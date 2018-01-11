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11января
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сегодня, 08:13 0

Госдуме предложили разрешить родственникам посещать больных в реанимации

Госдуме предложили разрешить родственникам посещать больных в реанимации
Фото: kursktv.ru

Разрешить родственникам посещать больных в реанимации предложили в Госдуме. Соответствующие изменения внесли на рассмотрение Госдумы, документ опубликован в электронной базе парламента, сообщает РБК.

В законопроекте, внесенном на рассмотрение депутатом Николаем Герасименко, говорится, что медики должны обеспечивать доступ родственников к больному, который находится в реанимации или в палате интенсивной терапии.

«Предоставлять возможность посещения родителями, иными членами семьи и иными законными представителями пациентов структурного подразделения медицинской организации, оказывающего реанимационные мероприятия, в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти», – сказано в документе.

Возможность посещения родственниками больного в реанимации есть и в действующем законе, но «действующее законодательство не содержит прямых отсылок на обязанность медицинской организации обеспечивать возможность посещения пациентов», поясняют инициаторы законопроекта.

«Доступ к пациентам в большинстве случаев является жестом доброй воли главного врача. Это вызывает негативную реакцию в обществе и зачастую снижает эффективность лечения пациентов», – считают авторы законопроекта.

Автор законодательной инициативы ссылается на опыт большинства зарубежных стран, где родственники и представители больного могут находиться с больным в реанимации.

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#закон #здоровье #российская власть

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