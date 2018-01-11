Тело 22-летнего парня обнаружено в Белогорске

Фото: srnsk.ru

10 января в одном из домов Белогорска обнаружено тело молодого человека. По данному факту правоохранители проводят проверку. Причину смерти парня предстоит установить, рассказали ИА «Амур.инфо» в СУ СКР по Амурской области.

Молодому человеку было 22 года. О его пропаже в полицию сообщили знакомые. Амурчанин несколько дней не выходил на связь и не пришел на работу. Было решено осмотреть квартиру, где он жил. Там и было найдено тело. Как пишет «Амур28.инфо», мужчина совершил суицид.