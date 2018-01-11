До минус 32 градусов: прогноз погоды в Приамурье на 11 января

Фото: obovsem.pp.ua

В Амурской области 11 января будет малооблачно, без осадков. Северо-западный ветер наберет скорость 2-7 метров в секунду, местами усиливаясь до 11 метров в секунду. Температура в центральных и южных районах составит 19…24, местами – минус 22…27. На севере термометры покажут 20…25 градусов мороза, местами – минус 27…32.

В Благовещенске сегодня малооблачно, осадков синоптики не прогнозируют. Северо-западный ветер разгонится до 6-11 метров в секунду. Термометры покажут 19…21 градус мороза, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL