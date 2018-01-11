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11января
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сегодня, 12:13 6

У француза, проехавшего через Приамурье на велосипеде, сломался транспорт

У француза, проехавшего через Приамурье на велосипеде, сломался транспорт
Фото: sakhaday.ru

У французского путешественника-велосипедиста Ива Чалоина, который проезжал и через Приамурье, сломался двухколесный транспорт. Мужчина вынужден на время сойти с дистанции. В Оймякон на велосипеде он доберется позже, пишет SakhaDay.

Как сообщало Амур.инфо, в конце 2017 года в Тындинском районе Приамурья был замечен иностранный путешественник, ехавший на велосипеде. Оказалось, что это веллер-экстремал из Франции Ив Шалоин. Мужчина решил совершить поездку по России, добравшись до села Оймякон Якутии. Оно известно как один из полюсов холода на планете.

Поломка велосипеда произошла 8 января. Где именно мужчина сошел с дистанции, неизвестно. По данным SakhaDay, это случилось после села Ытык-Кюёль в Якутии.

Ив заказал во Франции для двухколесника два новых колеса. По плану, их должны доставить в Якутию в течение десяти дней.

НВК «Саха» отмечает, что в Якутии Иву Чалоину пришлось поменять практически всю свою экипировку. Мужчина приобрел теплые варежки и много других теплых вещей.

«У меня много экипировки, я купил все во Франции. Но, несмотря на то, что французы лучшие в экипировке, они ничего не знают об условиях в Якутии», – говорит путешественник.

Просмотров всего: 868

#визиты #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Наблюдаю

    Наблюдаю
    1 час назад

    местные, поддержите мужика блинами что-ли и чаем горячим

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    1 час назад

    Экстремал, а рядом жена на машине с камерой на перевес.

  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    А че он не на моторной лодке едет? Зимой можно.

  • Кайзер

    Кайзер
    1 час назад

    жжжж

  • Кайзер

    Кайзер
    20 минут назад

    Толи лыжи ни едут, то ли....

  • Кайзер

    Кайзер
    19 минут назад

    То ли лыжи ни едут, то ли....

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