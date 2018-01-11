В благовещенских салонах подорожали новые автомобили

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С нового года в областном центре выросла стоимость новых автомобилей. Ценники переписали в тех благовещенских автосалонах, где уже получили модели 2018 года. Модели 2017-го продаются по старым ценам.

В автомобильном центре «Амур-Лада» рассказали, что самый популярный у покупателей автомобиль «Лада Веста» прибавил в цене примерно 20 тысяч рублей. Теперь его цена начинается от 569 900 рублей. «Лада Калина» подорожала в среднем на 4 тысячи рублей и стоит теперь от 465 200 рублей.

Цена на отечественные автомобили УАЗ пока не изменилась, там так же ждут модели 2018 года. Однако, насколько они будут дороже, в автосалоне сказать затруднились.

В «Атик-Моторс» машины свежих моделей прибавили в цене в среднем около 5 %. Все зависит от модели и комплектации. К примеру, сошедший с конвейера автомобиль Toyota RAV-4 в максимальной комплектации подорожал на 55 тысяч рублей и стоит, с учетом повышения, 2 345 000 рублей. Насколько вырастут в цене остальные новые автомобили, в салоне пока сказать затруднились.

В дилерский центр Hyundai новинки 2018 года тоже уже поступили. По 10 тысяч рублей прибавили две ведущие модели Solaris и Creta. Теперь их стоимость начинается от 624 900 рублей и 799 900 рублей соответственно.

А в дилерских центрах Nissan и Renault новые автомобили пока только ожидают. Они появятся в апреле-мае в центре Nissan и в феврале – в центре Renault. Ожидается, что автомобили марки Nissan подорожают на 4-6 %, Renault – на 4-5 %.