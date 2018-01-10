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10 января 2018, 19:35 2

На котельной села Волково электромонтера ударило током

На котельной села Волково электромонтера ударило током
Фото: АСтв

10 января в 15:15 на котельной села Волково Благовещенского района получил травмы электромонтер. Мужчину ударило током во время ремонтных работ. Пострадавшего увезли в областную больницу.

Как стало известно, специалисты приступили к плановому ремонту на котельной – замене электрокабеля на пятом котле. «После проведения ремонтных работ при включении большого вводного кабеля в цепи произошла вспышка, в результате которой электромонтер пятого разряда получил тепловой ожог руки и лица. Глаза не пострадали, так как были защищены специальными очками», – рассказал глава Благовещенского района Сергей Адаменко.

В течение часа пострадавший был доставлен в областную больницу, где ему оказали медицинскую помощь. В котельной проводится проверка, причины случившегося будут определены в течение суток, сообщает министерство ЖКХ области.

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#происшествия #энергетика

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    1 час назад

    ЭЛЕКТРОМОНТЕРА УДАРИЛО ТОКОМ

    или

    электромонтер пятого разряда получил тепловой ожог руки и лица.

    Господа журналисты, удар током и тепловой ожог-это совершенно разные травмы.

  • Victrix

    Victrix
    49 минут назад

    paravis

    ЭЛЕКТРОМОНТЕРА УДАРИЛО ТОКОМ

    или

    электромонтер пятого разряда получил тепловой ожог руки и лица.

    Господа журналисты, удар током и тепловой ожог-это совершенно разные травмы.



    Ну да. Тепловой ожог получают в случае удара табуретом....

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