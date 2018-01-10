Антимонопольщики нашли нарушения в закупке амурского управления ЗАГС

Управление Федеральной антимонопольной службы по Амурской области провело проверку по обращению ОНФ. Общественники заподозрили, что в одной из закупок амурского управления ЗАГС есть нарушения. В итоге ряд нарушений действительно подтвердился.

В декабре 2017 года амурское управление ЗАГС объявило закупку на монтаж подсветки здания ЗАГС в Благовещенске. Согласно размещенным в Интернете документам, на установку 44 прожекторов на дворце бракосочетания планировалось потратить 240 тысяч рублей.

В техническом задании указывался достаточно серьезный объем работ, который предполагалось провести за пять дней: установка, подключение и настройка 44 светодиодных прожекторов и блока бесперебойного питания, ремонт вывески «Дворец бракосочетания» с использованием светодиодных модулей и автовышки не ниже 15 метров, монтаж 200-метрового металлорукава.

«Закупку мы отнесли к разряду сомнительных. Для этого имелись определенные основания. Так, закупка проводилась способом запроса котировок. Однако законодательством установлена обязанность по проведению закупок данного вида работ посредством электронного аукциона. Эксперты ОНФ подготовили и направили обращение в амурское управление ФАС с просьбой провести соответствующую проверку», – рассказал член регионального штаба Народного фронта в Амурской области, активист проекта ОНФ «За честные закупки» Валентин Орлов.

По результатам проверки жалоба регионального отделения ОНФ была признана обоснованной. Доводы общественников о наличии нарушений в действиях должностных лиц управления ЗАГС подтвердились, сообщается на сайте ОНФ.

В частности, специалисты ведомства усмотрели нарушения статей 24, 72 и 73 закона о контрактной системе в части выбора способа осуществления закупки, неправомерного установления ряда условий для участников закупки.

«В настоящее время амурским УФАС рассматривается вопрос о возбуждении в отношении виновных должностных лиц административного производства», – сказано на сайте ОНФ.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием к начальнику амурского управления ЗАГС Наталье Томиловой. Она сообщила, что жалоба ОНФ по факту закупки была признана ФАС обоснованной частично. Некоторые нарушения действительно были.

«Завели административное дело, но закупку не отменили, поэтому мы подсветку сделали. Она работает и радует людей», – отметила Наталья Томилова.