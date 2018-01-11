Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:19 1

Продавщица из Хэйхэ стала интернет-знаменитостью из-за огромных унтов

Продавщица из Хэйхэ стала интернет-знаменитостью из-за огромных унтов
Фото: China.org.cn

Жительница Хэйхэ, работающая на утреннем продуктовом рынке, прославилась благодаря необычной зимней обуви после того, как ее фотографии разместили в Интернете. Чтобы не замерзнуть, женщина смастерила себе огромные унты.

Женщина торгует бараниной на утреннем продуктовом рынке. Работать он начинает рано – к 7 часам утра торговый ряд обычно заполнен. Зимой температуры в это время могут достигать и 40 градусов мороза.

«Женщина, продающая баранину, привлекает больше внимание не мясом, а своим пестрым нарядом. Большие хлопковые унты, сшитые из специальной "северо-восточной ткани", напоминают ноги слона. Выглядит очень неуклюже, но интересно», – пишет China.org.cn.

Обладательнице унтов в цветочек даже предлагали продать их за немалые деньги. Но женщина отказалась и заявила, что не согласится с ними расстаться даже за 10 тысяч юаней.

Просмотров всего: 912

#Китай #торговля

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Кайзер

    Кайзер
    18 минут назад

    Продавцов Хот Догов нужно также одевать....

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Спорт 2

На Амуре установили хоккейную коробку для международного турнира
Общество

Ледовая переправа между Поярково и Сюнькэ готова к открытию

вчера, 16:21
Происшествия 2

Житель Китая пытался по льду Амура сбежать из Амурской области

Общество 14

Китайцы протестировали благовещенские кефир и сметану