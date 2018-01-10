На котельной села Волково электромонтера ударило током

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10 января в 15:15 на котельной села Волково Благовещенского района получил травмы электромонтер. Мужчину ударило током во время ремонтных работ. Пострадавшего увезли в областную больницу.

Как стало известно, специалисты приступили к плановому ремонту на котельной – замене электрокабеля на пятом котле. «После проведения ремонтных работ при включении большого вводного кабеля в цепи произошла вспышка, в результате которой электромонтер пятого разряда получил тепловой ожог руки и лица. Глаза не пострадали, так как были защищены специальными очками», – рассказал глава Благовещенского района Сергей Адаменко.

В течение часа пострадавший был доставлен в областную больницу, где ему оказали медицинскую помощь. В котельной проводится проверка, причины случившегося будут определены в течение суток, сообщает министерство ЖКХ области.