В поезде, шедшем из Амурской области в Приморье, обнаружили утечку опасного химиката
На железнодорожной станции в Хабаровске (Хабаровск-2) накануне произошла утечка химиката. Опасный груз везли из Амурской области в Приморье на поезде, пишет ИА «Байкал24».
В пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю агентству сообщили, что вещество перевозилось в бочках, загруженных в контейнер в составе поезда. Химикат используется как растворитель полимеров, эфиров целлюлозы, для получения присадок к смазочным маслам и как компонент гидравлических жидкостей. При низких температурах вещество не токсично, но пожароопасно.
Вагон, где возникла утечка, отцепили и переместили в тупик железнодорожной станции. Спасатели и сотрудники железной дороги проводят работы по ликвидации последствий утечки.
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