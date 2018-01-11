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11 января 2018, 15:36 4

В благовещенских салонах подорожали новые автомобили

В благовещенских салонах подорожали новые автомобили
Фото: Autolynch

С нового года в областном центре выросла стоимость новых автомобилей. Ценники переписали в тех благовещенских автосалонах, где уже получили модели 2018 года. Модели 2017-го продаются по старым ценам.

В автомобильном центре «Амур-Лада» рассказали, что самый популярный у покупателей автомобиль «Лада Веста» прибавил в цене примерно 20 тысяч рублей. Теперь его цена начинается от 569 900 рублей. «Лада Калина» подорожала в среднем на 4 тысячи рублей и стоит теперь от 465 200 рублей.

Цена на отечественные автомобили УАЗ пока не изменилась, там так же ждут модели 2018 года. Однако, насколько они будут дороже, в автосалоне сказать затруднились.

В «Атик-Моторс» машины свежих моделей прибавили в цене в среднем около 5 %. Все зависит от модели и комплектации. К примеру, сошедший с конвейера автомобиль Toyota RAV-4 в максимальной комплектации подорожал на 55 тысяч рублей и стоит, с учетом повышения, 2 345 000 рублей. Насколько вырастут в цене остальные новые автомобили, в салоне пока сказать затруднились.

В дилерский центр Hyundai новинки 2018 года тоже уже поступили. По 10 тысяч рублей прибавили две ведущие модели Solaris и Creta. Теперь их стоимость начинается от 624 900 рублей и 799 900 рублей соответственно.

А в дилерских центрах Nissan и Renault новые автомобили пока только ожидают. Они появятся в апреле-мае в центре Nissan и в феврале – в центре Renault. Ожидается, что автомобили марки Nissan подорожают на 4-6 %, Renault – на 4-5 %.

Просмотров всего: 1539

#торговля #транспорт

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Комментарии
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  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    9 часов назад

    Хорошая реклама! Типа "успей купить авто прошлого года!" Интересно, сколько с этого имеет гламуринфо за рекламу такую?

  • 123.rewq

    123.rewq
    9 часов назад

    Повышенный спрос, отсюда и рост цен. Жить-то стали веселей.

  • Пыжыков

    Пыжыков
    8 часов назад

    Джинса))

  • dushniy_kontakter

    dushniy_kontakter
    5 часов назад

    Сделайте цены реальные и брать будут - на дачу, да в огород ездить. А так оно тех денег не стоит. Салон ущербный, все кроме во,коряво.

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