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11 января 2018, 14:56 7

Металлический медведь вновь меняет прописку в Благовещенске

Металлический медведь вновь меняет прописку в Благовещенске

Металлическая полигональная скульптура медведя, которую инициативная группа горожан хочет установить в Благовещенске, вновь меняет место будущей прописки. Теперь это территория неподалеку от ОКЦ. Где именно поселится белый медведь, инициаторы пока не уточняют.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 12 предпринимателей решили воплотить проект, который украсил бы Благовещенск. Для создания арт-объекта они выбрали образ белого медведя, который сочетает силу и воинственность, а также нежность материнских чувств, как в мультфильме «Умка». Инициаторы собрали на него 500 тысяч рублей и приступили к изготовлению. По первоначальной задумке скульптура должна была стоять в сквере рядом с центральной площадью областного центра. Затем появилась мысль переселить зверя на набережную.

Скульптура медведя уже готова. В течение трех месяцев над ней работали два–четыре мастера. Медведь изготовлен из труб, обшитых листовым металлом. Высота скульптуры – примерно 240 сантиметров, вес – менее тонны.

Администрация Благовещенска не дала разрешение на установку городской скульптуры на набережной. Но инициаторы уже нашли новый вариант.

«Уже получено положительное решение от руководства Общественно-культурного центра, – рассказал координатор проекта Илья Михеев. – Решено установить медведя около ОКЦ. Сейчас мы решаем технические моменты зимнего монтажа».

Арт-объект планируется установить в ближайшее время. Основная сложность – это морозы.

Просмотров всего: 1234

#жизнь

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    10 часов назад

    Сломаем.

  • alex 3

    alex 3
    9 часов назад

    на символ партии ЕдРо смахивает. Совпадение?

  • mp2mp

    mp2mp
    7 часов назад

    Готовьте видеонаблюдение за мишкой.

  • V.M.

    V.M.
    5 часов назад

    Первоначально хотели эту скульптуру установить в Дендрарии,

    который относится к Памятнику природы и истории Амурской области.

    Спасибо, что это чудо модерна не разрешили там устанавливать.

    А у ОКЦ вполне можно, там архитектура здания вполне позволяет

    иметь рядом и памятник из труб.

    Но вот рог у оленя на набережной обломали, таблички в Дендрарии

    ломали- выдирали, а у ОКЦ шкаф книгообмена раскурочили...

    Как бы медведю уши и хвост не выдрали и на металлолом не сдали.

    Нужно постоянный полицейский пост установить рядом, заодно и шкаф

    с книгами охранять будет.

  • Myxira

    Myxira
    5 часов назад

    V.M.

    А у ОКЦ вполне можно, там архитектура здания вполне позволяет

    иметь рядом и памятник из труб.



    Кстати, да: в едином стиле ))

  • Victrix

    Victrix
    5 часов назад

    Не нужно это возить туда-сюда, везите сразу в прием металлолома.

  • Страйкер

    Страйкер
    3 часа назад

    в чермет его

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