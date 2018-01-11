«Террористы» попытались захватить образцы опасного вируса в Белогорске

Фото: structure.mil.ru

В Белогорске прошло межведомственное учение по противодействию терроризму. По замыслу, условные террористы после неудачной попытки захвата арсенала одной их воинских частей совершили налет на лабораторию Центра государственного санэпиднадзора Минобороны РФ, чтобы похитить образцы опасного вируса.

Условных террористов встретили подразделения военной полиции ВВО, которые усилили охрану здания лаборатории. Здание немедленно оцепили, а нападавших заблокировали подразделениями антитеррора соединений и воинских частей Белогорского гарнизона ВВО. Проезд по улице города был перекрыт ВАИ и полицией МВД.

Условный сообщник террористов, ожидавший соучастников в машине, был обнаружен сотрудниками полиции регионального МВД и нейтрализован при попытке оказать вооруженное сопротивление. Остальная группа «террористов» попробовала прорвать окружение, но была обезврежена военнослужащими подразделений антитеррора ВВО.

Цель учения, которое длилось семь дней, заключалась в практической отработке взаимодействия между различными структурами и ведомствами при проведении совместных мероприятий по противодействию терроризму. Всего было привлечено около 100 сотрудников различных органов исполнительной власти и 10 единиц техники, в том числе бронетранспортеры БТР-80, сообщает пресс-служба ВВО.