С космодрома Восточный запустят 12 американских аппаратов Dove
В конце 2018 года с космодрома Восточный запустят спутники дистанционного зондирования Земли «Канопус» № 5 и № 6, а также 12 аппаратов Dove в качестве попутной нагрузки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на компанию-оператора коммерческих пусков «Главкосмос Пусковые Услуги».
Международная космическая компания «Космотрас» подписала соглашение с американской аэрокосмической компанией Planet о запуске 12 космических аппаратов серии Dove в качестве попутной полезной нагрузки на запуске ракеты-носителя «Союз-2» с космическими аппаратами «Канопус 5/6».
Космические аппараты «Канопус-В» предназначены для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, в том числе стихийных гидрометеорологических явлений, крупных выбросов загрязняющих веществ в природную среду, мониторинга сельскохозяйственной деятельности, природных (в том числе водных и прибрежных) ресурсов и землепользования.
Как заявляют в компании Planet, спутники Dove образуют самую большую группировку дистанционного зондирования Земли. Они оборудованы камерами, получающими изображения с разрешением от трех до пяти метров. Спутники, делающие оборот вокруг планеты за 90 минут, передают информацию по несколько раз в день.
Ранее сообщалось, что Роскосмос планирует не менее двух пусков с космодрома Восточный в 2018 году – один летом и еще один в ноябре. Позже появилась информация, что с космодрома в этом году запустят пять немецких и четыре американских спутника.
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