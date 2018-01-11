У француза, проехавшего через Приамурье на велосипеде, сломался транспорт

Фото: sakhaday.ru

Как сообщало Амур.инфо, в конце 2017 года в Тындинском районе Приамурья был замечен иностранный путешественник, ехавший на велосипеде. Оказалось, что это веллер-экстремал из Франции Ив Шалоин. Мужчина решил совершить поездку по России, добравшись до села Оймякон Якутии. Оно известно как один из полюсов холода на планете.

Поломка велосипеда произошла 8 января. Где именно мужчина сошел с дистанции, неизвестно. По данным SakhaDay, это случилось после села Ытык-Кюёль в Якутии.

Ив заказал во Франции для двухколесника два новых колеса. По плану, их должны доставить в Якутию в течение десяти дней.

НВК «Саха» отмечает, что в Якутии Иву Чалоину пришлось поменять практически всю свою экипировку. Мужчина приобрел теплые варежки и много других теплых вещей.

«У меня много экипировки, я купил все во Франции. Но, несмотря на то, что французы лучшие в экипировке, они ничего не знают об условиях в Якутии», – говорит путешественник.