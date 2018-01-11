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11 января 2018, 14:01 0

Мороз и солнце: прогноз погоды в Амурской области на 12 января

Мороз и солнце: прогноз погоды в Амурской области на 12 января
Фото: 1366x768.net

12 января амурчан ждет ясный день. Ночные температуры достигнут 28-33 градусов мороза, в отдельных районах похолодает до минус 40. Максимальная скорость ветра составит 2-7 метров в секунду. Временами на территории Приамурья будет штиль.

Днем столбик термометра поднимется до 17-22 градусов ниже нуля, местами установится температура минус 25-30 градусов.

В Благовещенске в этот день ясно. Западный, юго-западный ветер ночью будет дуть со скоростью 1-6 метров в секунду, днем усилится до 3-8 метров. Ночные температуры, по прогнозу Амурского гидрометцентра, составят 26-28 градусов мороза, днем – 16-18 градусов.

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#погода

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