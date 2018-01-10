Благовещенцы рассказали, кого из кандидатов в президенты они знают

За пост президента на грядущих выборах планирует бороться 21 кандидат. Это 7 самовыдвиженцев и 14 представителей от партий. Среди них как известные люди – политики, бизнесмены, журналисты, так и малознакомые фигуры.

Корреспондент «Альфа-канала» узнал у прохожих на улицах Благовещенска, кого из претендентов, кроме действующего главы государства, они знают.

«Путина, я знаю, Собчак. Больше я не интересовалась. Да и мне как-то… За Путина пойду поставлю галочку и все. Так привычнее, проще. Родной, как говорится, уже», – поделилась горожанка.

«Который председатель колхоза подмосковного... как его... Дружилин что ли, я не помню. Он колхоз сохранить сумел, за все эти годы он ничего не развалил, хозяйственный», – добавила другая благовещенка.

«Собчак, Грудинин. Насколько я знаю, из "Яблока" Явлинский. Вроде все. Знаете, кандидатов малоизвестных много, но когда-то и Путин был темной лошадкой», – отметила женщина.

«От коммунистов там есть бизнесмен какой-то. Какой, сейчас не скажу. Собчак, конечно. Жириновский, скорее всего. Ближе к весне, наверное, нужно изучать программы – кто, что предлагает. Я первый раз буду голосовать. Мне это интересно», – сказала девушка.