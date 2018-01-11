Население Благовещенска пополняют приезжие из Средней Азии

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Население Благовещенска увеличивается. С 2009 года прирост составил 20 тысяч человек. Для сравнения, в Белогорске проживает всего 66 тысяч. Среди приезжих – жители ближнего и дальнего зарубежья, дальневосточники, а также переселенцы из центральных регионов России.

В настоящее время в столице Приамурья официально живут 229 тысяч 753 человека. География тех, кто приезжает в город, обширная. Это и жители из сельской местности: Ивановский, Тамбовский, Благовещенский районы. Также едут в Благовещенск из Белогорска, Райчихинска, Тынды. Это хорошо видно по учащимся школ областного центра, отмечает заместитель мэра Благовещенска Светлана Яковлева.

«У нас также прирастает население – мы видим это по детям, приходящим в школу, – из республик ближнего зарубежья, то есть бывшего Советского Союза. В основном это Средняя Азия – Узбекистан, Киргизстан», – рассказала Светлана Яковлева службе информации «Эха Москвы в Благовещенске».

Заместитель мэра подчеркнула, что здесь есть проблема языкового барьера – в город приезжают дети, не говорящие по-русски.

Едут жить в столицу Приамурья также из Москвы, Хабаровска, Приморья, Якутии. К примеру, в этом учебном году прибыло 10 детей из Москвы, из Санкт-Петербурга – один ребенок. Есть и зарубежные переселенцы – например, из Великобритании и Канады.