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В Тынде в пожаре на теплотрассе пострадал мужчина

В Тынде в пожаре на теплотрассе пострадал мужчина
Фото: KP.UA

10 января в 23:06 в Тынде загорелась теплотрасса по улице Привокзальной. Оперативно к месту вызова прибыли огнеборцы в составе пяти человек и двух единиц техники. На момент прибытия расчетов в районе теплотрассы шёл дым. В течение четырёх минут пожарные ликвидировали открытое горение.

В результате возгорания теплотрасса повреждена огнём на площади 15 квадратных метров. В пожаре пострадал мужчина – предположительно, без определенного места жительства, его личность устанавливается. Пострадавший отравился продуктами горения, его доставили в больницу.

Причина и виновник пожара устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

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#пожары #происшествия

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