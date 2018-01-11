Полицейские просят благовещенцев помочь установить личность женщины, погибшей в ДТП
Благовещенские полицейские устанавливают личность женщины, погибшей 3 января в ДТП. Авария случилась вечером в районе дома № 2 на Новотроицком шоссе. Как сообщало Амур.инфо, на женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте перед близко идущим транспортом, наехал рейсовый автобус.
Полиция просит амурчан помочь в установлении личности погибшей. Всех, кому что-либо известно о ней, просят сообщить по телефонам: 59-47-29, 59-47-38, 02 или обратиться по адресу: ул. Октябрьская, 136, кабинет 307.
На вид женщине 35-45 лет, среднего телосложения, рост около 165 сантиметров, лицо овальное, европейского типа, волосы окрашены в светло-русый цвет, стрижка короткая. Была одета в пуховик серого цвета, белую футболку с рисунком желтого цвета, черные сапоги. При себе имела связку ключей с брелоком в виде кролика.
Особые приметы: на животе с левой стороны татуировка «бабочка», отсутствуют четыре верхних передних зуба, сообщает Амурское управление МВД.
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