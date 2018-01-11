МРОТ приравняют к прожиточному минимуму в мае 2018 года

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«Сколько себя помню, все время говорили и продолжаем говорить о необходимости уравнять МРОТ с прожиточным минимумом», – сказал на встрече с рабочими Путин.

Ранее заявляли, что с прожиточным минимумом МРОТ уравняют к началу 2019 года. Ускорить процесс попросил глава ФНПР Михаил Шмаков.

«Как раз в известные праздники. Я сказал, посмотрим, насколько возможно, исходя из того, как будет работать российская экономика. И вот вчера только встречался с министром финансов. У нас позитивная динамика экономики сохраняется. Экономика России на подъеме», – откликнулся глава государства.

Повышение коснется порядка четырех миллионов россиян. От МРОТ также считается пособие по беременности и родам и временной нетрудоспособности.