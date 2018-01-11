«Летучая бы в обморок упала»: в соцсетях жалуются на условия в Свободненской больнице

Фото: instagram.com/notsvb

В социальных сетях опубликовали фотографии, сделанные, как утверждает их автор, в инфекционном отделении Свободненской больницы. Неизвестный запечатлел, в каких условиях содержатся пациенты. В комментариях к публикации пользователи подтвердили, что проблемы в медучреждении есть.

«Вот в таких условиях лечатся дети и работают люди. И это не говоря ещё о том, что в палатах холодно и по отделению гуляет ветер», – подписали пользователи фотографии, размещенные в соцсетях.

Рассказали они и о тараканах. «Похоже, я с дочерью лежала летом в этой же палате. С трудом три дня выдержали. Так ничего и не поменялось. Не знаю, как сейчас, а летом в инфекции был проходной двор, извиняюсь за выражение. Ужасное питание и отношение к пациентам, особенно со стороны младшего медицинского состава», – написала одна из комментаторов.

«Да, да, да. У меня трое детей, и что со старшим 14 лет назад лежала, что с маленьким в прошлом году – ничего не меняется в лучшую сторону. Всё страшней и страшней. Страшно там заразиться ещё больше инфекцией и надышаться чёрной плесенью. О том, чтобы помыться, вообще речи нет. Кошмар. Только кризис у ребенка минует, пулей оттуда летишь», – поделилась еще одна женщина.

«Там в стенах такие дыры, будто после войны! Все палаты в плесени – жуть! Мы с ребёнком не раз там лежали. На просьбу нашу по поводу платной палаты нам ответили, что там живут врачи, поэтому она всегда занята», – заметила другая амурчанка.

Пользователи отметили, что от их больниц упала бы в обморок экс-ведущая программы «Ревизорро» Елена Летучая. Фотографии предложили отправить президенту РФ Владимиру Путину и губернатору Приамурья Александру Козлову. Одна из женщин сообщила, что уже написала главе Амурской области.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием к руководству Свободненской больницы 10 января. Информагентству посоветовали оформить письменный запрос, который был направлен в тот же день. Ответ пока не получен.