МРОТ приравняют к прожиточному минимуму в мае 2018 года
С мая 2018 года МРОТ станет равен прожиточному минимуму и уже не опустится, заявил Владимир Путин во время первой рабочей поездки в новом году. В Твери президент встретился с рабочими вагоностроительного завода, сообщает «Российская газета».
«Сколько себя помню, все время говорили и продолжаем говорить о необходимости уравнять МРОТ с прожиточным минимумом», – сказал на встрече с рабочими Путин.
Ранее заявляли, что с прожиточным минимумом МРОТ уравняют к началу 2019 года. Ускорить процесс попросил глава ФНПР Михаил Шмаков.
«Как раз в известные праздники. Я сказал, посмотрим, насколько возможно, исходя из того, как будет работать российская экономика. И вот вчера только встречался с министром финансов. У нас позитивная динамика экономики сохраняется. Экономика России на подъеме», – откликнулся глава государства.
Повышение коснется порядка четырех миллионов россиян. От МРОТ также считается пособие по беременности и родам и временной нетрудоспособности.
Просмотров всего: 997
#работа #российская власть #финансы #экономика