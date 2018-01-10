Телефонные мошенники плакали в трубку, но не обманули амурчанок

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Двух жительниц Приамурья попытались обмануть телефонные мошенники. В обоих случаях злоумышленники действовали по одной схеме. На телефоны женщин поступал звонок, молодой человек представлялся внуком и плачущим голосом рассказывал, что попал в беду.

Затем в разговор вступал мужчина, который под видом работника надзорного органа, требовал перевести деньги.

По легенде мошенников, лжевнук якобы толкнул парня, который упал и, ударившись головой, скончался. Но бдительные амурчанки, не поверив в эту историю, отказались переводить деньги. Затем звонок прерывался.

И одна, и вторая женщина сразу после разговора позвонили родным. Выяснилось, что в подобные неприятности их близкие не попадали. Тогда амурчанки обратились в полицию.

По обоим фактам попыток мошенничества возбуждены уголовные дела. Устанавливаются лица, причастные к преступлениям. «В последние время благовещенцы стали более бдительными. И фактов, когда граждане не идут на подобные уловки мошенников, становится всё больше», – отметили в областном управлении МВД.