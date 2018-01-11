Амурским браконьерам придется заплатить почти 6 миллионов рублей

Фото: bagnet.org

За 2017 год инспекторы управления по охране животного мира Амурской области выявили 1 660 случаев нарушений природоохранного законодательства. В общей сложности браконьерам предстоит заплатить 5,6 миллиона штрафов и выплат по искам. Еще 670 тысяч рублей с нарушителей взыщут судебные приставы.

Кроме того, в 2017 году жители Приамурья после встреч с охотоведами лишились 160 единиц огнестрельного оружия. А материалы в отношении порядка 60 злостных нарушителей, которые в течение года попадались инспекторам неоднократно, были направлены в полицию для решения вопроса о лишении права на оружие.

«В целом показатели 2017 года остались на уровне 2016 года. Исключение составляет лишь количество изъятого оружия. Нелегальных ружей и карабинов инспекторы в ушедшем году выявили больше, чем за прошлый отчетный период. Количество же выявленных нарушений в сфере охоты примерно то же», – отметил ведущий консультант отдела охраны управления по охране животного мира Приамурья Максим Бормотов.

Всего за год служащие управления выявили 45 незаконно добытых копытных, 70 птиц, 12 пушных зверей и 2 медведей. При этом браконьеры предпочитают косулю, на которую приходится половина всех выявленных фактов незаконной добычи копытных, и кабаргу. Из птиц чаще всего от нарушителей страдают фазаны и утки.

За серьезные нарушения законодательства 53 жителя региона в ушедшем году лишились права охоты на продолжительные сроки. В большинстве случаев речь шла о фактах охоты в закрытый сезон и запрещенных способах добычи, например, использовании световых устройств или охоте с транспортных средств.