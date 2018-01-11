Продавщица из Хэйхэ стала интернет-знаменитостью из-за огромных унтов

Фото: China.org.cn

Жительница Хэйхэ, работающая на утреннем продуктовом рынке, прославилась благодаря необычной зимней обуви после того, как ее фотографии разместили в Интернете. Чтобы не замерзнуть, женщина смастерила себе огромные унты.

Женщина торгует бараниной на утреннем продуктовом рынке. Работать он начинает рано – к 7 часам утра торговый ряд обычно заполнен. Зимой температуры в это время могут достигать и 40 градусов мороза.

«Женщина, продающая баранину, привлекает больше внимание не мясом, а своим пестрым нарядом. Большие хлопковые унты, сшитые из специальной "северо-восточной ткани", напоминают ноги слона. Выглядит очень неуклюже, но интересно», – пишет China.org.cn.

Обладательнице унтов в цветочек даже предлагали продать их за немалые деньги. Но женщина отказалась и заявила, что не согласится с ними расстаться даже за 10 тысяч юаней.