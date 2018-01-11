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11января
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сегодня, 10:25 0

В поезде, шедшем из Амурской области в Приморье, обнаружили утечку опасного химиката

В поезде, шедшем из Амурской области в Приморье, обнаружили утечку опасного химиката
Фото: n71.ru

На железнодорожной станции в Хабаровске (Хабаровск-2) накануне произошла утечка химиката. Опасный груз везли из Амурской области в Приморье на поезде, пишет ИА «Байкал24».

В пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю агентству сообщили, что вещество перевозилось в бочках, загруженных в контейнер в составе поезда. Химикат используется как растворитель полимеров, эфиров целлюлозы, для получения присадок к смазочным маслам и как компонент гидравлических жидкостей. При низких температурах вещество не токсично, но пожароопасно.

Вагон, где возникла утечка, отцепили и переместили в тупик железнодорожной станции. Спасатели и сотрудники железной дороги проводят работы по ликвидации последствий утечки.

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#Дальний Восток #происшествия #транспорт

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