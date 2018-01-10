На Амуре установили хоккейную коробку для международного турнира

Как рассказал директор Регионального центра спортивной подготовки (РЦСП) Михаил Лапин, обязанности по подготовке турнира были разделены меду китайской и российской стороной. Китайцы занимаются разметкой – ее будут наносить 11 января, а также устанавливают трибуны и монтируют места для обогрева. Российская сторона полностью готовит хоккейную площадку – заливает лед, устанавливает коробку. Ее размер стандартный – 56 на 26 метров.

Турнир на пограничной реке пройдет второй раз. Правда, в этом году клюшку в руки не возьмет губернатор Приамурья. Взрослых хоккеистов на турнире не будет. За победу поборются детские и юношеские команды России и Китая. Откроют международный матч детские команды. Они сыграют один 10-минутный период. Юниоры будут соревноваться как положено – три периода по 15 минут.

Хоккей на границе России и Китая смогут увидеть все желающие. Но близко подойти удастся не каждому.

«Всех не пустят, потому что это закрытая пограничная зона, да и должны быть соблюдены меры безопасности. 300 человек – плановая цифра, которая будет на льду. Для остальных, кто будет наблюдать с набережной, будет установлен экран, предоставлены горячий чай и каша», – отметил Михаил Лапин.

Пока зрители будут следить за матчем с набережной, спортсменам и родителям хоккеистов разрешат спуститься вниз. Их будут пускать на лёд по специальным пропускам. Внизу установят тёплые палатки и трибуны.