабочей встречи главой региона дан ряд поручений и определены сроки их выполнения.