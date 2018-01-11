Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:25 0

В Шимановске водитель, пытаясь скрыться от полиции, врезался в забор

В Шимановске водитель, пытаясь скрыться от полиции, врезался в забор
Фото: 28.мвд.рф

В Шимановске полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля. Мужчина был нетрезв, на машине он попытался скрыться от полицейских, но протаранил забор. Возбуждено уголовное дело.

Инспекторы ДПС Шимановска заметили автомобиль, который совершал резкие маневры из стороны в сторону. Автоинспекторы потребовали водителя остановиться. Но он попытался скрыться, не справился с управлением и врезался в забор.

Сам водитель не пострадал. Выяснилось, что он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, у него не было водительских прав.

Предварительно установлено, что мужчина работает на автостоянке. Он взял ключи от чужого автомобиля и выехал в город.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Кроме того, в отношении водителя составили административный протокол. Судом ему назначен административный арест на 10 суток, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Просмотров всего: 680

#происшествия #транспорт #Шимановск

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 1

В Благовещенске двух мужчин оштрафовали за мошенничество с подставным ДТП
Происшествия 3

Полицейские просят благовещенцев помочь установить личность женщины, погибшей в ДТП
Происшествия 6

У француза, проехавшего через Приамурье на велосипеде, сломался транспорт

Общество

В Тынде в пожаре на теплотрассе пострадал мужчина