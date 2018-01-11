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11января
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сегодня, 07:34 7

МРОТ приравняют к прожиточному минимуму в мае 2018 года

МРОТ приравняют к прожиточному минимуму в мае 2018 года
Фото: smolnews.ru

С мая 2018 года МРОТ станет равен прожиточному минимуму и уже не опустится, заявил Владимир Путин во время первой рабочей поездки в новом году. В Твери президент встретился с рабочими вагоностроительного завода, сообщает «Российская газета».

«Сколько себя помню, все время говорили и продолжаем говорить о необходимости уравнять МРОТ с прожиточным минимумом», – сказал на встрече с рабочими Путин.

Ранее заявляли, что с прожиточным минимумом МРОТ уравняют к началу 2019 года. Ускорить процесс попросил глава ФНПР Михаил Шмаков.

«Как раз в известные праздники. Я сказал, посмотрим, насколько возможно, исходя из того, как будет работать российская экономика. И вот вчера только встречался с министром финансов. У нас позитивная динамика экономики сохраняется. Экономика России на подъеме», – откликнулся глава государства.

Повышение коснется порядка четырех миллионов россиян. От МРОТ также считается пособие по беременности и родам и временной нетрудоспособности.

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#работа #российская власть #финансы #экономика

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Комментарии
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  • 89146186960

    89146186960
    6 часов назад

    сколько мрот в амурской области?

  • Grey_kotun

    Grey_kotun
    5 часов назад

    С 01.01.2018 9489 руб. (базовое значение, для всех)

    Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ.

    (https://assistentus.ru/mrot/v-amurskoj-oblasti/)

  • DimonS

    DimonS
    5 часов назад

    Так выборы же в марте...

  • Колян

    Колян
    3 часа назад

    по ходу в мае дадут в рот,уж больно на торговлю похоже.

    Обещаем все,а там забудем или скажем не получилось.

  • Кузмичь

    Кузмичь
    2 часа назад

    Господи, как много! уж не позорился бы наш президент, а мысленно хотя бы представил как можно прожить на такую з/ту!

  • Это да 64

    Это да 64
    1 час назад

    Обещать перед выборами это не обязательно что исполню после когда меня выберут.

  • ПИСЬМО

    ПИСЬМО
    1 минута назад

    всех работников работодатели переведут на 0.5. 0.75 . 0.25 ставки.

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