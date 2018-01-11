В Благовещенске двух мужчин оштрафовали за мошенничество с подставным ДТП

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Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух мужчин. Они были оштрафованы за мошенничество, связанное с подставным ДТП. Страховая компания выплатила средства по факту инсценированной автоаварии.

Подставное ДТП произошло в январе 2017 года в Благовещенске. В нем участвовали автомобили марок Toyota и Nissan. Несколько человек, вступив в сговор, выдали аварию за настоящую. Страховая компания выплатила по факту ДТП страховую премию в размере 315 тысяч рублей.

В сговоре состояли трое людей. Двое из них оказались на скамье подсудимых. Было принято решение прекратить уголовное дело в отношении этих двух мужчин. Им назначили меру уголовно-правового характера – штрафы по 30 тысяч рублей. Ущерб, причиненный страховой компании, амурчане уже возместили в полном объеме.

В отношении третьего уголовное дело было выделено в отдельное производство, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.