Амурские осужденные начали производить лего-кирпич в колонии

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В исправительной колонии № 8 в Благовещенске начали производить современные строительные материалы. Речь идет о лего-кирпиче и тротуарном бордюре.

Такой кирпич производится по технологии гиперпрессования. Он имеет специальные пазы, что позволяет возводить строения со значительной экономией времени. При этом стройматериал по техническим характеристикам не уступает традиционному кирпичу, имеет эстетичный внешний вид, морозоустойчив и прочен.

Для производства тротуарного бордюра и лего-кирпича в колонии установили современное оборудование, имеются формы и расходные материалы, сообщает пресс-служба УФСИН России по Амурской области. Осужденные, трудоустроенные на производстве, прошли необходимое обучение, изучили технологический процесс изготовления новой продукции.

Работы на новых участках в колонии планируют вести круглогодично. Сначала месячный объем производства составит около 30 тысяч штук лего-кирпича и 6 000 тротуарных бордюров. В настоящее время уже изготовлено продукции на сумму около 250 тысяч рублей.

Как сообщало Амур.инфо, комплекс по производству лего-кирпича в Амурской области планирует построить компания «Крепость» в ТОР «Белогорск».