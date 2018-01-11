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11января
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В Белогорске проходит аукцион на достройку спорткомплекса имени Солнечникова

В Белогорске проходит аукцион на достройку спорткомплекса имени Солнечникова
Фото: пресс-служба администрации Белогорска

В Белогорске объявлен аукцион на проведение работ по строительству ФОК имени героя России Сергея Солнечникова. Из городского бюджета выделено около 32 миллионов рублей. Для окончания работ необходима сумма почти в 3,5 раза больше.

Общая выделенная сумма текущего аукциона – 31 миллион 768 тысяч рублей. Это средства, предусмотренные в бюджете Белогорска на 2018 год. Деньги пойдут на общестроительные работы, освещение в бассейнах, отделочные работы, работы по устройству канализации и вентиляции. На выполнение у победителя аукциона будет 60 календарных дней с момента заключения контракта.

На сегодняшний день техническая готовность комплекса – 66 %. Его строительство начали в феврале 2011 года. В объект уже вложено более 230 миллионов рублей. Почти 54 миллиона – это федеральные средства, еще 57 миллионов – средства областного кошелька. Из них 32 миллиона были выделены еще в 2012 году, а 25 миллионов – в конце 2017 года.

Для завершения строительства необходимо 108 миллионов рублей, сообщили в белогорской администрации. Средства нужны на выполнение внутренней чистовой отделки помещений, приобретение оборудования, мебели, инвентаря, обустройство пожарно-охранной сигнализации.

Завершить строительство планируется, в том числе, с помощью частных инвестиций. Для этого в городе разработан механизм, по которому бизнесмены смогут вложить деньги в строительство, а затем получить в собственность некоторые помещения на первом и втором этажах. Таким образом муниципалитет планирует выручить 72 миллиона рублей.

Из-за нехватки финансирования сроки сдачи объекта неоднократно переносили. Первоначально открыть его планировали в 2014 году.

Стройка физкультурно-оздоровительного комплекса фактически стала народной: средства на завершение работ собирают на благотворительных концертах, вносят на специальный счет. На конец ноября на него поступило 2 672 539,37 рублей. Деньги планируют потратить на систему вентиляции.

Сдать долгострой в эксплуатацию планируют к 7 ноября 2018 года.

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#Белогорск #спорт #строительство

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    4 часа назад

    Аукцион -это когда кто то предложит меньшую сумму за работу?

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    24 минуты назад

    ЛДПР даже этого не знает?

    В данном случае (речь о строительных работах) - да

  • Братеев

    Братеев
    19 минут назад

    да я не из ЛДПР

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