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11января
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сегодня, 09:12 0

До минус 32 градусов: прогноз погоды в Приамурье на 11 января

До минус 32 градусов: прогноз погоды в Приамурье на 11 января
Фото: obovsem.pp.ua

В Амурской области 11 января будет малооблачно, без осадков. Северо-западный ветер наберет скорость 2-7 метров в секунду, местами усиливаясь до 11 метров в секунду. Температура в центральных и южных районах составит 19…24, местами – минус 22…27. На севере термометры покажут 20…25 градусов мороза, местами – минус 27…32.

В Благовещенске сегодня малооблачно, осадков синоптики не прогнозируют. Северо-западный ветер разгонится до 6-11 метров в секунду. Термометры покажут 19…21 градус мороза, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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