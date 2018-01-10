Россиян будут завлекать на выборы президента конкурсами селфи и играми

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Также предлагается провести семейные игры и школьные референдумы

В презентации конкурса «Фото на выборах» говорится, что его цель – «мобилизовать избирателей 18-39 лет», а также «создать позитивный фон и атмосферу праздника на участках». Подготовка к конкурсу должна пройти в несколько этапов. До 15 января регионам предложено согласовать проведение конкурса в региональной избирательной комиссии; утвердить ответственного за реализацию мероприятия; найти организацию, от имени которой будет проводиться конкурс на территории субъекта РФ, и зарегистрировать официальный сайт конкурса.

С 16 января по 25 февраля начнется организационный этап. Он подразумевает утверждение положения о проведении конкурса, официальное уведомление регионального избиркома о мероприятии, разработку медиаплана проекта, производство наружной рекламы, подбор сетевой структуры исполнителей, наполнение сайта конкурса.

На третьем, мобилизационном этапе, который продлится с 26 февраля до дня голосования, необходимо провести масштабную информационную кампанию, посвященную конкурсу: разместить сюжеты на телевидении, новости на радио, обеспечить публикации в печатных и интернет-СМИ.

Также в презентации предлагается «инициировать и провести флешмоб, посвященный конкурсу», продвигать его в социальных сетях (например, в популярных городских сообществах региона), разместить наружную рекламу, в том числе в общественном транспорте, провести инструктаж волонтеров, организовать «систему отчетности в день голосования».

Для участия в конкурсе избиратель должен проголосовать на выборах, а затем сфотографироваться в специальных фоторамках, которые установят на избирательных участках. Помогать гражданам с фотографиями будут волонтеры, которые, как предполагается, станут раздавать и листовки с условиями конкурса. Участникам мероприятия предложат выложить свои снимки в Instagram или во «ВКонтакте» с хэштегом конкурса и хэштегом с названием города.

До 22 марта в регионах будет проходить голосование за лучшие снимки. 25 марта предполагается подвести итоги, до 1 апреля – наградить победителей ценными призами. Регионам нужно будет самим искать средства на организацию мероприятия и закупку призов, подчеркнули оба источника РБК.

В целом Кремль предложил регионам несколько разных типов активностей на избирательных участках в день голосования. Каждый регион может выбрать проекты на свое усмотрение. Среди них, например, проект «Большие семейные игры», который предполагает проведение конкурсов для родителей, пришедших на участки с детьми. Это могут быть конкурсы по отгадыванию слов, забиванию мяча в ворота.

Еще одна акция – «Профориентирование», которая подразумевает тестирование детей на их склонности и способности, рассказывает другой собеседник, близкий к Кремлю. Также регионам предлагается проводить так называемые школьные референдумы по вопросам, касающимся работы школ, добавляет он. Эти референдумы не будут иметь юридической силы, но позволят выявить мнение родителей по тем или иным проблемам.