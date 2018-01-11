Амурская область теряет Татьян!

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В Амурской области становится всё меньше Татьян – с каждым годом сокращается количество девочек, которым дают это имя. Областной ЗАГС принял решение провести акцию в преддверии Татьянина дня, чтобы вернуть популярность этому имени.

В 2015 году в Приамурье имя Татьяна получили 44 девочки, в 2016-м – 37, в 2017-м – 26. По Благовещенску тенденция аналогичная – девять, девять и шесть Татьян за последние годы. В 2017 году в брак вступили 144 Татьяны, три из них – 25 января. А в 2018-м на это число нет уже ни одной невесты с таким именем.

«Это имя бесславно уходит в прошлое, – считает начальник управления ЗАГС Амурской области Наталья Томилова. – День Татьяны остался, а имя уходит. Раньше оно было более популярным. Это греческое имя, которое в переводе означает – победительница. Одна из самых популярных Татьян – Татьяна Ларина из романа "Евгений Онегин"».

Чтобы вернуть имени популярность, областное управление ЗАГС запустило в Благовещенске акцию, которая пройдет с 20 по 25 января. Если в этот период в роддомах областного центра родители назовут новорожденных девочек Татьянами, сотрудники ЗАГС будут выезжать к ним и чествовать.

«Поедем в роддом, вручим памятный знак рожденным в Приамурье, поздравление от губернатора, какой-то подарок. К этому имени надо возвращаться!» – заявила Наталья Томилова.