Мороз и солнце: прогноз погоды в Амурской области на 12 января

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12 января амурчан ждет ясный день. Ночные температуры достигнут 28-33 градусов мороза, в отдельных районах похолодает до минус 40. Максимальная скорость ветра составит 2-7 метров в секунду. Временами на территории Приамурья будет штиль.

Днем столбик термометра поднимется до 17-22 градусов ниже нуля, местами установится температура минус 25-30 градусов. В Благовещенске в этот день ясно. Западный, юго-западный ветер ночью будет дуть со скоростью 1-6 метров в секунду, днем усилится до 3-8 метров. Ночные температуры, по прогнозу Амурского гидрометцентра, составят 26-28 градусов мороза, днем – 16-18 градусов.

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Нино Кохреидзе