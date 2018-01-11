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11 января 2018, 14:12 19

Амурская область теряет Татьян

Амурская область теряет Татьян
Фото: devyatka.ru

В Амурской области становится всё меньше Татьян – с каждым годом сокращается количество девочек, которым дают это имя. Областной ЗАГС принял решение провести акцию в преддверии Татьянина дня, чтобы вернуть популярность этому имени.

В 2015 году в Приамурье имя Татьяна получили 44 девочки, в 2016-м – 37, в 2017-м – 26. По Благовещенску тенденция аналогичная – девять, девять и шесть Татьян за последние годы. В 2017 году в брак вступили 144 Татьяны, три из них – 25 января. А в 2018-м на это число нет уже ни одной невесты с таким именем.

«Это имя бесславно уходит в прошлое, – считает начальник управления ЗАГС Амурской области Наталья Томилова. – День Татьяны остался, а имя уходит. Раньше оно было более популярным. Это греческое имя, которое в переводе означает – победительница. Одна из самых популярных Татьян – Татьяна Ларина из романа "Евгений Онегин"».

Чтобы вернуть имени популярность, областное управление ЗАГС запустило в Благовещенске акцию, которая пройдет с 20 по 25 января. Если в этот период в роддомах областного центра родители назовут новорожденных девочек Татьянами, сотрудники ЗАГС будут выезжать к ним и чествовать.

«Поедем в роддом, вручим памятный знак рожденным в Приамурье, поздравление от губернатора, какой-то подарок. К этому имени надо возвращаться!» – заявила Наталья Томилова.

Просмотров всего: 2506

#дети #праздники

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Комментарии
Показать все (19) Обсудить на форуме
  • Братеев

    Братеев
    11 часов назад

    да у нас всех теряют

  • Iilit

    Iilit
    11 часов назад

    Зато если сейчас на улице окрикнуть Полину или Соню, обернётся 9 из 10 девчёнок.Тоже самое с Данилами и Никитами. Неумеет народ обдумывать или хотя бы подбирать имя так, чтобы созвучно было с отчеством! Всё за модой гонимся, за модой,и не важно что в одном дворе одни и те же имена,а когда дети называют редкое имя Таня, Света, Оля и т.д., если честно, то аж слух "режет". Вроде простое имя, а такое редкое в наше время.

  • just me

    just me
    10 часов назад

    Ну и что?

    Наиграется народ, лет через 10 опять начнут называть. Вон даже Фёклы вернулись)

  • Братеев

    Братеев
    10 часов назад

    потом пойдут Зульфии

  • Гагусик

    Гагусик
    10 часов назад

    Недавно писали, что это самое популярное имя среди пенсионерок области. Пройдет время, мода вернется.

  • White Wolf

    White Wolf
    10 часов назад

    У меня отец - Гриша, что-давно не встречал детей с таким именем, забыли это имя ещё раньше

  • Delfin

    Delfin
    10 часов назад

    Татьяна — имя древнегреческого происхождения, и в переводе оно означает «устроительница» или «учредительница».

    «Победительница» - это Виктория.

  • S kak $

    S kak $
    9 часов назад

    White Wolf

    У меня отец - Гриша, что-давно не встречал детей с таким именем, забыли это имя ещё раньше



    У наших соседей маленький сын Гриша))

  • ММС

    ММС
    9 часов назад

    Заголовок статьи не соответствует её содержанию. Чтобы что-то терять нужно это иметь. Правильнее наверное - "Меньше стали называть детей именем Татьяна", а "...терять Татьян" звучит как-то зловеще.

  • alex 3

    alex 3
    9 часов назад

    Татьяна, милая Татьяна!

    С тобой теперь я слезы лью;

    Ты в руки модного тирана

    Уж отдала судьбу свою.

  • Сергей Васильев

    Сергей Васильев
    9 часов назад

    Мы их теряем... :-((

  • sprawedliwost

    sprawedliwost
    7 часов назад

    У меня на работе четыре Татьяны работает в офисе

  • Соната

    Соната
    6 часов назад

    пенсионерки наверное)

  • Сергей Васильев

    Сергей Васильев
    5 часов назад

    Соната

    пенсионерки наверное)



    не, только что из перинатального центра поступили))

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    4 часа назад

    что за уродский заголовок? А если у кого-то близкий родственник Татьяна и в больнице лежит в тяжёлом состоянии например, или ребёнок по имени Татьяна в реанимации, КАКОГО ИМ читать такие заголовки?!

  • Роза-Мимоза

    Роза-Мимоза
    4 часа назад

    Мода на имена всегда существовала. Женщины 45-55 лет Татьяны, Натальи, Елены, Светланы, Ольги; 30-40 лет - Юлии, Яны, Ирины, 20-30 лет - Анастасии, Марии, Екатерины. Лет через 20 девочек будут называть Танечками и Леночками

  • Tania888

    Tania888
    4 часа назад

    Как что напишут, хоть стой, хоть падай! И да, я горжусь своим редким именем ТАТЬЯНА!!!!

  • Asom

    Asom
    3 часа назад

    Не страшен нам голод, разруха, бурьян -

    Амурская область теряет Татьян!

  • Asom

    Asom
    3 часа назад

    Чтоб были Татьяны, ты нам помоги:

    Увидел Татьяну - хватай и плоди!

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