В трех амурских заказниках снег помог досрочно завершить зимние учеты животных

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В Березовском, Благовещенском и Муравьевском заказниках Приамурья досрочно закончили зимние маршрутные учеты охотничьих видов животных. В остальных особо охраняемых природных территориях эта работа продлится до 28 января. От полученных данных, в частности, зависят квоты и лимиты на охоту.

Масштабная работа по проведению зимних учетов стартовала в области 1 января. Закончить работу раньше срока охотоведам Благовещенского, Березовского и Муравьевского заказников в этот раз помог снег. «Охотоведы трех этих заказников традиционно, каждый год, первыми заканчивают учеты. В этом году им помог снег, выпавший 31 декабря. По свежему снегу следы животных считать удобнее», — пояснил замначальника Дирекции по охране и использованию животного мира и ООПТ Андрей Тарасов.

Закончить зимний учет животных должны до 28 февраля. За это время охотоведы и егеря дирекции пройдут более 900 километров по особо охраняемым территориям. Передвигаться придется пешком и на лыжах по зимнему лесу, полям и болотам. Всего в области 24 особо охраняемых природных территории: 23 заказника и Бурейский парк, а также три охранных зоны.

Пересчитать специалистам предстоит 20 видов зверей и птиц, обитающих на территории Приамурья, — от белок, колонков и горностаев до крупных копытных — лосей, изюбров и северных оленей. Из более крупных хищников охотоведы посчитают волков, лисиц, рысей и росомах.

«Эти данные нужны для ведения государственного кадастра и для установления лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов. То есть учеты нужна для того, чтобы определить возможность увеличения либо сокращения лимитов изъятия, а также для планирования биотехнических мероприятий, сюда входит и зимняя подкормка животных. Заготовка кормов начинается заранее в летнее и осеннее время, и чтобы планировать, сколько всего нужно, тоже нужны учеты», – рассказал Андрей Тарасов.

Зимние учеты не касаются медведей, барсуков, ондатр и енотовидных собак, которые в это время года либо спят, либо отсиживаются по норам и не бегают по снегу. Их начнут считать весной.

Также в апреле начнется учет краснокнижных птиц. Результаты зимнего учета должны быть к середине марта, а весеннего к середине июня.

«Результаты зимних учетов будут весной, после объединения и корректировки всех полученных данных. Так, егеря и охотоведы дирекции ведут учеты на территориях заказников и природного парка, представители охотпользователей — на закрепленных угодьях, а служащие управления животного мира — на угодьях общего пользования. Затем эти данные, охватывающие территорию всей области, объединяются, и специалисты управления обрабатывают их, используя специальные формулы», — рассказал главный охотовед Дирекции Михаил Лесик.