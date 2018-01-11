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Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: путешествие Чехова на Сахалин и его посещение Благовещенска

Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: путешествие Чехова на Сахалин и его посещение Благовещенска

11 января в полуденном эфире радиостанции «Эхо Москвы в Благовещенске» в выпуске краеведческого радиосериала «Амурские волны» поговорят о путешествии Чехова на Сахалин и его посещении Благовещенска. Программа была приурочена к выходу в свет книги «Маршрутом А. П. Чехова по Сибири на Сахалин».

Гости студии – автор книги, журналист Валентина Кобзарь и редактор Татьяна Телюк. Ведущий – Михаил Митрофанов. Дневной разворот проведут Екатерина Кузьмина и Михаил Митрофанов. Ведущими вечернего эфира станут Михаил Митрофанов и Алексей Воскобойников.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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