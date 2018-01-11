Металлический медведь вновь меняет прописку в Благовещенске

Металлическая полигональная скульптура медведя, которую инициативная группа горожан хочет установить в Благовещенске, вновь меняет место будущей прописки. Теперь это территория неподалеку от ОКЦ. Где именно поселится белый медведь, инициаторы пока не уточняют.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 12 предпринимателей решили воплотить проект, который украсил бы Благовещенск. Для создания арт-объекта они выбрали образ белого медведя, который сочетает силу и воинственность, а также нежность материнских чувств, как в мультфильме «Умка». Инициаторы собрали на него 500 тысяч рублей и приступили к изготовлению. По первоначальной задумке скульптура должна была стоять в сквере рядом с центральной площадью областного центра. Затем появилась мысль переселить зверя на набережную.

Скульптура медведя уже готова. В течение трех месяцев над ней работали два–четыре мастера. Медведь изготовлен из труб, обшитых листовым металлом. Высота скульптуры – примерно 240 сантиметров, вес – менее тонны.

Администрация Благовещенска не дала разрешение на установку городской скульптуры на набережной. Но инициаторы уже нашли новый вариант.

«Уже получено положительное решение от руководства Общественно-культурного центра, – рассказал координатор проекта Илья Михеев. – Решено установить медведя около ОКЦ. Сейчас мы решаем технические моменты зимнего монтажа».

Арт-объект планируется установить в ближайшее время. Основная сложность – это морозы.