Полицейские просят благовещенцев помочь установить личность женщины, погибшей в ДТП

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Полиция просит амурчан помочь в установлении личности погибшей. Всех, кому что-либо известно о ней, просят сообщить по телефонам: 59-47-29, 59-47-38, 02 или обратиться по адресу: ул. Октябрьская, 136, кабинет 307.

На вид женщине 35-45 лет, среднего телосложения, рост около 165 сантиметров, лицо овальное, европейского типа, волосы окрашены в светло-русый цвет, стрижка короткая. Была одета в пуховик серого цвета, белую футболку с рисунком желтого цвета, черные сапоги. При себе имела связку ключей с брелоком в виде кролика.

Особые приметы: на животе с левой стороны татуировка «бабочка», отсутствуют четыре верхних передних зуба, сообщает Амурское управление МВД.