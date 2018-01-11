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«Летучая бы в обморок упала»: в соцсетях жалуются на условия в Свободненской больнице

«Летучая бы в обморок упала»: в соцсетях жалуются на условия в Свободненской больнице
Фото: instagram.com/notsvb

В социальных сетях опубликовали фотографии, сделанные, как утверждает их автор, в инфекционном отделении Свободненской больницы. Неизвестный запечатлел, в каких условиях содержатся пациенты. В комментариях к публикации пользователи подтвердили, что проблемы в медучреждении есть.

«Вот в таких условиях лечатся дети и работают люди. И это не говоря ещё о том, что в палатах холодно и по отделению гуляет ветер», – подписали пользователи фотографии, размещенные в соцсетях.

Рассказали они и о тараканах. «Похоже, я с дочерью лежала летом в этой же палате. С трудом три дня выдержали. Так ничего и не поменялось. Не знаю, как сейчас, а летом в инфекции был проходной двор, извиняюсь за выражение. Ужасное питание и отношение к пациентам, особенно со стороны младшего медицинского состава», – написала одна из комментаторов.

«Да, да, да. У меня трое детей, и что со старшим 14 лет назад лежала, что с маленьким в прошлом году – ничего не меняется в лучшую сторону. Всё страшней и страшней. Страшно там заразиться ещё больше инфекцией и надышаться чёрной плесенью. О том, чтобы помыться, вообще речи нет. Кошмар. Только кризис у ребенка минует, пулей оттуда летишь», – поделилась еще одна женщина.

«Там в стенах такие дыры, будто после войны! Все палаты в плесени – жуть! Мы с ребёнком не раз там лежали. На просьбу нашу по поводу платной палаты нам ответили, что там живут врачи, поэтому она всегда занята», – заметила другая амурчанка.

Пользователи отметили, что от их больниц упала бы в обморок экс-ведущая программы «Ревизорро» Елена Летучая. Фотографии предложили отправить президенту РФ Владимиру Путину и губернатору Приамурья Александру Козлову. Одна из женщин сообщила, что уже написала главе Амурской области.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием к руководству Свободненской больницы 10 января. Информагентству посоветовали оформить письменный запрос, который был направлен в тот же день. Ответ пока не получен.

Просмотров всего: 1779

#здоровье #Свободный

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Комментарии
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  • Nakamura

    Nakamura
    2 часа назад

    Больница космической гавани страны!

  • Аня2828

    Аня2828
    2 часа назад

    так этож старые фото их же в прошлом году раскидывали

  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    значит ничего не изменилось

  • Елена2

    Елена2
    2 часа назад

    Даже смотреть фотографии страшно , а каково людям там лежать , ужас . В Благовещенске конечно другая инфекционная больница , по сравнению с этой , практически пятизвёздочный отель, по крайней мере год назад , в сервисной палате нормально было

  • Сергей Юрьевич

    Сергей Юрьевич
    2 часа назад

    Nakamura 20 минут назад

    Больница космической гавани страны!

    У них там своя, новая санчасть. Даже с томографом

  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    а кто главврач больницы?

  • Пыжыков

    Пыжыков
    1 час назад

    Аня2828

    так этож старые фото их же в прошлом году раскидывали



    Видимо решили хайп поймать, а так как нарыть косяков не смогли решили старые фотки запостить!

  • Это да 64

    Это да 64
    1 час назад

    Пыжиков тебя туда Хайп ловить отправить. А может ты засранец от туда. Фотки другие.

  • Пыжыков

    Пыжыков
    1 час назад

    Это да 64

    Пыжиков тебя туда Хайп ловить отправить. А может ты засранец от туда. Фотки другие.



    Ага, фотки другие, из другой больницы, из другого города и из другого региона

  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    Пыжиков главврач этой богадельни?

  • Кохави

    Кохави
    39 минут назад

    Ну я тоже подозреваю, что фотки из серии "до" и "после" ремонта, только "после" в пост не вошло.

  • ИТЛ

    ИТЛ
    35 минут назад

    Пишите хоть запишитесь, везде такой бардак. А если вскрыть то что прикрыли фанерой и прочим маскировочным материалом , будет полный пипец. Страна высоких технологий .

  • Кайзер

    Кайзер
    29 минут назад

    Камеры в тюрьмах для ПЛС уродов в 1000 раз уютней, чем для свободных нуждающихся в лечении нормальных людей....

  • Kattrin

    Kattrin
    7 минут назад

    фото старые. в инфекции и окна пластиковые поставили и двери. ремонт делали на сколько денег было. Больница в первую очередь бюджетное учреждение, деньги на ремонт миллионами не получает и все равно старается улучшить состояние помещений. в первую очередь людей лечат! вам же помогают, а вы грязь и сплетни собираете!

  • Братеев

    Братеев
    1 минута назад

    фотки новой больницы выложите

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