В Шимановске водитель, пытаясь скрыться от полиции, врезался в забор

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В Шимановске полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля. Мужчина был нетрезв, на машине он попытался скрыться от полицейских, но протаранил забор. Возбуждено уголовное дело.

Инспекторы ДПС Шимановска заметили автомобиль, который совершал резкие маневры из стороны в сторону. Автоинспекторы потребовали водителя остановиться. Но он попытался скрыться, не справился с управлением и врезался в забор.

Сам водитель не пострадал. Выяснилось, что он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, у него не было водительских прав.

Предварительно установлено, что мужчина работает на автостоянке. Он взял ключи от чужого автомобиля и выехал в город.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Кроме того, в отношении водителя составили административный протокол. Судом ему назначен административный арест на 10 суток, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.