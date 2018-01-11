Госдуме предложили разрешить родственникам посещать больных в реанимации

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В законопроекте, внесенном на рассмотрение депутатом Николаем Герасименко, говорится, что медики должны обеспечивать доступ родственников к больному, который находится в реанимации или в палате интенсивной терапии.

«Предоставлять возможность посещения родителями, иными членами семьи и иными законными представителями пациентов структурного подразделения медицинской организации, оказывающего реанимационные мероприятия, в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти», – сказано в документе.

Возможность посещения родственниками больного в реанимации есть и в действующем законе, но «действующее законодательство не содержит прямых отсылок на обязанность медицинской организации обеспечивать возможность посещения пациентов», поясняют инициаторы законопроекта.

«Доступ к пациентам в большинстве случаев является жестом доброй воли главного врача. Это вызывает негативную реакцию в обществе и зачастую снижает эффективность лечения пациентов», – считают авторы законопроекта.

Автор законодательной инициативы ссылается на опыт большинства зарубежных стран, где родственники и представители больного могут находиться с больным в реанимации.