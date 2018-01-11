С космодрома Восточный запустят 12 американских аппаратов Dove

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Международная космическая компания «Космотрас» подписала соглашение с американской аэрокосмической компанией Planet о запуске 12 космических аппаратов серии Dove в качестве попутной полезной нагрузки на запуске ракеты-носителя «Союз-2» с космическими аппаратами «Канопус 5/6».

Космические аппараты «Канопус-В» предназначены для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, в том числе стихийных гидрометеорологических явлений, крупных выбросов загрязняющих веществ в природную среду, мониторинга сельскохозяйственной деятельности, природных (в том числе водных и прибрежных) ресурсов и землепользования.

Как заявляют в компании Planet, спутники Dove образуют самую большую группировку дистанционного зондирования Земли. Они оборудованы камерами, получающими изображения с разрешением от трех до пяти метров. Спутники, делающие оборот вокруг планеты за 90 минут, передают информацию по несколько раз в день.

Ранее сообщалось, что Роскосмос планирует не менее двух пусков с космодрома Восточный в 2018 году – один летом и еще один в ноябре. Позже появилась информация, что с космодрома в этом году запустят пять немецких и четыре американских спутника.