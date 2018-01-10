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10 января 2018, 19:09 3

Благовещенцы рассказали, кого из кандидатов в президенты они знают

Благовещенцы рассказали, кого из кандидатов в президенты они знают

За пост президента на грядущих выборах планирует бороться 21 кандидат. Это 7 самовыдвиженцев и 14 представителей от партий. Среди них как известные люди – политики, бизнесмены, журналисты, так и малознакомые фигуры.

Корреспондент «Альфа-канала» узнал у прохожих на улицах Благовещенска, кого из претендентов, кроме действующего главы государства, они знают.

«Путина, я знаю, Собчак. Больше я не интересовалась. Да и мне как-то… За Путина пойду поставлю галочку и все. Так привычнее, проще. Родной, как говорится, уже», – поделилась горожанка.

«Который председатель колхоза подмосковного... как его... Дружилин что ли, я не помню. Он колхоз сохранить сумел, за все эти годы он ничего не развалил, хозяйственный», – добавила другая благовещенка.

«Собчак, Грудинин. Насколько я знаю, из "Яблока" Явлинский. Вроде все. Знаете, кандидатов малоизвестных много, но когда-то и Путин был темной лошадкой», – отметила женщина.

«От коммунистов там есть бизнесмен какой-то. Какой, сейчас не скажу. Собчак, конечно. Жириновский, скорее всего. Ближе к весне, наверное, нужно изучать программы – кто, что предлагает. Я первый раз буду голосовать. Мне это интересно», – сказала девушка.

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#российская власть

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Комментарии
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  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    3 часа назад

    Из за вашей привычки ставить галочку, живем в дерьме! 20 лет вам не хватило? Трындец.

  • mm_Дмитрий Ванин

    mm_Дмитрий Ванин
    1 час назад

    больше всех переживает по этому поводу школяр Артур Церыбко

  • mp2mp

    mp2mp
    1 час назад

    Мышление народа не изменить, ещё и удивляемся откуда такие % набираем почти 20 лет уже.

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