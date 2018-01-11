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Тело 22-летнего парня обнаружено в Белогорске

Тело 22-летнего парня обнаружено в Белогорске
Фото: srnsk.ru

10 января в одном из домов Белогорска обнаружено тело молодого человека. По данному факту правоохранители проводят проверку. Причину смерти парня предстоит установить, рассказали ИА «Амур.инфо» в СУ СКР по Амурской области.

Молодому человеку было 22 года. О его пропаже в полицию сообщили знакомые. Амурчанин несколько дней не выходил на связь и не пришел на работу. Было решено осмотреть квартиру, где он жил. Там и было найдено тело. Как пишет «Амур28.инфо», мужчина совершил суицид.

Просмотров всего: 2472

#Белогорск #происшествия

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Комментарии
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  • Сергей Юрьевич

    Сергей Юрьевич
    2 часа назад

    Девушка 3 дня назад там же .. то же...

  • Инфинити78

    Инфинити78
    1 час назад

    Наверное, они были знакомы

  • Victrix

    Victrix
    56 минут назад

    Инфинити78

    Наверное, они были знакомы



    Как Монтекки и Капулетти?

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