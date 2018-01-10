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10 января 2018, 21:12 5

Телефонные мошенники плакали в трубку, но не обманули амурчанок

Телефонные мошенники плакали в трубку, но не обманули амурчанок
Фото: www.vkpress.ru

Двух жительниц Приамурья попытались обмануть телефонные мошенники. В обоих случаях злоумышленники действовали по одной схеме. На телефоны женщин поступал звонок, молодой человек представлялся внуком и плачущим голосом рассказывал, что попал в беду.

Затем в разговор вступал мужчина, который под видом работника надзорного органа, требовал перевести деньги.

По легенде мошенников, лжевнук якобы толкнул парня, который упал и, ударившись головой, скончался. Но бдительные амурчанки, не поверив в эту историю, отказались переводить деньги. Затем звонок прерывался.

И одна, и вторая женщина сразу после разговора позвонили родным. Выяснилось, что в подобные неприятности их близкие не попадали. Тогда амурчанки обратились в полицию.

По обоим фактам попыток мошенничества возбуждены уголовные дела. Устанавливаются лица, причастные к преступлениям. «В последние время благовещенцы стали более бдительными. И фактов, когда граждане не идут на подобные уловки мошенников, становится всё больше», – отметили в областном управлении МВД.

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#закон #происшествия

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Комментарии
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  • Геральт

    Геральт
    2 часа назад

    чудо как чудесно

    Вчерась приходит смс с левого номера

    Поступил платеж 200 руб. Спасибо что пользуетесь услугами МТС!

    Посмотрел,плюнул. Приходит вторая смс с другого номера

    Верните пож-ста 200руб.ошиблась! на номер 89062935681.бил.спасибо.Аня.

    Как бы смешно стало, полез в личный кабинет, нифига там не прибыло. Самое забавное, у мну два номера идут подряд, и на втором эта же байда приключилась.

    Так что будьте осторожны. В полицию не обращался, но если им вдруг приспичит повоевать с преступностью, см номер для сбора денег во втором сообщении.

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Злой ты, верни деньги Аньке.

  • АЛЬБИНА

    АЛЬБИНА
    2 часа назад

    У нас такая же ситуация была на днях ,деньги требовали . Какая то Аня

  • SVV28

    SVV28
    1 час назад

    Мне тоже пришла точно такая же смс-ка на 200 рублей. И тоже два номера шли подряд . Первый начинался 8911..... Поняла, проверила, удалила. Надо предупреждать родственников и знакомых. Полиция искать не будет.

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    40 минут назад

    В бараке 3 отряда, среднебельской "зоны" возмущались несговорчивостью старушек..Репетировали истеричный плач. Кто то да "поведется"

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