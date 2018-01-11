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11 января 2018, 14:47 71

Население Благовещенска пополняют приезжие из Средней Азии

Население Благовещенска пополняют приезжие из Средней Азии
Кадр: YouTube

Население Благовещенска увеличивается. С 2009 года прирост составил 20 тысяч человек. Для сравнения, в Белогорске проживает всего 66 тысяч. Среди приезжих – жители ближнего и дальнего зарубежья, дальневосточники, а также переселенцы из центральных регионов России.

В настоящее время в столице Приамурья официально живут 229 тысяч 753 человека. География тех, кто приезжает в город, обширная. Это и жители из сельской местности: Ивановский, Тамбовский, Благовещенский районы. Также едут в Благовещенск из Белогорска, Райчихинска, Тынды. Это хорошо видно по учащимся школ областного центра, отмечает заместитель мэра Благовещенска Светлана Яковлева.

«У нас также прирастает население – мы видим это по детям, приходящим в школу, – из республик ближнего зарубежья, то есть бывшего Советского Союза. В основном это Средняя Азия – Узбекистан, Киргизстан», – рассказала Светлана Яковлева службе информации «Эха Москвы в Благовещенске».

Заместитель мэра подчеркнула, что здесь есть проблема языкового барьера – в город приезжают дети, не говорящие по-русски.

Едут жить в столицу Приамурья также из Москвы, Хабаровска, Приморья, Якутии. К примеру, в этом учебном году прибыло 10 детей из Москвы, из Санкт-Петербурга – один ребенок. Есть и зарубежные переселенцы – например, из Великобритании и Канады.

Просмотров всего: 3244

#жизнь

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Комментарии
Показать все (71) Обсудить на форуме
  • Братеев

    Братеев
    10 часов назад

    работа власти видна

  • ay

    ay
    10 часов назад

    "Им" пофиг национальные интересы. Им лишь бы красивые цифры роста были.

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    10 часов назад

    Ну и куйли толку, что в областном центре население растет, зато по всей остальной области убывает, превращаясь в северную целину, нашли о чем рапортовать.

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    10 часов назад

    Сгонят всех в один географический пункт, а вся остальная Область в качестве приза китайским товарищам.

  • Хмык

    Хмык
    10 часов назад

    Ну вот. А то всё Аргентина, Германия, а оно вона чо.

    Открыли людЯм глаза.

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    10 часов назад

    губернатор КОЗЛОВ, пора мичеть строить, да и табе пора обрезание делать.

  • Tina22

    Tina22
    9 часов назад

    Сергей Сергеевич

    губернатор КОЗЛОВ, пора мичеть строить, да и табе пора обрезание делать.



    Вы уже обрезались?

  • 123.rewq

    123.rewq
    9 часов назад

    КВЖД наса а не васа

    Сгонят всех в один географический пункт,



    Раша-таун?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    9 часов назад

    Удивительно ТОЧНО в который раз прописываю пути решения проблемы, которую всё никак не хватает ума осмыслить представителям власти!..

    в нашей стране проживает 146 млн. граждан, из них примерно 33 млн. человек бюджетники (чиновники, врачи, учителя, армия, полиция и прочие), а также вся инфраструктура (энергетическая, связи, социальная, транспортная) и 1,3 млн. км. дорог. Пенсионеров по старости 33 млн., детей до 18 лет – 27 млн. Итого 146-(33+33+27) = 53… 53 миллиона граждан содержат своей деятельностью 93 мл. человек, но все 146 млн. содержат на налоги с физлиц дороги (по 112 метров на человека) и инфраструктуру, поскольку это спрятано в цене товара или услуги. Как вы понимаете это весьма грубый, поверхностный расчёт, ведь есть официально не трудоустроенные, инвалиды с полной утратой или частичной трудоспособностью и прочие категории граждан, которые не осуществляют прямой вклад в создание продукта. Есть и безработные, живущие на пособия. Если же налог, это взимание части средств с дохода, то где тот предел процентного соотношения налога к доходу, ну или проще говоря экономически активных людей, приносящих доход с деятельности, к объёму того, что и кого необходимо содержать с налога (протяжённости дорог, количеству бюджетников, армии, полиции, чиновников, инфраструктуры)?

    В условиях частной собственности на средства производства и существующей системы налогообложения у Правительства возможны лишь следующие пути решения:

    1. Увеличение числа и времени экономической активности населения:

    (a) путём его прироста (естественного или посредствам трудовой миграции)

    (b) путём сокращения пребывания в пенсионном возрасте (увеличение порога выхода на пенсию, сокращение продолжительности жизни)

    (c) снижение возрастного порога начала трудовой деятельности.

    2. Сокращение числа бюджетников (преимущественно из числа низшего звена) и увеличение интенсивности работы среднего звена.

    3. Сокращение объёма напрямую обслуживаемой с налога инфраструктуры (детские сады, образование, медицина) и перекладывание содержания их на граждан, введение новых видов платы (страховых сборов) на профильные виды деятельности относящихся к соответствующей инфраструктуре. Расширение косвенных налогов (сборы, страхование, акциз, пошлин ы, дорожный сбор) или изменение формулы расчёта существующего налога (таких как налог на право жить (имущественный налог + налог с дохода), налог на здоровье, налог на смерть и т.п.)

    4. Увеличение дохода государства путём увеличения объёма и суммы сделок, посредствам экономической и (или) военной экспансии в соседние (и далее за ними) страны.

    Любой здравомыслящий человек, с увеличением сумм налогов и сборов, будет активнее уходить в, так называемые, теневые схемы.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    9 часов назад

    Это, по моему мнению, ключевое противоречие, которое сильно замедляет развитие экономики в рыночном её сценарии в условии провозглашения верховенства частной собственности на средства производства.

    Рыночная система не может существовать без постоянной экспансии (в том числе военной) за внешние пределы. То есть, армия, в капиталистических, буржуазных странах, направлена не на защиту народа страны, а исключительно на защиту (через агрессию) и продвижение интересов собственников средств производства – владельцев частного капитала. Они будут рассказывать об угрозах, которые, якобы, создают им другие страны, будут свергать «недемократические режимы» и всё это будет делаться исключительно для расширения ареала использования национальной денежной единицы – доллара.

    ВВП должен измеряться исключительно в натуральных показателях, а не в стоимостных, по тому как рост товарного наполнения обеспечивает уровень жизни, а не количество денежных операций в монетарном выражении, поскольку накопление денежной массы, без создания товарной, ведь это прямой путь к инфляции, почему-то эта прописная истина до сих пор не понятна ни гражданам, ни правительству. Но ключевым условием в этом может быть только обобществление собственности на средства производства с определяющей ролью государства как владельца и распорядителя ресурсами, а также заказчика необходимой продукции. Однако обобществление собственности совершенно не означает бесхозяйственность, ибо она находится в ответственном управлении трудового коллектива или ответственного владельца, решившего взять на себя функции организатора и управленца. Государство устанавливает и закрепляет законодательно моральные и материальные обязательства перед гражданами, решившими стать вовлечёнными в проект.

    Малый и средний бизнес должен быть направлен на покрытие частного (потребительского) спроса. Однако, государство может является заказчиком продукции для госнужд определяемой Госпланом и, если является собственником на средства производства, то устанавливает уровень заработной платы работников приобретая продукцию по себестоимости, оплачивая ТРУД на производство товаров. Тем самым именно Государство выступает регулятором экономической активности и уровня жизни населения, но при этом не вмешивается в установление видов товара на покрытие частного (потребительского) спроса. Государство вправе реализовывать продукцию через собственную торговую сеть по рекомендованной розничной цене, где конкуренция строится не на сталкивании лбами производителей и продавцов, понуждая тех и других сносить норму прибыли и повышать интенсивность труда, а за счёт повышения уровня сервиса.

  • Oldlord

    Oldlord
    9 часов назад

    Сергей, ты это ВВП и Димону напиши!

  • 123.rewq

    123.rewq
    8 часов назад

    Сергей Труш

    Удивительно ТОЧНО в который раз



    Труш, название ветки читал?



    прописываю пути решения проблемы, которую всё никак не хватает ума осмыслить представителям власти!..



    Ты же депутат, т.с. представитель власти и то же проблема с нехваткой ума?

  • oenesterov

    oenesterov
    8 часов назад

    Труш, а такой путь решения как рост производительности труда ты не рассматриваешь?

    Да и пункты 1а и 2 тоже неплохи.

  • oenesterov

    oenesterov
    8 часов назад

    Амур.инфо в своем желтушном репертуаре.

    В статье сказано, что население города растет за счет разных источников, а судя по названию можно понять, что сюда ломятся только люди из Ср.Азии.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    8 часов назад

    123.rewq

    Сергей Труш

    Удивительно ТОЧНО в который раз



    Труш, название ветки читал?



    прописываю пути решения проблемы, которую всё никак не хватает ума осмыслить представителям власти!..



    Ты же депутат, т.с. представитель власти и то же проблема с нехваткой ума?



    для упоротых специально ВЫДЕЛИЛ чёрным и к названию ветки ПРЯМОЕ отношении имеет.. чо тупишь опять, а? Я представитель НАРОДА в законодательном органе власти. Управляют страной представители ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ власти.

  • Oldlord

    Oldlord
    8 часов назад

    oenesterov

    Амур.инфо в своем желтушном репертуаре.

    В статье сказано, что население города растет за счет разных источников, а судя по названию можно понять, что сюда ломятся только люди из Ср.Азии.



    Не! Ещё китайцы и корейцы тоже. )



  • oenesterov

    oenesterov
    8 часов назад

    Oldlord

    oenesterov

    Амур.инфо в своем желтушном репертуаре.

    В статье сказано, что население города растет за счет разных источников, а судя по названию можно понять, что сюда ломятся только люди из Ср.Азии.



    Не! Ещё китайцы и корейцы тоже. )



    а корейцы то тебе чем не угодили?



  • Victrix

    Victrix
    8 часов назад

    Сергей Труш

    Как вы понимаете это весьма грубый, поверхностный расчёт,



    Это весьма глупый, вредный и провокационный расчёт. Например, если услуги полиции и армии сделать платными, то по твоей схеме эти бюджетники станут экономически активными и успешными. Погугли про ландскнехтов и кондотьеров.

  • Сергей Васильев

    Сергей Васильев
    8 часов назад

    Татьян теряем, теряем, теряем...

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    6 часов назад

    Victrix

    Сергей Труш

    Как вы понимаете это весьма грубый, поверхностный расчёт,



    Это весьма глупый, вредный и провокационный расчёт. Например, если услуги полиции и армии сделать платными, то по твоей схеме эти бюджетники станут экономически активными и успешными. Погугли про ландскнехтов и кондотьеров.



    а КТО указывает, что их нужно делать экономически активной частью? Я указываю, что существующая налоговая система НЕСПОСОБНА содержать всю инфраструктуру страны. По логике рынка людям нужно проживать компактно, и желательно в высотках и максимально плотно.

  • Myxira

    Myxira
    6 часов назад

    Братеев

    работа власти видна



    По выводу средств из области и страны?

  • tankist btb

    tankist btb
    4 часа назад

    прирастаем Средней Азией. Как дадут по миллиону так будет бум. Может тогда выгодно продать хату и купить в Крыму?

  • igor28rus

    igor28rus
    4 часа назад

    все это лажа. какие там москвичи приехали на пмж, максимум паре узбеков дали вид на жительство, одного из них с москвы депортировали второго с приморья, по спец заказу козлова

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    3 часа назад

    oenesterov

    Труш, а такой путь решения как рост производительности труда ты не рассматриваешь?

    Да и пункты 1а и 2 тоже неплохи.



    Увеличение производительности труда может быть

    -интенсивным

    -экстенсивным

    Подробнее здесь.

    http://studbooks.net/1712747/ekonomika/ekstensivnyy_put_razvitiya

  • Asom

    Asom
    3 часа назад

    А что плохого в том, что к нам едут из Средней Азии?

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    oenesterov

    Oldlord

    oenesterov

    Амур.инфо в своем желтушном репертуаре.

    В статье сказано, что население города растет за счет разных источников, а судя по названию можно понять, что сюда ломятся только люди из Ср.Азии.



    Не! Ещё китайцы и корейцы тоже. )



    а корейцы то тебе чем не угодили?



    А они должны были мне угождать? О_О

  • полазник

    полазник
    3 часа назад

    и это пишут люди воспитанные в духе дружбы народов при СССР...)))

  • Asom

    Asom
    3 часа назад

    Великодержавный шовинизм!

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    полазник

    и это пишут люди воспитанные в духе дружбы народов при СССР...)))



    Нефиг было за самостийность бороться в начале 90-х.

    А то сначала русские для них враги, а потом сами к нам чуть ли не на поклон.

  • полазник

    полазник
    3 часа назад

    ...недавно где то читал что чурками они сейчас друг друга обзывают больше чем их русские...)))

  • Asom

    Asom
    3 часа назад

    Весь приод СССР коммунисты боролись за самостийность республик Средней Азии.

    Вот это были настоящие коммунисты, а не какие-то великодержавные шовинисты.

  • full

    full
    3 часа назад

    Asom

    А что плохого в том, что к нам едут из Средней Азии?



    В основном, плохо то, что работодатель начинает ориентироваться на эту рабочую силу, ее не нужно обеспечивать достойным жильем, не нужно платить по максимуму. Соответственно банальные жизненные перспективы местного населения резко снижаются. Засранцам из Москвы может и начхать, но местным можно бы и призадуматься.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    3 часа назад

    Asom

    Великодержавный шовинизм!



    Выдавив русских из своих республик они потеряли право на лояльное к ним отношение.

    Вести они должны себя в России как гости, что не всегда так.

    А потому и вызывает раздражение.

    В АО конкретно это связано с недостаточным колличеством рабочих мест для местного населения.

    Представители данных республик соглашаются на работу за более низкие ЗП и на рабочие места со всеми мыслимыми и немыслимыми нарушениями законов, норм и правил.

    Тем самым снижают уровень ЗП которую готов платить работодатель и создают ситуацию при которой работодатель не собирается модернизировать и оснащать рабочие места нормальным оборудованием.

    В большинстве случаев качество выполненных работ гостями из бывших республик очень низкого качества.

    В регион нужно привлекать инвестиции и высококвалифицированную рабочую силу. А вот когда не будет хватать рабочих рук выполнять грязную и низкооплачиваемую работу , тогда можно и гостей пригласить.

    А пока заселение ДВ выходцами из СА абсурд , который приводит к деградации региона и оттоку коренного населения.

    Чем это закончится?

    Плохо это закончится....

  • Asom

    Asom
    3 часа назад

    full

    Asom

    А что плохого в том, что к нам едут из Средней Азии?



    В основном, плохо то, что работодатель начинает ориентироваться на эту рабочую силу, ее не нужно обеспечивать достойным жильем, не нужно платить по максимуму. Соответственно банальные жизненные перспективы местного населения резко снижаются. Засранцам из Москвы может и начхать, но местным можно бы и призадуматься.



    То есть россияне не потянут конкуренцию?

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    3 часа назад

    Asom

    full

    Asom

    А что плохого в том, что к нам едут из Средней Азии?



    В основном, плохо то, что работодатель начинает ориентироваться на эту рабочую силу, ее не нужно обеспечивать достойным жильем, не нужно платить по максимуму. Соответственно банальные жизненные перспективы местного населения резко снижаются. Засранцам из Москвы может и начхать, но местным можно бы и призадуматься.



    То есть россияне не потянут конкуренцию?



    Штрейкбрехеры и конкуренты на рынке труда это два разных понятия.

  • полазник

    полазник
    3 часа назад

    ...все местные кто хочет и тямку к работе имеют - работают. но их не хватает катастрофически. кстати, те азиаты у которых руки не из жопы растут,зарабатывают достойно.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    3 часа назад

    полазник

    ...все местные кто хочет и тямку к работе имеют - работают. но их не хватает катастрофически. кстати, те азиаты у которых руки не из жопы растут,зарабатывают достойно.



    Я думаю , что для въезжающих нужно вводить не только квоты но и квалификационный ценз.

    И только высококвалифицированным разрешать въезжать с семьями.

  • Asom

    Asom
    3 часа назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Asom

    Великодержавный шовинизм!



    Выдавив русских из своих республик они потеряли право на лояльное к ним отношение.



    Их можно понять. Они увидели, что сделала русская власть в 80-90-х - как она разрушила СССР. И сами русские люди не шибко-то этому противились. Даже радовались. И чтобы не допустить у себя такого же хаоса, жителям республик пришлось оградить себя и свои страны.

  • full

    full
    3 часа назад

    Asom

    full

    Asom

    А что плохого в том, что к нам едут из Средней Азии?



    В основном, плохо то, что работодатель начинает ориентироваться на эту рабочую силу, ее не нужно обеспечивать достойным жильем, не нужно платить по максимуму. Соответственно банальные жизненные перспективы местного населения резко снижаются. Засранцам из Москвы может и начхать, но местным можно бы и призадуматься.



    То есть россияне не потянут конкуренцию?



    Конечно не потянут. Сравни - ты местный, которому нужно купить и содержать жилье здесь. Твоя семья тоже здесь и содержать ее нужно по местному ценнику. Как ни крути, местный работник в минусе будет.

  • полазник

    полазник
    3 часа назад

    Asom

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Asom

    Великодержавный шовинизм!



    Выдавив русских из своих республик они потеряли право на лояльное к ним отношение.



    Их можно понять. Они увидели, что сделала русская власть в 80-90-х - как она разрушила СССР. И сами русские люди не шибко-то этому противились. Даже радовались. И чтобы не допустить у себя такого же хаоса, жителям республик пришлось оградить себя и свои страны.



    ...чо за бред несет Асом...

  • Asom

    Asom
    3 часа назад

    full

    Asom

    full

    Asom

    А что плохого в том, что к нам едут из Средней Азии?



    В основном, плохо то, что работодатель начинает ориентироваться на эту рабочую силу, ее не нужно обеспечивать достойным жильем, не нужно платить по максимуму. Соответственно банальные жизненные перспективы местного населения резко снижаются. Засранцам из Москвы может и начхать, но местным можно бы и призадуматься.



    То есть россияне не потянут конкуренцию?



    Конечно не потянут. Сравни - ты местный, которому нужно купить и содержать жилье здесь. Твоя семья тоже здесь и содержать ее нужно по местному ценнику. Как ни крути, местный работник в минусе будет.



    И что? Ради неконкурентноспособных надо лишать работы тех, кто способен победить в конкуренции?

  • full

    full
    3 часа назад

    полазник

    ...все местные кто хочет и тямку к работе имеют - работают. но их не хватает катастрофически. кстати, те азиаты у которых руки не из жопы растут,зарабатывают достойно.



    Могу даже сказать сколько в среднем. Сейчас - порядка пяти тысяч баксов в год. До Крыма было около десятки.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    3 часа назад

    Asom

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Asom

    Великодержавный шовинизм!



    Выдавив русских из своих республик они потеряли право на лояльное к ним отношение.



    Их можно понять. Они увидели, что сделала русская власть в 80-90-х - как она разрушила СССР. И сами русские люди не шибко-то этому противились. Даже радовались. И чтобы не допустить у себя такого же хаоса, жителям республик пришлось оградить себя и свои страны.



    Там была иная причина.

    Самостоятельности захотели и освобождения от русской оккупации.

    А потом пришёл кирдык, в котором они в очередной раз обвинили русских.

    Но кушать то хочется, вот и едут.

    Но к русским по прежнему относятся очень плохо.

    Так стоит ли таким давать шанс?

    Может быть лучше своим согражданам работу отдать?

  • полазник

    полазник
    3 часа назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    полазник

    ...все местные кто хочет и тямку к работе имеют - работают. но их не хватает катастрофически. кстати, те азиаты у которых руки не из жопы растут,зарабатывают достойно.



    Я думаю , что для въезжающих нужно вводить не только квоты но и квалификационный ценз.

    И только высококвалифицированным разрешать въезжать с семьями.



    ...резонно. и заставить работать наших люмпенов.

  • Asom

    Asom
    3 часа назад

    полазник

    Asom

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Asom

    Великодержавный шовинизм!



    Выдавив русских из своих республик они потеряли право на лояльное к ним отношение.



    Их можно понять. Они увидели, что сделала русская власть в 80-90-х - как она разрушила СССР. И сами русские люди не шибко-то этому противились. Даже радовались. И чтобы не допустить у себя такого же хаоса, жителям республик пришлось оградить себя и свои страны.



    ...чо за бред несет Асом...



    Чеченцы во время ВОВ встали на сторону Гитлера - Сталин выслал их из Чечни.

    Русские в начале 90-х выступили за демократию, водку и бандитизм - азиаты выслали их из своих республик.

  • полазник

    полазник
    3 часа назад

    full

    полазник

    ...все местные кто хочет и тямку к работе имеют - работают. но их не хватает катастрофически. кстати, те азиаты у которых руки не из жопы растут,зарабатывают достойно.



    Могу даже сказать сколько в среднем. Сейчас - порядка пяти тысяч баксов в год. До Крыма было около десятки.



    ...я бы поправил - за сезон.

  • full

    full
    3 часа назад

    Asom

    full

    Asom

    full

    Asom

    А что плохого в том, что к нам едут из Средней Азии?



    В основном, плохо то, что работодатель начинает ориентироваться на эту рабочую силу, ее не нужно обеспечивать достойным жильем, не нужно платить по максимуму. Соответственно банальные жизненные перспективы местного населения резко снижаются. Засранцам из Москвы может и начхать, но местным можно бы и призадуматься.



    То есть россияне не потянут конкуренцию?



    Конечно не потянут. Сравни - ты местный, которому нужно купить и содержать жилье здесь. Твоя семья тоже здесь и содержать ее нужно по местному ценнику. Как ни крути, местный работник в минусе будет.



    И что? Ради неконкурентноспособных надо лишать работы тех, кто способен победить в конкуренции?



    На выходе будет снижение рождаемости и вымирание. Если нравится - не вопрос.

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    полазник

    ...все местные кто хочет и тямку к работе имеют - работают. но их не хватает катастрофически. кстати, те азиаты у которых руки не из жопы растут,зарабатывают достойно.



    Где-то я это уже читал.

    Даже спорить уже лень.



    ...чо за бред несет Асом...



    А вот тут соглашусь!

  • Asom

    Asom
    3 часа назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Там была иная причина.

    Самостоятельности захотели и освобождения от русской оккупации.



    Разве не того же для них хотели Ленин со Сталиным?

  • Asom

    Asom
    2 часа назад

    full

    Asom

    full

    Asom

    full

    Asom

    А что плохого в том, что к нам едут из Средней Азии?



    В основном, плохо то, что работодатель начинает ориентироваться на эту рабочую силу, ее не нужно обеспечивать достойным жильем, не нужно платить по максимуму. Соответственно банальные жизненные перспективы местного населения резко снижаются. Засранцам из Москвы может и начхать, но местным можно бы и призадуматься.



    То есть россияне не потянут конкуренцию?



    Конечно не потянут. Сравни - ты местный, которому нужно купить и содержать жилье здесь. Твоя семья тоже здесь и содержать ее нужно по местному ценнику. Как ни крути, местный работник в минусе будет.



    И что? Ради неконкурентноспособных надо лишать работы тех, кто способен победить в конкуренции?



    На выходе будет снижение рождаемости и вымирание. Если нравится - не вопрос.



    Это и так есть. Азиатские мужчины в вопросе демографии нам, скорее, помогают.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 часа назад

    Asom

    full

    Asom

    full

    Asom

    А что плохого в том, что к нам едут из Средней Азии?



    В основном, плохо то, что работодатель начинает ориентироваться на эту рабочую силу, ее не нужно обеспечивать достойным жильем, не нужно платить по максимуму. Соответственно банальные жизненные перспективы местного населения резко снижаются. Засранцам из Москвы может и начхать, но местным можно бы и призадуматься.



    То есть россияне не потянут конкуренцию?



    Конечно не потянут. Сравни - ты местный, которому нужно купить и содержать жилье здесь. Твоя семья тоже здесь и содержать ее нужно по местному ценнику. Как ни крути, местный работник в минусе будет.



    И что? Ради неконкурентноспособных надо лишать работы тех, кто способен победить в конкуренции?



    Ещё раз.

    Там нет конкуренции, там есть игра на понижение ЗП а связи с тем, что у них дома уровень жизни гораздо ниже и они ради выживания готовы работать на любых условиях и за мизерные ЗП.

    В большинстве своём с очень низким качеством выполняемых работ.

  • полазник

    полазник
    2 часа назад

    Oldlord

    полазник

    ...все местные кто хочет и тямку к работе имеют - работают. но их не хватает катастрофически. кстати, те азиаты у которых руки не из жопы растут,зарабатывают достойно.



    Где-то я это уже читал.

    Даже спорить уже лень.



    ...чо за бред несет Асом...



    А вот тут соглашусь!



    ...ты читал а я им платил.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 часа назад

    Asom

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Там была иная причина.

    Самостоятельности захотели и освобождения от русской оккупации.



    Разве не того же для них хотели Ленин со Сталиным?



    Почитай основную идею построения коммунизма.

  • full

    full
    2 часа назад

    полазник

    full

    полазник

    ...все местные кто хочет и тямку к работе имеют - работают. но их не хватает катастрофически. кстати, те азиаты у которых руки не из жопы растут,зарабатывают достойно.



    Могу даже сказать сколько в среднем. Сейчас - порядка пяти тысяч баксов в год. До Крыма было около десятки.



    ...я бы поправил - за сезон.



    Я постоянно езжу с гостарбайтерами в поездах, Сейчас по максимуму они могут отправить домой порядка четырехсот баксов в месяц. Сезоны у них у всех разные, кто то по нескольку лет в России работает, кто то десять месяцев, кто то не любит мороз и убегает с их началом...

  • Asom

    Asom
    2 часа назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Asom

    full

    Asom

    full

    Asom

    А что плохого в том, что к нам едут из Средней Азии?



    В основном, плохо то, что работодатель начинает ориентироваться на эту рабочую силу, ее не нужно обеспечивать достойным жильем, не нужно платить по максимуму. Соответственно банальные жизненные перспективы местного населения резко снижаются. Засранцам из Москвы может и начхать, но местным можно бы и призадуматься.



    То есть россияне не потянут конкуренцию?



    Конечно не потянут. Сравни - ты местный, которому нужно купить и содержать жилье здесь. Твоя семья тоже здесь и содержать ее нужно по местному ценнику. Как ни крути, местный работник в минусе будет.



    И что? Ради неконкурентноспособных надо лишать работы тех, кто способен победить в конкуренции?



    Ещё раз.

    Там нет конкуренции, там есть игра на понижение ЗП а связи с тем, что у них дома уровень жизни гораздо ниже и они ради выживания готовы работать на любых условиях и за мизерные ЗП.

    В большинстве своём с очень низким качеством выполняемых работ.



    И их самих, и работодателей, и заказчиков это устраивает.

    Всё работает. Зачем в этой схеме кто-то ещё?

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 часа назад

    полазник

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    полазник

    ...все местные кто хочет и тямку к работе имеют - работают. но их не хватает катастрофически. кстати, те азиаты у которых руки не из жопы растут,зарабатывают достойно.



    Я думаю , что для въезжающих нужно вводить не только квоты но и квалификационный ценз.

    И только высококвалифицированным разрешать въезжать с семьями.



    ...резонно. и заставить работать наших люмпенов.



    Власть не вводит ответственность за то, что человек не работает по одной причине, что работы на всех не хватает в результате мудрого руководства.

    Потому позиция власти -спасение утопающего дело рук самого утопающего , норма не взирая на конституцию, где прописано совсем иное.

  • Asom

    Asom
    2 часа назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Asom

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Там была иная причина.

    Самостоятельности захотели и освобождения от русской оккупации.



    Разве не того же для них хотели Ленин со Сталиным?



    Почитай основную идею построения коммунизма.



    Основная идея коммунизма - равенство и братство всех народов. Почему у нас не должно быть равенства и братства с народами Средней Азии? Чем они хуже русских? Всякий коммунист был бы рад, если бы их здесь было так же много, как и русских.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 часа назад

    Asom

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Asom

    full

    Asom

    full

    Asom

    А что плохого в том, что к нам едут из Средней Азии?



    В основном, плохо то, что работодатель начинает ориентироваться на эту рабочую силу, ее не нужно обеспечивать достойным жильем, не нужно платить по максимуму. Соответственно банальные жизненные перспективы местного населения резко снижаются. Засранцам из Москвы может и начхать, но местным можно бы и призадуматься.



    То есть россияне не потянут конкуренцию?



    Конечно не потянут. Сравни - ты местный, которому нужно купить и содержать жилье здесь. Твоя семья тоже здесь и содержать ее нужно по местному ценнику. Как ни крути, местный работник в минусе будет.



    И что? Ради неконкурентноспособных надо лишать работы тех, кто способен победить в конкуренции?



    Ещё раз.

    Там нет конкуренции, там есть игра на понижение ЗП а связи с тем, что у них дома уровень жизни гораздо ниже и они ради выживания готовы работать на любых условиях и за мизерные ЗП.

    В большинстве своём с очень низким качеством выполняемых работ.



    И их самих, и работодателей, и заказчиков это устраивает.

    Всё работает. Зачем в этой схеме кто-то ещё?



    А давай весь бенз продадим за бугор, потому как там выгоднее.

    А сами будем вымирать здесь в угоду барыгам которые сказочно на этом наварятся.

    Согласен?

    Думаю , что не согласен, жить хочется.

    А чем рынок труда отличается от вышеописанной ситуации?

    Работу отдали иностранцам, а сами тихо вымерли.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 часа назад

    Asom

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Asom

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Там была иная причина.

    Самостоятельности захотели и освобождения от русской оккупации.



    Разве не того же для них хотели Ленин со Сталиным?



    Почитай основную идею построения коммунизма.



    Основная идея коммунизма - равенство и братство всех народов. Почему у нас не должно быть равенства и братства с народами Средней Азии? Чем они хуже русских? Всякий коммунист был бы рад, если бы их здесь было так же много, как и русских.



    Равенство и братство в составе единого государства.

    А коль каждый выбрал свой путь, то о чём можно спорит?

    Пусть у своей власти нв родине работу и просят.

    А к нам в гости и по нашим правилам.

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    2 часа назад

    123.rewq

    КВЖД наса а не васа

    Сгонят всех в один географический пункт,



    Раша-таун?



    Скорее особый район для перемещённых лиц.

  • Asom

    Asom
    2 часа назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Asom

    И их самих, и работодателей, и заказчиков это устраивает.

    Всё работает. Зачем в этой схеме кто-то ещё?



    А давай весь бенз продадим за бугор, потому как там выгоднее.

    А сами будем вымирать здесь в угоду барыгам которые сказочно на этом наварятся.

    Согласен?

    Думаю , что не согласен, жить хочется.

    А чем рынок труда отличается от вышеописанной ситуации?

    Работу отдали иностранцам, а сами тихо вымерли.



    Одних станет меньше, других больше, какая разница?

  • Asom

    Asom
    2 часа назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Asom

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Asom

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Там была иная причина.

    Самостоятельности захотели и освобождения от русской оккупации.



    Разве не того же для них хотели Ленин со Сталиным?



    Почитай основную идею построения коммунизма.



    Основная идея коммунизма - равенство и братство всех народов. Почему у нас не должно быть равенства и братства с народами Средней Азии? Чем они хуже русских? Всякий коммунист был бы рад, если бы их здесь было так же много, как и русских.



    Равенство и братство в составе единого государства.

    А коль каждый выбрал свой путь, то о чём можно спорит?

    Пусть у своей власти нв родине работу и просят.

    А к нам в гости и по нашим правилам.



    Для коммуниста не существует границ. У них одни экспулататоры во власти, у нас другие. Почему из-за этих эксплуататоров мы должны не давать работать трудящимся из Средней Азии?

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 часа назад

    Asom

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Asom

    И их самих, и работодателей, и заказчиков это устраивает.

    Всё работает. Зачем в этой схеме кто-то ещё?



    А давай весь бенз продадим за бугор, потому как там выгоднее.

    А сами будем вымирать здесь в угоду барыгам которые сказочно на этом наварятся.

    Согласен?

    Думаю , что не согласен, жить хочется.

    А чем рынок труда отличается от вышеописанной ситуации?

    Работу отдали иностранцам, а сами тихо вымерли.



    Одних станет меньше, других больше, какая разница?



    Разница в том, что мы на территории РФ, где есть своё население.

    Оно приоритетно во всех направлениях и государство создано для этого населения.

    Остальные здесь в гостях.

  • Asom

    Asom
    2 часа назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Разница в том, что мы на территории РФ, где есть своё население.

    Оно приоритетно во всех направлениях и государство создано для этого населения.

    Остальные здесь в гостях.



    Это великодержавный шовинизм чистой воды!

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 часа назад

    Asom

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Asom

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Asom

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Там была иная причина.

    Самостоятельности захотели и освобождения от русской оккупации.



    Разве не того же для них хотели Ленин со Сталиным?



    Почитай основную идею построения коммунизма.



    Основная идея коммунизма - равенство и братство всех народов. Почему у нас не должно быть равенства и братства с народами Средней Азии? Чем они хуже русских? Всякий коммунист был бы рад, если бы их здесь было так же много, как и русских.



    Равенство и братство в составе единого государства.

    А коль каждый выбрал свой путь, то о чём можно спорит?

    Пусть у своей власти нв родине работу и просят.

    А к нам в гости и по нашим правилам.



    Для коммуниста не существует границ. У них одни экспулататоры во власти, у нас другие. Почему из-за этих эксплуататоров мы должны не давать работать трудящимся из Средней Азии?



    Проснись?

    Коммунистов давно нет во власти (КПРФ это ряженные).

    СССР тоже давно нет.

    А ты не знал?

    Так что твои идеи запаздали. Снеси в музей.

    Пусть республики в полном составе придут на поклон к РФ и попросятся в состав.

    Тогда и посмотрим.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 часа назад

    Asom

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Разница в том, что мы на территории РФ, где есть своё население.

    Оно приоритетно во всех направлениях и государство создано для этого населения.

    Остальные здесь в гостях.



    Это великодержавный шовинизм чистой воды!



    Это международное право , если что.

    Не веришь?

    Съезди к ним в республику и покачай права.

    Вернёшься живым, поговорим.

  • олег1975

    олег1975
    2 часа назад

    Asom



    Работу отдали иностранцам, а сами тихо вымерли.



    Одних станет меньше, других больше, какая разница?



    По моему какой-то азиат пишет? Верно? Особенно последняя фраза "...какая разница?" . Русский точно бы так не написал!

    Действительно, что русским делать на ДВ? Надо возвращаться в ЦЕНТРАЛЬНУЮ Россию.

  • Asom

    Asom
    2 часа назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Asom

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Asom

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Asom

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Там была иная причина.

    Самостоятельности захотели и освобождения от русской оккупации.



    Разве не того же для них хотели Ленин со Сталиным?



    Почитай основную идею построения коммунизма.



    Основная идея коммунизма - равенство и братство всех народов. Почему у нас не должно быть равенства и братства с народами Средней Азии? Чем они хуже русских? Всякий коммунист был бы рад, если бы их здесь было так же много, как и русских.



    Равенство и братство в составе единого государства.

    А коль каждый выбрал свой путь, то о чём можно спорит?

    Пусть у своей власти нв родине работу и просят.

    А к нам в гости и по нашим правилам.



    Для коммуниста не существует границ. У них одни экспулататоры во власти, у нас другие. Почему из-за этих эксплуататоров мы должны не давать работать трудящимся из Средней Азии?



    Проснись?

    Коммунистов давно нет во власти (КПРФ это ряженные).

    СССР тоже давно нет.

    А ты не знал?

    Так что твои идеи запаздали. Снеси в музей.

    Пусть республики в полном составе придут на поклон к РФ и попросятся в состав.

    Тогда и посмотрим.



    И что из того, что нет СССР? Коммунисты-то в народе всё равно остались! И они никогда не стали бы ущемлять права трудящихся из Средней Азии.

    А кто выступает за ущемление их прав, за великодержавный шовинизм и даже национализм - те никакие не коммунисты.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 часа назад

    Asom

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Asom

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Asom

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Asom

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Там была иная причина.

    Самостоятельности захотели и освобождения от русской оккупации.



    Разве не того же для них хотели Ленин со Сталиным?



    Почитай основную идею построения коммунизма.



    Основная идея коммунизма - равенство и братство всех народов. Почему у нас не должно быть равенства и братства с народами Средней Азии? Чем они хуже русских? Всякий коммунист был бы рад, если бы их здесь было так же много, как и русских.



    Равенство и братство в составе единого государства.

    А коль каждый выбрал свой путь, то о чём можно спорит?

    Пусть у своей власти нв родине работу и просят.

    А к нам в гости и по нашим правилам.



    Для коммуниста не существует границ. У них одни экспулататоры во власти, у нас другие. Почему из-за этих эксплуататоров мы должны не давать работать трудящимся из Средней Азии?



    Проснись?

    Коммунистов давно нет во власти (КПРФ это ряженные).

    СССР тоже давно нет.

    А ты не знал?

    Так что твои идеи запаздали. Снеси в музей.

    Пусть республики в полном составе придут на поклон к РФ и попросятся в состав.

    Тогда и посмотрим.



    И что из того, что нет СССР? Коммунисты-то в народе всё равно остались! И они никогда не стали бы ущемлять права трудящихся из Средней Азии.

    А кто выступает за ущемление их прав, за великодержавный шовинизм и даже национализм - те никакие не коммунисты.



    Ты взаправду так думаешь?

    Ну тогда тебе прямая дорога балатироваться в президенты РФ.

    А пока не изберут, то держи свои буйные фантазии при себе.

    Игры в одни ворота не будет.

    Любовь и дружба хороши когда честны и взаимны.

    А когда тут зарабатывает , а дома говном Россию поливает, это как то не тянет на любовь и дружбу, больше смахивает на попытку изнасилования.

    ***

    Ехай домой.

    Там тепло и мухи не кусают.

    А коль не хочешь домой, то веди себя как подобает гостю.

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    2 часа назад

    С одним чехом на медни общался, так по его словам в Чехию бородатых особо не пускают за что Прага платит штрафы в Брюссель, говорит Земана всё население поддерживают и его полюбому изберут на следующий срок.

  • олег1975

    олег1975
    2 часа назад

    КВЖД наса а не васа

    С одним чехом на медни общался, так по его словам в Чехию бородатых особо не пускают за что Прага платит штрафы в Брюссель, говорит Земана всё население поддерживают и его полюбому изберут на следующий срок.



    Восточная Европа пока ещё не совсем Гей-ропа. Пытаются отбрыкиваться от Asom-ов

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